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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Термометри
інші термометри
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Тс-7м1 исп.6 №1
Склоприлад
від 24,90 грн
в 23 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ МАКСИМАЛЬНИЙ СКЛЯНИЙ торгової марки IGAR
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ МАКСИМАЛЬНИЙ СКЛЯНИЙ торгової марки IGAR
№1
Ігар
від 36,25 грн
в 16 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Сувенір вик.1 "метелик" №1
від 51,90 грн
в 6 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
56/142 для купання собачка, котик №1
Canpol
від 118,58 грн
в 6 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
В-1 №1
від 65,67 грн
в 3 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
В-2 №1
від 78,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Тб-3м1 вик.11 №1
Немає в наявності
ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Тс-7м1 исп.1 №1
Немає в наявності
ТЕРМОМЕТР КЛІНІЧНИЙ "MEDICARE"
ТЕРМОМЕТР КЛІНІЧНИЙ "MEDICARE"
У пластмасовому футлярі №1
Допомога-I
Немає в наявності
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ
№1
Гемопласт
Немає в наявності
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ "ВОЛЕС" МАКСИМАЛЬНИЙ СКЛЯНИЙ
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ "ВОЛЕС" МАКСИМАЛЬНИЙ СКЛЯНИЙ
№1
Jiangsu Yuyue Medical Instrument Co., LTD
Немає в наявності
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ "ВОЛЕС" МАКСИМАЛЬНИЙ СКЛЯНИЙ
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ "ВОЛЕС" МАКСИМАЛЬНИЙ СКЛЯНИЙ
Crw-1108 №1
Jiangsu Yuyue Medical Instrument Co., LTD
Немає в наявності
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ "ВОЛЕС" МАКСИМАЛЬНИЙ СКЛЯНИЙ
ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ "ВОЛЕС" МАКСИМАЛЬНИЙ СКЛЯНИЙ
Crw-23 №1
Jiangsu Yuyue Medical Instrument Co., LTD
Немає в наявності
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