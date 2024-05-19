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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ 9/319 Easy Natural електричний, №1 - Київ (906243) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
2409,76 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
2142,61 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (2)
2206,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (2)
2249,75 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Джохара Дудаєва / Лондонська, 1/7
Всього: упаковка (1)
2249,75 грн
Аптекар
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Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
Всього: упаковка (2)
2142,62 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (2)
2356,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
2249,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 21
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
2356,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тираспольська, 54
Всього: упаковка (1)
2356,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рудницького Степана, 13
Всього: упаковка (1)
2249,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Виговського Івана, 10-М
Всього: упаковка (2)
2356,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
2387,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 18-А
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн