Київ
Вироби та апарати медичні
Прилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесі
Медичні вироби
01
Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Вироби та апарати медичні
Прилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесі
апарати різні
Аспіратори
Сортування:
По популярності
Фільтр
АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ NoseFrida® NASAL ASPIRATOR
№1
Allergan
від
252,20
грн
в 732 аптеках
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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ
56/007 №1
Canpol
від
176,20
грн
в 634 аптеках
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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ
5/119 №1
від
337,50
грн
в 481 аптеці
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АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ
+ морська сіль саше №30 №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
276,00
грн
в 406 аптеках
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АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ
+ збагачена морська сіль саше №30 №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
329,68
грн
в 366 аптеках
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Маример бебі® назальний аспіратор дитячий
1 фільтр та 1 насадка в упаковці №1
Лаб. Жільбер
від
328,46
грн
в 351 аптеці
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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ
2/118 №1
Canpol
від
105,11
грн
в 337 аптеках
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БАЛОН НОСОВИЙ OTOGLOBE
№1
Dr. Claus Pharma
від
480,00
грн
в 324 аптеках
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ПОРТАТИВНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КИСНЕВИЙ ІНГАЛЯТОР ACTIVOX™
Ar-001a №1
Xi'an Arooxy Technology
від
376,50
грн
в 313 аптеках
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ГІГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧНИЙ
Вит-2 №1
Склоприлад
від
317,10
грн
в 289 аптеках
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ПРИСТРІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ "ДОЛ®"
240 мл рецепт №1 (в комплекті із засобом для промивання №10) №1
Здравник
від
163,10
грн
в 289 аптеках
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ГІГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧНИЙ
Вит-1 №1
Склоприлад
від
330,41
грн
в 288 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР FINGERTIP PULSE OXIMETER
Lk87 №1
Shenzhen Linke Technology Co., Ltd
від
233,00
грн
в 288 аптеках
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МОНІТОР ПАЦІЄНТА/ПУЛЬСОКСИМЕТР
Cms50b №1
Contec Medical Systems
від
398,00
грн
в 286 аптеках
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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ
9/119 2 наконечника №1
від
145,53
грн
в 286 аптеках
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ПРИСТРІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ "ДОЛ®"
120 мл рецепт №1 (в комплекті із засобами для промивання №30) №1
Здравник
від
209,72
грн
в 285 аптеках
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Аспіратор назальний для дітей електричний
Модель vp-x1 i клас, нестерильний, без функції вимірювання №1
Вапо Хелскеа
від
1025,97
грн
в 284 аптеках
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Аспіратор назальний "Baby team"
7002 №1
АТ Дистрибьюшн ООО
від
46,71
грн
в 185 аптеках
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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ "LINDO"
Pk 820 з трубочкою, 0 міс. №1
Royal King Infant Products
від
170,53
грн
в 116 аптеках
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МОНІТОР ПАЦІЄНТА/ПУЛЬСОКСИМЕТР
Cms50c №1
від
499,80
грн
в 85 аптеках
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1
2
3
4
5
6
Форма випуску
"Курносики"
"Слоник"
2/118
302A
33305
5/118
5/119
50D
56/007
56/119, м'яка насадка
56/154
7002
7003
7004
7078
8,0
9/119
9/319 Easy Natural
AR-001A
BLS-1102B
C101A2
C101A3
CMS50B
CMS50C
CMS50D
CY901L
ECG100G
FU-YK81C
Fr 12
Fr 16
Fr 18
Fr 24
KSOC-5
L6T
LK 88
LK87
LK88
LK89
MD300C19
MD300C23
MD300C5
OLV-10
OLV-5A
ORO-2020
OX-10
OZ-5-01TWO
Oxy Scan
P01 LED
PK 082
PK 820
Pocket Tens (HV-F013-E)
Rock star baby
SCF293/00
SE-PO-03A
WC-150
X11 PRO
YK-80B
ВM1000В
ВИТ-1
ВИТ-2
МБФИ.433353.001
МБФИ.433353.008
МБФИ.433353.009
Р-01
РО-1
ЮТАС ОКСІ 200
ЮТАС ОКСІ 201
комплект
мод. YM101
модель S10
модель S6
модель S8P
модель VP-X1
модель XP-20
розмір 22
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Пакування
3 м
120 мл
240 мл
400 мм
7075
7076
із сушінням
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Кількість штук в упаковці
1
3
10
Виробник
Allergan Inc.
B.Well
BURDA BEBEK URUNLERI SAN. VE TIC. A.S
Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd.
Beurer GmbH
Biocodex
CMICS Medical Instrument Co.,Ltd
Canpol
Contec Medical Systems
Covidien Llc.
Dr. Claus Pharma
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
GuangDong Owgels Technology
Heaco
Hongjun technology co. Limited
Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co., Ltd.
Iangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology
Industrias Beter S.A
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and technology
Jiangsu Shuangsheng Medical Appliance
Jiangsu Suyun Medical Materials
Long-Semi
Longevita
Novatex
OROMED
Omron Healthcare
PLASTI-MED Plastik Medikal Urunler San. Tic.
Philips Electronics UK Limited
Royal King Infant Products
Shanghai Berry Electronic Tech
Shenzhen Bless Electronic Technology Co., Ltd
Shenzhen Homed Medical Device
Shenzhen Jiangnan Medical Technology
Shenzhen Linke Technology Co., Ltd
Shenzhen Luckcome Technology
Shenzhen Yimi Life Technology Co., Ltd.
Shenzhen aikang medical device technology
Shenzhen imdk medical technology co. ltd
Sun Bond
Wonderstar Co.,Ltd
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
Xi'an Arooxy Technology
Zhengzhou Olive Electronic Technology
АТ Дистрибьюшн ООО
АТ ЛОГИСТИК ООО
Альпина Пласт
Балтон
Вапо Хелскеа
Долфин
Допомога-I
Здравник
Каммед
Лаб. Жільбер
Літтл Доктор
Новатор
Поліком
Склоприлад
Стеклоприбор
Шенчьжен Текдоу Фармасьютикал
Ютас
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