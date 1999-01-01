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термометри електронні
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ PARAMED BASIC
№1
Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments
від
154,71
грн
в 814 аптеках
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Термометр медичний цифровий 2B
Rjt-001 з гнучким накінечником №1
Долфі-Україна
від
124,18
грн
в 807 аптеках
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Термометр медичний цифровий 2B
Rjt-002 з твердим наконечником №1
Долфі-Україна
від
112,72
грн
в 790 аптеках
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Термометр медичний цифровий тм Promedica
Stick №1
від
199,26
грн
в 666 аптеках
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Термометр медичний цифровий тм Promedica
Flex №1
Kangfu Medical Equipment Factory
від
248,00
грн
в 586 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ PARAMED FLEX
№1
Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments
від
188,85
грн
в 541 аптеці
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ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ GAMMA
Thermo base №1
Hangzhou Universal Electronic
від
159,51
грн
в 452 аптеках
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Термометр медичний електронний
Mt519 №1
від
209,10
грн
в 448 аптеках
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Термометр медичний електронний
Mt418 №1
Vega Technologies Inc.
від
159,20
грн
в 445 аптеках
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ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ МЕДИЧНИЙ
Ld-301 №1
від
138,02
грн
в 442 аптеках
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ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ МЕДИЧНИЙ
Ld-300 №1
Літтл Доктор
від
117,22
грн
в 436 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ MICROLIFE
Mt 3001 №1
від
260,17
грн
в 410 аптеках
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Термометр медичний електронний
Dt-624f дитячий №1
Ей енд Ді Компані
від
243,86
грн
в 336 аптеках
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Термометр медичний електронний
Dt-624c дитячий №1
Ей енд Ді Компані
від
236,38
грн
в 332 аптеках
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Термометр електронний Longevita
Mt-4218 №1
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
від
137,40
грн
в 323 аптеках
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Термометр медичний електронний +103® Flex
K-77 №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
214,78
грн
в 321 аптеці
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Термометр медичний електронний +103® Base
K-71 №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
176,82
грн
в 321 аптеці
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Термометр електронний Longevita
Mt-101 №1
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
від
116,63
грн
в 318 аптеках
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ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ МЕДИЧНИЙ
Ld-302 №1
від
151,70
грн
в 302 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ MICROLIFE
Мт 808 №1
Мікролайф
від
422,89
грн
в 300 аптеках
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BURDA BEBEK URUNLERI SAN. VE TIC. A.S
Beurer GmbH
Bioland Technology Ltd.
Geratherm Medical AG
Guangdong Genial Technology
Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
Hangzhou Universal Electronic
Heaco
Kangfu Medical Equipment Factory
Ningbo Hi-Life Medical Technology
ONBO Electronic
Omron Healthcare
ROYAUMANN CO.,LTD
Rossmax
Vega Technologies Inc.
Wenzhou Yosun Medical Technology
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Wuxi Medical Instrument Factory
Ігар
Аптека Гаєвського
Долфи-Украина
Допомога-I
Ей енд Ді Компані
Калина Медична Виробнича Компанія
Лаб. Жільбер
Літтл Доктор
Медхауз Свіс Гмбх
Мікролайф
Петрокос
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