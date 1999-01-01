Київ
Термометри
термометри інфрачервоні
Медичні вироби
01
Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Термометри
термометри інфрачервоні
Сортування:
По популярності
Фільтр
ТЕРМОМЕТР ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЛОБНИЙ "PROMEDICA"
Модель irt №1
Shenzhen Pango Electronic
від
1245,96
грн
в 426 аптеках
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Термометр медичний електронний
Dt-635 інфрачервоний №1
від
979,00
грн
в 326 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ - ПІРОМЕТР XINTEST
Ht-820d №1
Dongguan Xintai Instrument
від
720,00
грн
в 287 аптеках
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Електронний медичний інфрачервоний термометр
№1
B.Well Swiss AG
від
1520,10
грн
в 283 аптеках
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Термометр інфрачервоний тм Gamma
Thermo scan №1
Kangfu Medical Equipment Factory
від
685,70
грн
в 283 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЛОБНИЙ VEGA
Nc600 №1
Shenzhen Combei Technology
від
1245,17
грн
в 244 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ MICROLIFE
Nc 200 №1
Мікролайф
від
1592,88
грн
в 233 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЛОБНИЙ MICROLIFE
Nc 400 №1
Мікролайф
від
1531,84
грн
в 212 аптеках
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Термометр інфрачервоний Paramed IFRed
№1
Wenzhou Yosun Medical Technology
від
574,49
грн
в 149 аптеках
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Термометр інфрачервоний тм Gamma
Thermo scan №1
Honsun (Nantong)
від
1118,00
грн
в 107 аптеках
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Термометр інфрачервоний лобний "Promedica"
Модель irt №1
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
від
736,50
грн
в 90 аптеках
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ТЕРМОМЕТР ІНФРАЧЕРВОНИЙ СКРОНЕВИЙ ТА ВУШНИЙ ROSSMAX
Нс700 №1
Rossmax International Ltd
від
1291,19
грн
в 87 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЦИФРОВИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ GERATHERM
Non-contact №1
Geratherm Medical AG
від
1805,74
грн
в 43 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР ЕЛЕКТРОННИЙ OMRON Gentle Temp
720 (mс-720-e) інфрачервоний лобний термометр №1
Omron Healthcare
від
1169,00
грн
в 26 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР БЕЗКОНТАКТНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ
Mdi901 №1
ShenZhen Medek Bio-Medical
від
551,10
грн
в 26 аптеках
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ІНФРАЧЕРВОНИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ ТЕРМОМЕТР AFK
Yk-001 №1
Longnan Renzhong Medical Equipment Co., Ltd
від
1001,60
грн
в 10 аптеках інших міст
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ІНФРАЧЕРВОНИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ ТЕРМОМЕТР "BERRCOM"
Jxb-178 №1
Guangzhou Berrcom Medical Device
від
905,80
грн
в 8 аптеках
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ТЕРМОМЕТР ЕЛЕКТРОННИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЛОБНИЙ "LONGEVITA"
Yk-001 №1
HuBDIC Co., Ltd.
від
998,07
грн
в 7 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР БЕЗКОНТАКТНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ
Dt-8806c №1
Shenzhen VCare Technology
від
815,62
грн
в 7 аптеках
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ТЕРМОМЕТР БЕЗКОНТАКТНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ
Mdi907 №1
від
836,70
грн
в 2 аптеках
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Форма випуску
720 (MС-720-E)
DT-635
DT-8806C
FT-100D
HT-820D
JXB-178
MDI901
MDI907
NC 200
NC 400
NC600
Thermo Scan
YK-001
non-Contact
НС700
мод. IRT
мод.HT-820D
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Виробник
B.Well Swiss AG
Dongguan Xintai Instrument
Geratherm Medical AG
Guangzhou Berrcom Medical Device
Honsun (Nantong)
HuBDIC Co., Ltd.
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
Kangfu Medical Equipment Factory
Longnan Renzhong Medical Equipment Co., Ltd
Omron Healthcare
Rossmax International Ltd
ShenZhen Medek Bio-Medical
Shenzhen Combei Technology
Shenzhen Pango Electronic
Shenzhen VCare Technology
Wenzhou Yosun Medical Technology
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