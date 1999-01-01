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термометри для води

Медичні вироби

01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Термометри
термометри для води
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
2/781, для води "каченя" №1
Canpol
від 103,76 грн
в 627 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
2/782, для води "дельфiн" №1
Canpol
від 70,66 грн
в 101 аптеці
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
7086, для води рибка №1
Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co.Ltd
від 20,70 грн
в 10 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР ВОДЯНИЙ "BABY-NOVA"
ТЕРМОМЕТР ВОДЯНИЙ "BABY-NOVA"
33129 №1
Novatex
від 129,97 грн
в 5 аптеках
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ТЕРМОМЕТР ВОДЯНИЙ "BABY-NOVA"
ТЕРМОМЕТР ВОДЯНИЙ "BABY-NOVA"
33129-2 №1
Novatex
від 118,07 грн
в 4 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР ВОДЯНИЙ "BABY-NOVA"
ТЕРМОМЕТР ВОДЯНИЙ "BABY-NOVA"
"риба" №1
Novatex
від 65,40 грн
в 4 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
В-3 жабеня, водний №1
від 75,81 грн
в 3 аптеках
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
2/784, для води "авто" №1
Canpol
від 89,90 грн
в 2 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Для ванн тб-3м-1 виконання 1 №1
від 45,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
Для ванн тб-3м-1 №1
від 39,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
56/151, для води рибка - рожевий №1
від 177,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
56/151, для води рибка - зелений №1
Canpol
від 177,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕРМОМЕТР ВОДЯНИЙ "BABY-NOVA"
ТЕРМОМЕТР ВОДЯНИЙ "BABY-NOVA"
33129-1 №1
Novatex
від 96,42 грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
9/220, для води "жаба" №1
Немає в наявності
ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТР
2/783, для води "кораблик" №1
Canpol
Немає в наявності
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