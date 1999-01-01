Київ
Термометри

термометри інфрачервоні

Медичні вироби

01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Термометри
термометри інфрачервоні
Сортування: По популярності
ТЕРМОМЕТР ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЛОБНИЙ "PROMEDICA"
ТЕРМОМЕТР ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЛОБНИЙ "PROMEDICA"
Модель irt №1
Shenzhen Pango Electronic
від 1245,96 грн
в 426 аптеках
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Термометр медичний електронний
Термометр медичний електронний
Dt-635 інфрачервоний №1
від 979,00 грн
в 326 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ - ПІРОМЕТР XINTEST
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ - ПІРОМЕТР XINTEST
Ht-820d №1
Dongguan Xintai Instrument
від 720,00 грн
в 287 аптеках
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Електронний медичний інфрачервоний термометр
Електронний медичний інфрачервоний термометр
№1
B.Well Swiss AG
від 1520,10 грн
в 283 аптеках
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Термометр інфрачервоний тм Gamma
Термометр інфрачервоний тм Gamma
Thermo scan №1
Kangfu Medical Equipment Factory
від 685,70 грн
в 283 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЛОБНИЙ VEGA
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЛОБНИЙ VEGA
Nc600 №1
Shenzhen Combei Technology
від 1245,17 грн
в 244 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ MICROLIFE
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ MICROLIFE
Nc 200 №1
Мікролайф
від 1592,88 грн
в 233 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЛОБНИЙ MICROLIFE
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЛОБНИЙ MICROLIFE
Nc 400 №1
Мікролайф
від 1531,84 грн
в 212 аптеках
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Термометр інфрачервоний Paramed IFRed
Термометр інфрачервоний Paramed IFRed
№1
Wenzhou Yosun Medical Technology
від 574,49 грн
в 149 аптеках
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Термометр інфрачервоний тм Gamma
Термометр інфрачервоний тм Gamma
Thermo scan №1
Honsun (Nantong)
від 1118,00 грн
в 107 аптеках
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Термометр інфрачервоний лобний "Promedica"
Термометр інфрачервоний лобний "Promedica"
Модель irt №1
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
від 736,50 грн
в 90 аптеках
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ТЕРМОМЕТР ІНФРАЧЕРВОНИЙ СКРОНЕВИЙ ТА ВУШНИЙ ROSSMAX
ТЕРМОМЕТР ІНФРАЧЕРВОНИЙ СКРОНЕВИЙ ТА ВУШНИЙ ROSSMAX
Нс700 №1
Rossmax International Ltd
від 1291,19 грн
в 87 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЦИФРОВИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ GERATHERM
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЦИФРОВИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ GERATHERM
Non-contact №1
Geratherm Medical AG
від 1805,74 грн
в 43 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР ЕЛЕКТРОННИЙ OMRON Gentle Temp
ТЕРМОМЕТР ЕЛЕКТРОННИЙ OMRON Gentle Temp
720 (mс-720-e) інфрачервоний лобний термометр №1
Omron Healthcare
від 1169,00 грн
в 26 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР БЕЗКОНТАКТНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ
ТЕРМОМЕТР БЕЗКОНТАКТНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ
Mdi901 №1
ShenZhen Medek Bio-Medical
від 551,10 грн
в 26 аптеках
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ІНФРАЧЕРВОНИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ ТЕРМОМЕТР AFK
ІНФРАЧЕРВОНИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ ТЕРМОМЕТР AFK
Yk-001 №1
Longnan Renzhong Medical Equipment Co., Ltd
від 1001,60 грн
в 10 аптеках інших міст
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ІНФРАЧЕРВОНИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ ТЕРМОМЕТР "BERRCOM"
ІНФРАЧЕРВОНИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ ТЕРМОМЕТР "BERRCOM"
Jxb-178 №1
Guangzhou Berrcom Medical Device
від 905,80 грн
в 8 аптеках
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ТЕРМОМЕТР ЕЛЕКТРОННИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЛОБНИЙ "LONGEVITA"
ТЕРМОМЕТР ЕЛЕКТРОННИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЛОБНИЙ "LONGEVITA"
Yk-001 №1
HuBDIC Co., Ltd.
від 998,07 грн
в 7 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР БЕЗКОНТАКТНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ
ТЕРМОМЕТР БЕЗКОНТАКТНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ
Dt-8806c №1
Shenzhen VCare Technology
від 815,62 грн
в 7 аптеках
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ТЕРМОМЕТР БЕЗКОНТАКТНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ
ТЕРМОМЕТР БЕЗКОНТАКТНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ
Mdi907 №1
від 836,70 грн
в 2 аптеках
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