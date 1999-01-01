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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Термометри
термометри безртутні
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Термометр медичний скляний без ртуті 2B
Мс-10 №1
Долфі-Україна
від
98,34
грн
в 634 аптеках
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Термометр безртутний тм Gamma
Themo eco №1
Wuxi Medical Instrument Factory
від
137,76
грн
в 435 аптеках
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Термометр медичний безртутний Injector Medicus
Im-02 №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
157,50
грн
в 302 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ БЕЗ ВМІСТУ РТУТІ СКЛЯНИЙ PARAMED
№1
Wuxi Medical Instrument Factory
від
141,78
грн
в 299 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ БЕЗРТУТНИЙ СКЛЯНИЙ "PARAMED"
№1
Dong-e E-jiao E-Hua Medical Equipment
від
97,02
грн
в 293 аптеках
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Термометр медичний безртутний +103®
К-02 №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
154,60
грн
в 283 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ БЕЗРТУТНИЙ TETA®
№1
Wuxi Medical Instrument Factory
від
154,74
грн
в 60 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ БЕЗРТУТНИЙ торгової марки IGAR
В футлярі зі звичайним ковпачком №1
Ігар
від
87,00
грн
в 24 аптеках
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Термометр медичний скляний рідинний без ртуті тм Gamma
Thermo zoom №1
від
154,23
грн
в 20 аптеках
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Термометр медичний без вмісту ртуті скляний Paramed
№1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
від
147,30
грн
в 7 аптеках
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Термометр медичний скляний рідинний без ртуті тм Gamma
Thermo plus №1
від
146,00
грн
в 7 аптеках
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Термометр безртутний San Farma
Mc-10 скляний №1
Аптека Гаєвського
Немає в наявності
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Форма випуску
IM-02
MC-10
Themo Eco
Thermo Plus
Thermo Zoom
К-02
МС-10
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Виробник
Dong-e E-jiao E-Hua Medical Equipment
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Wuxi Medical Instrument Factory
Ігар
Аптека Гаєвського
Долфі-Україна
Калина Медична Виробнича Компанія
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