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термометри електронні

Медичні вироби

01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Термометри
термометри електронні
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ PARAMED BASIC
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ PARAMED BASIC
№1
Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments
від 154,71 грн
в 814 аптеках
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Термометр медичний цифровий 2B
Термометр медичний цифровий 2B
Rjt-001 з гнучким накінечником №1
Долфі-Україна
від 124,18 грн
в 807 аптеках
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Термометр медичний цифровий 2B
Термометр медичний цифровий 2B
Rjt-002 з твердим наконечником №1
Долфі-Україна
від 112,72 грн
в 790 аптеках
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Термометр медичний цифровий тм Promedica
Термометр медичний цифровий тм Promedica
Stick №1
від 199,26 грн
в 666 аптеках
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Термометр медичний цифровий тм Promedica
Термометр медичний цифровий тм Promedica
Flex №1
Kangfu Medical Equipment Factory
від 248,00 грн
в 586 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ PARAMED FLEX
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ PARAMED FLEX
№1
Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments
від 188,85 грн
в 541 аптеці
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ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ GAMMA
ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ GAMMA
Thermo base №1
Hangzhou Universal Electronic
від 159,51 грн
в 452 аптеках
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Термометр медичний електронний
Термометр медичний електронний
Mt519 №1
від 209,10 грн
в 448 аптеках
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Термометр медичний електронний
Термометр медичний електронний
Mt418 №1
Vega Technologies Inc.
від 159,20 грн
в 445 аптеках
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ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ МЕДИЧНИЙ
ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ МЕДИЧНИЙ
Ld-301 №1
від 138,02 грн
в 442 аптеках
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ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ МЕДИЧНИЙ
ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ МЕДИЧНИЙ
Ld-300 №1
Літтл Доктор
від 117,22 грн
в 436 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ MICROLIFE
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ MICROLIFE
Mt 3001 №1
від 260,17 грн
в 410 аптеках
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Термометр медичний електронний
Термометр медичний електронний
Dt-624f дитячий №1
Ей енд Ді Компані
від 243,86 грн
в 336 аптеках
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Термометр медичний електронний
Термометр медичний електронний
Dt-624c дитячий №1
Ей енд Ді Компані
від 236,38 грн
в 332 аптеках
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Термометр електронний Longevita
Термометр електронний Longevita
Mt-4218 №1
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
від 137,40 грн
в 323 аптеках
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Термометр медичний електронний +103® Flex
Термометр медичний електронний +103® Flex
K-77 №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 214,78 грн
в 321 аптеці
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Термометр медичний електронний +103® Base
Термометр медичний електронний +103® Base
K-71 №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 176,82 грн
в 321 аптеці
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Термометр електронний Longevita
Термометр електронний Longevita
Mt-101 №1
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
від 116,63 грн
в 318 аптеках
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ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ МЕДИЧНИЙ
ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ МЕДИЧНИЙ
Ld-302 №1
від 151,70 грн
в 302 аптеках
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ MICROLIFE
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ MICROLIFE
Мт 808 №1
Мікролайф
від 422,89 грн
в 300 аптеках
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