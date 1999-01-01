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термометри побутові

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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Термометри
термометри побутові
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Для холодильника тб-3м1-7 №1
від 33,59 грн
в 71 аптеці
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Тс-7-м1 виконання 10 №1
від 75,91 грн
в 31 аптеці
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Сувенір п-3 №1
від 29,90 грн
в 27 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Віконний, вик.1 "сонячна парaсолька" №1
від 38,60 грн
в 25 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
З вінтовою фіксаціею №1
від 15,90 грн
в 19 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Д/холодильника тс-7м1 №1
від 113,83 грн
в 19 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Віконний тб-3м-1-11 на липучці №1
Склоприлад
від 44,66 грн
в 14 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Сувенір п-1 №1
від 47,89 грн
в 6 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Д/холодильн. тб-3м1 №1
від 44,70 грн
в 6 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Віконний, ісп.3 "соняшна парсолька", на липучці №1
Склоприлад
від 25,10 грн
в 5 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Сувенір в-2 №1
від 53,93 грн
в 5 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Кімнатний п-7 №1
Склоприлад
від 54,00 грн
в 5 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Сувенір "фрукти" на магните №1
Склоприлад
від 42,60 грн
в 4 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Віконний тб-3м-1 №1
Склоприлад
від 56,70 грн
в 3 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Для холодильника тс-7м1-6 №1
від 84,70 грн
в 3 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Сувенір в-1 №1
від 84,50 грн
в 2 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Сувенір п-2 №1
від 50,50 грн
в 2 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Віконний тб-3м-1-14 №1
від 59,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Д/холодильн. тб-3м1 вик.18 №1
від 11,20 грн
в 2 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР ПОБУТОВИЙ
ТЕРМОМЕТР ПОБУТОВИЙ
Тб-3-м1 исп.1 №1
Склоприлад
від 20,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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