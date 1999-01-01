Київ
Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Вироби та апарати медичні

Медичні вироби

01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Вироби та апарати медичні
Сортування: По популярності
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ PROMEDICA
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ PROMEDICA
M-20 №1
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
від 593,03 грн
в 838 аптеках
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Вимірювач артериального тиску механічний 2B
Вимірювач артериального тиску механічний 2B
Mc-50 з вбудованим стетоскопом №1
Долфі-Україна
від 465,00 грн
в 826 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний тм Gamma
Вимірювач артеріального тиску автоматичний тм Gamma
Модель а №1
Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd
від 812,04 грн
в 825 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
4gen optima №1
Shenzhen Pango Electronic
від 950,16 грн
в 820 аптеках
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Вимірювач артериального тиску механічний 2B
Вимірювач артериального тиску механічний 2B
Mc-20 зі стетоскопом №1
Долфі-Україна
від 450,00 грн
в 817 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ АВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ АВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
Classic №1
від 1285,07 грн
в 791 аптеці
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Інгалятор компресорний GAMMA
Інгалятор компресорний GAMMA
Effect max №1
Shenzhen Homed Medical Device
від 993,59 грн
в 789 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
Indicator-x №1
Xiamen Ants-Bro Technology
від 1216,36 грн
в 789 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ PROMEDICA
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ PROMEDICA
M-30 №1
від 576,73 грн
в 782 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
4gen plus №1
Shenzhen Pango Electronic
від 1241,98 грн
в 780 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
One-x №1
Xiamen Ants-Bro Technology
від 828,06 грн
в 772 аптеках
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Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA
Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA
Тест-смужка №50
Bionime Corporation
від 372,84 грн
в 735 аптеках
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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ NoseFrida® NASAL ASPIRATOR
АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ NoseFrida® NASAL ASPIRATOR
№1
Allergan
від 252,20 грн
в 732 аптеках
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ТЕСТ-СМУЖКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GAMMA
ТЕСТ-СМУЖКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GAMMA
Ms №50
Foracare Suisse
від 350,56 грн
в 709 аптеках
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA
№1
Bionime Corporation
від 495,50 грн
в 708 аптеках
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Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest
Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest
Gs 300 №50
Bionime Corporation
від 366,83 грн
в 702 аптеках
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Вимірювач артериального тиску механічний Paramed Comfort
Вимірювач артериального тиску механічний Paramed Comfort
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від 562,07 грн
в 696 аптеках
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Тест-смужки Акку-Чек® Актив
Тест-смужки Акку-Чек® Актив
№50
Roche Diabetes Care GmbH
від 389,02 грн
в 681 аптеці
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ТЕСТ-СМУЖКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GAMMA
ТЕСТ-СМУЖКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GAMMA
Dm №50
Foracare Suisse
від 348,94 грн
в 671 аптеці
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ВИМІРЮВАЧ МЕХАНІЧНИЙ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ "GAMMA"
ВИМІРЮВАЧ МЕХАНІЧНИЙ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ "GAMMA"
800k №1
Медхауз Свіс Гмбх
від 553,10 грн
в 652 аптеках
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