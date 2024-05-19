АСПІРАТОР НАЗАЛЬНИЙ "BABY TEAM" 7003 з трубкою, №1 - Київ (557498) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 134 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33