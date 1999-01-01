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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ PARAMED BASIC
№1
Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments
від
154,71
грн
в 814 аптеках
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Термометр медичний цифровий 2B
Rjt-001 з гнучким накінечником №1
Долфі-Україна
від
124,18
грн
в 807 аптеках
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Термометр медичний цифровий 2B
Rjt-002 з твердим наконечником №1
Долфі-Україна
від
112,72
грн
в 790 аптеках
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Термометр медичний цифровий тм Promedica
Stick №1
від
199,26
грн
в 666 аптеках
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Термометр медичний скляний без ртуті 2B
Мс-10 №1
Долфі-Україна
від
98,34
грн
в 634 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
2/781, для води "каченя" №1
Canpol
від
103,76
грн
в 627 аптеках
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Термометр медичний цифровий тм Promedica
Flex №1
Kangfu Medical Equipment Factory
від
248,00
грн
в 586 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ PARAMED FLEX
№1
Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments
від
188,85
грн
в 541 аптеці
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ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ GAMMA
Thermo base №1
Hangzhou Universal Electronic
від
159,51
грн
в 452 аптеках
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Термометр медичний електронний
Mt519 №1
від
209,10
грн
в 448 аптеках
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Термометр медичний електронний
Mt418 №1
Vega Technologies Inc.
від
159,20
грн
в 445 аптеках
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ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ МЕДИЧНИЙ
Ld-301 №1
від
138,02
грн
в 442 аптеках
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ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ МЕДИЧНИЙ
Ld-300 №1
Літтл Доктор
від
117,22
грн
в 436 аптеках
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Термометр безртутний тм Gamma
Themo eco №1
Wuxi Medical Instrument Factory
від
137,76
грн
в 435 аптеках
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ТЕРМОМЕТР ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЛОБНИЙ "PROMEDICA"
Модель irt №1
Shenzhen Pango Electronic
від
1245,96
грн
в 426 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ MICROLIFE
Mt 3001 №1
від
260,17
грн
в 410 аптеках
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Термометр медичний електронний
Dt-624f дитячий №1
Ей енд Ді Компані
від
243,86
грн
в 336 аптеках
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Термометр медичний електронний
Dt-624c дитячий №1
Ей енд Ді Компані
від
236,38
грн
в 332 аптеках
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Термометр медичний електронний
Dt-635 інфрачервоний №1
від
979,00
грн
в 326 аптеках
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Термометр електронний Longevita
Mt-4218 №1
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
від
137,40
грн
в 323 аптеках
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Форма випуску
2/781, для води
2/782, для води
2/783, для води
2/784, для води
33129
33129-1
33129-2
56/142 для купання
56/151, для води
7086, для води
720 (MС-720-E)
9/220, для води
BLIP-1
CRW-1108
CRW-23
DT-01B
DT-501
DT-60
DT-623
DT-624
DT-624C
DT-624D
DT-624F
DT-635
DT-806C
DT-8806C
DT-K111A
EASY
ECT-1
FT 09/1
FT-100D
HT-820D
IM-02
JXB-178
K-71
K-77
LD-300
LD-301
LD-302
LD-303
MC-10
MC-246-E4
MC-343F-RU
MDI901
MDI907
MPTI 010
MT 1931
MT 1951
MT 3001
MT 700
MT-101
MT-31+basal
MT-4218
MT-4320
MT-4726
MT-801
MT418
MT519
MTJ18
NC 200
NC 400
NC600
PDT100
PDT150
RJT-001
RJT-002
Rapid
Stick
T-10
T-20
T-30
T12L
T15SL
TG100
TG380
TG380 Qutie
Themo Eco
Thermo Base
Thermo Plus
Thermo Scan
Thermo Soft
Thermo Zoom
UT-103
VТ-4726
YK-001
clinic
flex
non-Contact
ІМ-311
В-1
В-2
В-3
К-02
МС-10
МТ 808
НС700
Т70
ТБ-3-М1 исп.1
ТБ-3М1 вик.11
ТС-7-М1 викон.10
ТС-7М1 исп.1
ТС-7М1 исп.6
віконний
віконний ТБ-3М-1
віконний ТБ-3М-1 вик.1
віконний ТБ-3М-1-11
віконний ТБ-3М-1-14
віконний ТБ-3М-1-5
віконний ТБ-3М-1-5Д
віконний, ТБО вик.2
віконний, вик.1
віконний, вик.2
віконний, ісп.3
д/ванн ТБ-3М-1
д/ванн ТБ-3М-1 вик.1
д/холодильн. ТБ-3М1
д/холодильн. ТБ-3М1 вик.18
д/холодильн. ТБ-3М1 исп.1
д/холодильн. ТБ-3М1-6
д/холодильн. ТБ-3М1-7
д/холодильн. ТС-7М1
для холодильн. ТС-7М1-6
з вінтовою фіксаціею
кімнатний
кімнатний П-1
кімнатний П-5
мод. IRT
мод.HT-820D
сувенір "фрукти"
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сувенір В-2
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сувенір П-2
сувенір П-3
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іграшка Dog
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Aurora
B.Well Swiss AG
BURDA BEBEK URUNLERI SAN. VE TIC. A.S
Beurer GmbH
Bioland Technology Ltd.
Canpol
Dong-e E-jiao E-Hua Medical Equipment
Dongguan Xintai Instrument
Geratherm Medical AG
Guangdong Genial Technology
Guangzhou Berrcom Medical Device
Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
Hangzhou Universal Electronic
Heaco
Honsun (Nantong)
HuBDIC Co., Ltd.
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
Jiangsu Yuyue Medical Instrument Co., LTD
Kangfu Medical Equipment Factory
Longnan Renzhong Medical Equipment Co., Ltd
Ningbo Hi-Life Medical Technology
Novatex
ONBO Electronic
Omron Healthcare
ROYAUMANN CO.,LTD
Rossmax
Rossmax International Ltd
ShenZhen Medek Bio-Medical
Shenzhen Combei Technology
Shenzhen Pango Electronic
Shenzhen VCare Technology
Vega Technologies Inc.
Wenzhou Yosun Medical Technology
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Wuxi Medical Instrument Factory
Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co.Ltd
Ігар
Аптека Гаєвського
Виктер плюс Торговый Дом
Гемопласт
Долфи-Украина
Долфі-Україна
Допомога-I
Ей енд Ді Компані
Игар
Калина Медична Виробнича Компанія
Лаб. Жільбер
Літтл Доктор
Медхауз Свіс Гмбх
Мікролайф
Петрокос
Склоприлад
Стеклоприбор
Термоприбор
Эксимкаргатрейд
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