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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Термометри
інші термометри
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ТЕРМОМЕТР
Тс-7м1 исп.6 №1
Склоприлад
від
24,90
грн
в 23 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ МАКСИМАЛЬНИЙ СКЛЯНИЙ торгової марки IGAR
№1
Ігар
від
36,25
грн
в 16 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
Сувенір вик.1 "метелик" №1
від
51,90
грн
в 6 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
56/142 для купання собачка, котик №1
Canpol
від
118,58
грн
в 6 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
В-1 №1
від
65,67
грн
в 3 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
В-2 №1
від
78,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕРМОМЕТР
Тб-3м1 вик.11 №1
Немає в наявності
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ТЕРМОМЕТР
Тс-7м1 исп.1 №1
Немає в наявності
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ТЕРМОМЕТР КЛІНІЧНИЙ "MEDICARE"
У пластмасовому футлярі №1
Допомога-I
Немає в наявності
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ
№1
Гемопласт
Немає в наявності
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ "ВОЛЕС" МАКСИМАЛЬНИЙ СКЛЯНИЙ
№1
Jiangsu Yuyue Medical Instrument Co., LTD
Немає в наявності
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ "ВОЛЕС" МАКСИМАЛЬНИЙ СКЛЯНИЙ
Crw-1108 №1
Jiangsu Yuyue Medical Instrument Co., LTD
Немає в наявності
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ "ВОЛЕС" МАКСИМАЛЬНИЙ СКЛЯНИЙ
Crw-23 №1
Jiangsu Yuyue Medical Instrument Co., LTD
Немає в наявності
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Форма випуску
56/142 для купання
CRW-1108
CRW-23
В-1
В-2
ТБ-3М1 вик.11
ТС-7М1 исп.1
ТС-7М1 исп.6
сувенір вик.1 "метелик"
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Виробник
Canpol
Jiangsu Yuyue Medical Instrument Co., LTD
Гемопласт
Допомога-I
Стеклоприбор
Термоприбор
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