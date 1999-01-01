Київ
Термометри
термометри ртутні
Медичні вироби
01
Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Термометри
термометри ртутні
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ РТУТНИЙ TETA®
№1
Wuxi Medical Instrument Factory
від
82,32
грн
в 6 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ СКЛЯНИЙ
№1
Jiangsu Yuyue Medical Instrument Co., LTD
від
155,20
грн
в 2 аптеках інших міст
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ CR.W23A
№1
Wuxi Medical Instrument Factory
від
182,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕРМОМЕТР КЛІНІЧНИЙ РТУТНИЙ ГРАНУМ
№1
Wuxi Medical Instrument Factory
Немає в наявності
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ МАКСИМАЛЬНИЙ СКЛЯНИЙ "ВОЛЕС"
№1
Ningbo Hi-Life Medical Technology
Немає в наявності
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ РТУТНИЙ СКЛЯНИЙ
№1
Aurora
Немає в наявності
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ РТУТНИЙ СКЛЯНИЙ "PARAMED"
№1
Dong-e E-jiao E-Hua Medical Equipment
Немає в наявності
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ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ РТУТНИЙ СКЛЯНИЙ PARAMED
№1
Wuxi Medical Instrument Factory
Немає в наявності
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Aurora
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