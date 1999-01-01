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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Термометри
термометри побутові
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ТЕРМОМЕТР
Для холодильника тб-3м1-7 №1
від
33,59
грн
в 71 аптеці
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ТЕРМОМЕТР
Тс-7-м1 виконання 10 №1
від
75,91
грн
в 31 аптеці
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ТЕРМОМЕТР
Сувенір п-3 №1
від
29,90
грн
в 27 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
Віконний, вик.1 "сонячна парaсолька" №1
від
38,60
грн
в 25 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
З вінтовою фіксаціею №1
від
15,90
грн
в 19 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
Д/холодильника тс-7м1 №1
від
113,83
грн
в 19 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
Віконний тб-3м-1-11 на липучці №1
Склоприлад
від
44,66
грн
в 14 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
Сувенір п-1 №1
від
47,89
грн
в 6 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
Д/холодильн. тб-3м1 №1
від
44,70
грн
в 6 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
Віконний, ісп.3 "соняшна парсолька", на липучці №1
Склоприлад
від
25,10
грн
в 5 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
Сувенір в-2 №1
від
53,93
грн
в 5 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
Кімнатний п-7 №1
Склоприлад
від
54,00
грн
в 5 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
Сувенір "фрукти" на магните №1
Склоприлад
від
42,60
грн
в 4 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
Віконний тб-3м-1 №1
Склоприлад
від
56,70
грн
в 3 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
Для холодильника тс-7м1-6 №1
від
84,70
грн
в 3 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
Сувенір в-1 №1
від
84,50
грн
в 2 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
Сувенір п-2 №1
від
50,50
грн
в 2 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
Віконний тб-3м-1-14 №1
від
59,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
Д/холодильн. тб-3м1 вик.18 №1
від
11,20
грн
в 2 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР ПОБУТОВИЙ
Тб-3-м1 исп.1 №1
Склоприлад
від
20,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
ТБ-3-М1 исп.1
ТС-7-М1 викон.10
віконний
віконний ТБ-3М-1
віконний ТБ-3М-1 вик.1
віконний ТБ-3М-1-11
віконний ТБ-3М-1-14
віконний ТБ-3М-1-5
віконний ТБ-3М-1-5Д
віконний, ТБО вик.2
віконний, вик.1
віконний, вик.2
віконний, ісп.3
д/холодильн. ТБ-3М1
д/холодильн. ТБ-3М1 вик.18
д/холодильн. ТБ-3М1 исп.1
д/холодильн. ТБ-3М1-6
д/холодильн. ТБ-3М1-7
д/холодильн. ТС-7М1
для холодильн. ТС-7М1-6
з вінтовою фіксаціею
кімнатний
кімнатний П-1
кімнатний П-5
сувенір "фрукти"
сувенір В-1
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сувенір П-1
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