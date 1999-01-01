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Вироби та апарати медичні

Прилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесі

Медичні вироби

01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Вироби та апарати медичні
Прилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесі
Сортування: По популярності
АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ NoseFrida® NASAL ASPIRATOR
АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ NoseFrida® NASAL ASPIRATOR
№1
Allergan
від 252,20 грн
в 732 аптеках
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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ
АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ
56/007 №1
Canpol
від 176,20 грн
в 634 аптеках
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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ
АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ
5/119 №1
від 337,50 грн
в 481 аптеці
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АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ
АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ
+ морська сіль саше №30 №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 276,00 грн
в 406 аптеках
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АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ
АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ
+ збагачена морська сіль саше №30 №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 329,68 грн
в 366 аптеках
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Маример бебі® назальний аспіратор дитячий
Маример бебі® назальний аспіратор дитячий
1 фільтр та 1 насадка в упаковці №1
Лаб. Жільбер
від 328,46 грн
в 351 аптеці
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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ
АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ
2/118 №1
Canpol
від 105,11 грн
в 337 аптеках
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БАЛОН НОСОВИЙ OTOGLOBE
БАЛОН НОСОВИЙ OTOGLOBE
№1
Dr. Claus Pharma
від 480,00 грн
в 324 аптеках
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ПОРТАТИВНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КИСНЕВИЙ ІНГАЛЯТОР ACTIVOX™
ПОРТАТИВНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КИСНЕВИЙ ІНГАЛЯТОР ACTIVOX™
Ar-001a №1
Xi'an Arooxy Technology
від 376,50 грн
в 313 аптеках
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ГІГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧНИЙ
ГІГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧНИЙ
Вит-2 №1
Склоприлад
від 317,10 грн
в 289 аптеках
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ПРИСТРІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ "ДОЛ®"
ПРИСТРІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ "ДОЛ®"
240 мл рецепт №1 (в комплекті із засобом для промивання №10) №1
Здравник
від 163,10 грн
в 289 аптеках
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ГІГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧНИЙ
ГІГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧНИЙ
Вит-1 №1
Склоприлад
від 330,41 грн
в 288 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР FINGERTIP PULSE OXIMETER
ПУЛЬСОКСИМЕТР FINGERTIP PULSE OXIMETER
Lk87 №1
Shenzhen Linke Technology Co., Ltd
від 233,00 грн
в 288 аптеках
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МОНІТОР ПАЦІЄНТА/ПУЛЬСОКСИМЕТР
МОНІТОР ПАЦІЄНТА/ПУЛЬСОКСИМЕТР
Cms50b №1
Contec Medical Systems
від 398,00 грн
в 286 аптеках
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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ
АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ
9/119 2 наконечника №1
від 145,53 грн
в 286 аптеках
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ПРИСТРІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ "ДОЛ®"
ПРИСТРІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ "ДОЛ®"
120 мл рецепт №1 (в комплекті із засобами для промивання №30) №1
Здравник
від 209,72 грн
в 285 аптеках
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Аспіратор назальний для дітей електричний
Аспіратор назальний для дітей електричний
Модель vp-x1 i клас, нестерильний, без функції вимірювання №1
Вапо Хелскеа
від 1025,97 грн
в 284 аптеках
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Аспіратор назальний "Baby team"
Аспіратор назальний "Baby team"
7002 №1
АТ Дистрибьюшн ООО
від 46,71 грн
в 185 аптеках
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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ "LINDO"
АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ "LINDO"
Pk 820 з трубочкою, 0 міс. №1
Royal King Infant Products
від 170,53 грн
в 116 аптеках
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МОНІТОР ПАЦІЄНТА/ПУЛЬСОКСИМЕТР
МОНІТОР ПАЦІЄНТА/ПУЛЬСОКСИМЕТР
Cms50c №1
від 499,80 грн
в 85 аптеках
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