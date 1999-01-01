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Термометри

термометри безртутні

Медичні вироби

01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Термометри
термометри безртутні
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Термометр медичний скляний без ртуті 2B
Термометр медичний скляний без ртуті 2B
Мс-10 №1
Долфі-Україна
від 98,34 грн
в 634 аптеках
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Термометр безртутний тм Gamma
Термометр безртутний тм Gamma
Themo eco №1
Wuxi Medical Instrument Factory
від 137,76 грн
в 435 аптеках
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Термометр медичний безртутний Injector Medicus
Термометр медичний безртутний Injector Medicus
Im-02 №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 157,50 грн
в 302 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ БЕЗ ВМІСТУ РТУТІ СКЛЯНИЙ PARAMED
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ БЕЗ ВМІСТУ РТУТІ СКЛЯНИЙ PARAMED
№1
Wuxi Medical Instrument Factory
від 141,78 грн
в 299 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ БЕЗРТУТНИЙ СКЛЯНИЙ "PARAMED"
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ БЕЗРТУТНИЙ СКЛЯНИЙ "PARAMED"
№1
Dong-e E-jiao E-Hua Medical Equipment
від 97,02 грн
в 293 аптеках
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Термометр медичний безртутний +103®
Термометр медичний безртутний +103®
К-02 №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 154,60 грн
в 283 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ БЕЗРТУТНИЙ TETA®
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ БЕЗРТУТНИЙ TETA®
№1
Wuxi Medical Instrument Factory
від 154,74 грн
в 60 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ БЕЗРТУТНИЙ торгової марки IGAR
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ БЕЗРТУТНИЙ торгової марки IGAR
В футлярі зі звичайним ковпачком №1
Ігар
від 87,00 грн
в 24 аптеках
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Термометр медичний скляний рідинний без ртуті тм Gamma
Термометр медичний скляний рідинний без ртуті тм Gamma
Thermo zoom №1
від 154,23 грн
в 20 аптеках
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Термометр медичний без вмісту ртуті скляний Paramed
Термометр медичний без вмісту ртуті скляний Paramed
№1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
від 147,30 грн
в 7 аптеках
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Термометр медичний скляний рідинний без ртуті тм Gamma
Термометр медичний скляний рідинний без ртуті тм Gamma
Thermo plus №1
від 146,00 грн
в 7 аптеках
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Термометр безртутний San Farma
Термометр безртутний San Farma
Mc-10 скляний №1
Аптека Гаєвського
Немає в наявності
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