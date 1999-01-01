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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Термометри
термометри для води
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ТЕРМОМЕТР
2/781, для води "каченя" №1
Canpol
від
103,76
грн
в 627 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
2/782, для води "дельфiн" №1
Canpol
від
70,66
грн
в 101 аптеці
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ТЕРМОМЕТР
7086, для води рибка №1
Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co.Ltd
від
20,70
грн
в 10 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР ВОДЯНИЙ "BABY-NOVA"
33129 №1
Novatex
від
129,97
грн
в 5 аптеках
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ТЕРМОМЕТР ВОДЯНИЙ "BABY-NOVA"
33129-2 №1
Novatex
від
118,07
грн
в 4 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР ВОДЯНИЙ "BABY-NOVA"
"риба" №1
Novatex
від
65,40
грн
в 4 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
В-3 жабеня, водний №1
від
75,81
грн
в 3 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
2/784, для води "авто" №1
Canpol
від
89,90
грн
в 2 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
Для ванн тб-3м-1 виконання 1 №1
від
45,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
Для ванн тб-3м-1 №1
від
39,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕРМОМЕТР
56/151, для води рибка - рожевий №1
від
177,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕРМОМЕТР
56/151, для води рибка - зелений №1
Canpol
від
177,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕРМОМЕТР ВОДЯНИЙ "BABY-NOVA"
33129-1 №1
Novatex
від
96,42
грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕРМОМЕТР
9/220, для води "жаба" №1
Немає в наявності
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ТЕРМОМЕТР
2/783, для води "кораблик" №1
Canpol
Немає в наявності
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Форма випуску
2/781, для води
2/782, для води
2/783, для води
2/784, для води
33129
33129-1
33129-2
56/151, для води
7086, для води
9/220, для води
В-3
д/ванн ТБ-3М-1
д/ванн ТБ-3М-1 вик.1
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Canpol
Novatex
Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co.Ltd
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