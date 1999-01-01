Київ
Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Вироби та апарати медичні
Медичні вироби
01
Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Вироби та апарати медичні
Ваги
Ингалятори
Прилади для вимірювання рівня глюкози крови
Прилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесі
Тонометри
Апарати слухові
Сортування:
По популярності
Фільтр
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ PROMEDICA
M-20 №1
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
від
593,03
грн
в 838 аптеках
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Вимірювач артериального тиску механічний 2B
Mc-50 з вбудованим стетоскопом №1
Долфі-Україна
від
465,00
грн
в 826 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний тм Gamma
Модель а №1
Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd
від
812,04
грн
в 825 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
4gen optima №1
Shenzhen Pango Electronic
від
950,16
грн
в 820 аптеках
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Вимірювач артериального тиску механічний 2B
Mc-20 зі стетоскопом №1
Долфі-Україна
від
450,00
грн
в 817 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ АВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
Classic №1
від
1285,07
грн
в 791 аптеці
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Інгалятор компресорний GAMMA
Effect max №1
Shenzhen Homed Medical Device
від
993,59
грн
в 789 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
Indicator-x №1
Xiamen Ants-Bro Technology
від
1216,36
грн
в 789 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ PROMEDICA
M-30 №1
від
576,73
грн
в 782 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
4gen plus №1
Shenzhen Pango Electronic
від
1241,98
грн
в 780 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
One-x №1
Xiamen Ants-Bro Technology
від
828,06
грн
в 772 аптеках
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Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA
Тест-смужка №50
Bionime Corporation
від
372,84
грн
в 735 аптеках
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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ NoseFrida® NASAL ASPIRATOR
№1
Allergan
від
252,20
грн
в 732 аптеках
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ТЕСТ-СМУЖКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GAMMA
Ms №50
Foracare Suisse
від
350,56
грн
в 709 аптеках
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA
№1
Bionime Corporation
від
495,50
грн
в 708 аптеках
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Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest
Gs 300 №50
Bionime Corporation
від
366,83
грн
в 702 аптеках
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Вимірювач артериального тиску механічний Paramed Comfort
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від
562,07
грн
в 696 аптеках
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Тест-смужки Акку-Чек® Актив
№50
Roche Diabetes Care GmbH
від
389,02
грн
в 681 аптеці
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ТЕСТ-СМУЖКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GAMMA
Dm №50
Foracare Suisse
від
348,94
грн
в 671 аптеці
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ВИМІРЮВАЧ МЕХАНІЧНИЙ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ "GAMMA"
800k №1
Медхауз Свіс Гмбх
від
553,10
грн
в 652 аптеках
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1
2
3
4
5
...
37
Форма випуску
"Курносики"
"Слоник"
(NE-C101-E)
(NE-C102-E)
2/118
2B
2B Teddy Bear
2B Ultra Comfort
2H BASIC
302A
33305
4Gen Control
4Gen Optima
4Gen Plus
4Gen Semi
5/118
5/119
50D
56/007
56/119, м'яка насадка
56/154
5873
6002
6032
700
700 К
7002
7003
7004
7078
7710
8,0
800 К
800K
9/119
9/319 Easy Natural
9956273-5
9956275-1, полівінілхлорід
9956276-0, полівінілхлорід
9983697-5
A-10
A-20
A-30
A-40
AR-001
AR-001A
ARIANNE POWER
AV91 (MS60)
Air Plus
Air Pro
Air Pro Mesh
Assist
Assistant
BF 220
BF 400 Line White
BF 600 PURE White
BF 600 Pure Black
BLS-1102B
BP 3 AG 1
BP 3AG1
BP A 200
BP A 200 Afib
BP A 50
BP A1 Basic
BP A1 Easy
BP A2 Basic
BP A2 Classic
BP A2 Easy
BP A3L Comfort
BP AG1-20
BP AG1-30
BP B1 Classic
BP B3 AFIB
BP N1 Basic
BP N1 Easy
BP N2 Easy
BP-102
BP-102M
BP-103
BP-103H
BP-1209
BP-1303
BP-1304
BP-1305
BP-1307
BP-1319
BP-201M
BP-2206
BPCBOA-3H Comfort
BR-BC 28
BR-BC 44
BR-BC 58
BR-BM 27
BR-BM 28
BR-BM 58
BS01
Bangle
Briz
C101A2
C101A3
C1T
C2L
C2T
CH155f (MB307i)
CH91
CL-RU2
CM-RU2
CMS50B
CMS50C
CMS50D
CN-02MQ "Ulaizer first aid"
CN-02MY "Ulaizer home"
CN-03A "Ulaizer air"
CN01W
CN02WA
CN02WX
CNB69008
CNB69010
CNB69012
CNB69016
CY901L
Circle
Compact
Compressor-AM
Compressor-CM
Control
DBP-6175
DBP-6177
DBP-6179
DM
DROP
DS-10
DS-1011
DS-10a
DS-11
DS-11a
DS-1902
DS-500
Dark
ECG100G
EVOLV (HEM-7600T-E)
Easy Cuff (HEM-RML31-E)
Effect Max
Effect New
Everyday
Expert-X
FU-YK81C
Family
Flagman
Fr 12
Fr 16
Fr 18
Fr 24
GB 102
GEO061T-0610
GS 300
GS 550
Home
IH 40
IH21
IH26
IH58
Indicator-X
KSOC-5
L6T
LD 1
LD 12
LD 2
LD 22
LD 23
LD 23A
LD 23L
LD 3
LD 30
LD 3a
LD 51
LD-100
LD-521А
LD-60
LD-70
LD-71
LD-71-A
LD-80, маном.совмещ.с нагнет.
LD-81
LD-81, манометр суміш. з нагн.
LD-91
LD-91, маном.совмещ.с нагнет.
LD-Cuff C1A
LD-Cuff C1I
LD-Cuff C2I
LD-Cuff N1AR
LD-Cuff N1LR
LD-Cuff N2A
LD-Cuff N2AR
LD-Cuff N2LR
LD-N040
LD-N041
LD-S014
LD4
LD51A
LD51S
LD51U
LK 88
LK87
LK88
LK89
LS-4
LS-5
M 1-1
M 1-S
M-100A
M-150S
M-20
M-200A
M-30
M-300A
M1 (HEM-4030-E)
M1 Basic (HEM-7121-J-AF)
M1 Basic (HEM-7121-J-ARU)
M1 Compact (HEM-4022-E)
M1 Compact (HEM-4022-RU)
M2 Basic (HEM-7116-ARU)
M2 Basic (HEM-7116-RU)
M2 Basic (HEM-7121-ALRU)
M2 Basic (HEM-7121-ARU)
M2 Basic (HEM-7121-E-ALRU)
M2 Basic (HEM-7121-E-ARU)
M2 Basic (HEM-7121-RU)
M2 Basic (HEM-7121J-E)
M2 Classic (HEM-7122-ALRU)
M2 Eco (HEM-7120-AF)
M2 Plus (HEM-7146-E)
M3 Comfort (HEM-7134-ALRU)
M3 Comfort (HEM-7134-E)
M3 Comfort (HEM-7155-E)
M3 Expert (HEM-7132-ALRU)
M7 Inteli IT (HEM-7361T-EBK)
MB303
MB307i
MC-20
MC-50
MC-50C
MD300C19
MD300C23
MD300C5
MED-55
MEDHIT, FU-KC112
MS
MT-10
MY-520A
Micro Air U100 (NE-U100-E)
N1LR
N2AR
N2C
NA 100
NB 500
NE 100
NE-C105-E
NE-C28P
NE-C28P (NE-C28P-E)
NE-C28P-RU
NE-C300-E
NE-C301-E
NE-C303K-KDE
NE-C801 (NE-C801S-E(V)
NE-C801KD (NE-C801S-KDD)
NE-C801KD (NE-C801S-KDE(V))
NE-C803 (NE-C803-E)
NE-C900 (NE-C900-E)
NEB 100B
NEB 200
NEB 210
NEB 400
NF 60
NW1
Nemo
OLV-10
OLV-5A
ORO-168
ORO-2020
ORO-COMFORT FAMILY
ORO-COMFORT Family Plus
ORO-M1 AIO
ORO-N1 BASIC
ORO-N1 BASIC-Z
ORO-N2 BASIC
ORO-N2 BASIC-Z
ORO-N4 CLASSIC
ORO-N4 CLASSIC-Z
ORO-N6 BASIC
ORO-N6 BASIC-Z
ORO-SCALE Bluetooth
ORO-SZ
OX-10
OZ-5-01TWO
One
One-X
Optima
Oxy Scan
P01 LED
PA2 Basic
PA2 Basic AD
PA3 Backllight
PA5 Comfort
PK 082
PK 820
PRIME
PRO-110
PRO-115
PRO-30
PRO-33
PRO-35
PRO-39
Pocket Tens (HV-F013-E)
RS1 (HEM-6120-E)
RS1 (HEM-6160-E)
RS2 (HEM-6161-E)
RS7 Intelly IT (HEM-6232T-E)
Rock star baby
S0217
S1 (HEM 4030-RU)
S150
SCF293/00
SE-PO-03A
SF-01
Semi
Semi Plus
Senior
Smart
Sst-1
Standard
Superb
TD-3128
Top
UA 611
UA 651 Plus
UA 704
UA 767 S
UA-100
UA-1020 W
UA-1100
UA-1300
UA-200
UA-604
UA-705
UA-777
UA-777АС
UA-777АС-L
UA-780
UA-888
UA-888AC
UA-888E
UA-888EAC
UB 525
UB-202
UB-403
UB-505
UB-543
ULAIZER™ HOME
UN-231
VA-310
VA-320
VA-330
VA-340
VA-350
VM-200
VM-210
VN-300
VN-420
VP-D2
VP-M3
VS-250
WBP 108
WBP 111
WC-150
WNE211
WNE212
WR-X
WS-1000
WS-1011
WS-820
WS-С2
WSK-1011
X1
X11 PRO
X3
X400 (X5)
YK-80B
active
classic
expert
i-C10 (HEM-7070-E)
nano
plus
universal
ВM1000В
ВИТ-1
ВИТ-2
МБФИ.433353.001
МБФИ.433353.008
МБФИ.433353.009
МВ-300I
МВ-300А
МВ-Х1
МВ-Х5
МС-30
Р-01
РО-1
С1С
С2С
У-02 (13)
У-03P (13)
У-03P (675)
ЮТАС ОКСІ 200
ЮТАС ОКСІ 201
білий
велика
великий
грушоподібний
д/доросл.
д/самотестування
дитяча
для UA-серії
для дітей
зі стетоскопом
комплект
кіт набір
малий
маска дитяча
маска доросла
мод. YM101
модель GB
модель S10
модель S6
модель S8P
модель VP-X1
модель XP-20
модель А
набір
небулайзерна камера
олівець
педіатричний
прилад, 25 тест смужок
розмір 22
середній
стандартна
тест-смужка
тест-смужки
тип-1
тип-2
Показати всі
Пакування
3 м
120 мл
240 мл
400 мм
7075
7076
MEDHIT
банка 25 шт.
з USB
з кисневою трубкою 2.1 м
тест
упаковка
із сушінням
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
2
3
10
25
50
100
Показати всі
Виробник
3A Health Care
77 Elektronika Muszeripari
A&D Company
Acon Labs
All Medicus
Allergan Inc.
Andon Health Co.
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
B.Well
B.Well Swiss AG
BURDA BEBEK URUNLERI SAN. VE TIC. A.S
Bayer Diagnostic
Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd.
Beurer GmbH
Biocodex
Bionime Corporation
Boleslawiecka Fabryka Materialow Medycznych
CMICS Medical Instrument Co.,Ltd
Canpol
Contec Medical Systems
Covidien Llc.
Dongguan Aidisy Machinery & Electronic Equipment
Dr. Claus Pharma
EMG Manufacturing
Elettroplastica
Feellife Health
Foracare Suisse
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Globalcare Meical Technology
GuangDong Owgels Technology
Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd
Guilin Royalyze Medical Instrument
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
Heaco
Hongjun technology co. Limited
Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co., Ltd.
I-sens
IME-DC
Iangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology
Industrias Beter S.A
Infopia
Intersurgical
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and technology
Jiangsu Shuangsheng Medical Appliance
Jiangsu Suyun Medical Materials
Johnson & Johnson
Lifescan
Lifescan Europe a Division of Cilag GmbH International
Little Doctor
Long-Semi
Longevita
MED TRUST
MED TRUST Handelsgesellschaft m.b.H.
Medtrue Enterprise
Momert Zrt
NewMed GmbH
Nihon Seimitsu Sokki
Ningbo Free Trade Zone Tenso Medical Instruments
Norditalia Group
Novatex
ONBO Electronic
OROMED
OSANG Healthcare
Omron Healthcare
PLASTI-MED Plastik Medikal Urunler San. Tic.
Philips Electronics UK Limited
Roche Diabetes Care GmbH
Roche Diagnostics
Rossmax
Royal King Infant Products
SD Biosensor Inc.
Shanghai Berry Electronic Tech
Shenzhen Bi-Rich Medical Devices
Shenzhen Bi-Rich Medical Devices Co.
Shenzhen Bless Electronic Technology Co., Ltd
Shenzhen Combei Technology
Shenzhen Fitconn Technology
Shenzhen Homed Medical Device
Shenzhen Jamr Technology
Shenzhen Jiangnan Medical Technology
Shenzhen Linke Technology Co., Ltd
Shenzhen Luckcome Technology
Shenzhen Pango Electronic
Shenzhen Urion Technology
Shenzhen Yimi Life Technology Co., Ltd.
Shenzhen aikang medical device technology
Shenzhen imdk medical technology co. ltd
Sun Bond
TIVOLI GROUP LIMITED
Taidoc Technology Corporation
Vega Technologies Inc.
Visgeneer
Wenzhou Bokang Instruments
Wenzhou Kangju Medical Instrument
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
Weony (Shenzhen) Technology
Wonderstar Co.,Ltd
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Wuxi Medical Instrument Factory
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
Xi'an Arooxy Technology
Xiamen Ants-Bro Technology
Zhengzhou Olive Electronic Technology
АТ Дистрибьюшн ООО
АТ ЛОГИСТИК ООО
Альпина Пласт
Аптека Гаєвського
Ароматика
Балтон
ВЕГА ТЕХНОЛОДЖИК ИНК
Вапо Хелскеа
Гемопласт
Джiанксi AIKEA Мсдикал Тсхнолоджи Ко., Лтд.
Джойтех хелскеа Ко., Лтд.
Диас-Голд
Долфи-Украина
Долфин
Долфі-Україна
Допомога-I
Ей енд Ді Компані
Здравник
Игар
Интерфейс Плюс
Каммед
Конюхов В.О.
Лаб. Жільбер
Літтл Доктор
Медхауз Свис Гмбх
Медіко
Мікролайф
Новатор
Норма
ООО "Медбиоальянс"
ОСАНГ Хелскер
Поліком
Склоприлад
Стеклоприбор
Тітан Медікал
ФРАМЕД
Шенчьжен Текдоу Фармасьютикал
Шеньчжень ЕйОуДжей Медікал Технолоджі
ЮГМЕДКОНТРАКТ
ЮК ДИСТРИБЬЮШН ООО
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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