Київ
Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)

нитка поліглекапронова

Медичні вироби

18Шовний матеріал

Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
нитка поліглекапронова
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МОНОКРІЛ (поліглекапрон 25, монофіламентна нитка)
МОНОКРІЛ (поліглекапрон 25, монофіламентна нитка)
3/0, фіолет. 70 см голка 26 мм колюча 1/2 №1
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
НИТЬ ШОВНА ХІРУРГІЧНА РОЗСМОКТУЮЧА
НИТЬ ШОВНА ХІРУРГІЧНА РОЗСМОКТУЮЧА
Optime 1 (м4) 90см кол. 18s40g №1
PETERS SURGICAL
Немає в наявності
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