Київ
Прилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесі
апарати різні
Медичні вироби
01
Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Вироби та апарати медичні
Прилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесі
апарати різні
Сортування:
По популярності
Фільтр
АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ
+ морська сіль саше №30 №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
276,00
грн
в 406 аптеках
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АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ
+ збагачена морська сіль саше №30 №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
329,68
грн
в 366 аптеках
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БАЛОН НОСОВИЙ OTOGLOBE
№1
Dr. Claus Pharma
від
480,00
грн
в 324 аптеках
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ПОРТАТИВНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КИСНЕВИЙ ІНГАЛЯТОР ACTIVOX™
Ar-001a №1
Xi'an Arooxy Technology
від
376,50
грн
в 313 аптеках
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ПРИСТРІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ "ДОЛ®"
240 мл рецепт №1 (в комплекті із засобом для промивання №10) №1
Здравник
від
163,10
грн
в 289 аптеках
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ГІГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧНИЙ
Вит-2 №1
Склоприлад
від
317,10
грн
в 289 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР FINGERTIP PULSE OXIMETER
Lk87 №1
Shenzhen Linke Technology Co., Ltd
від
233,00
грн
в 288 аптеках
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ГІГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧНИЙ
Вит-1 №1
Склоприлад
від
330,41
грн
в 288 аптеках
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МОНІТОР ПАЦІЄНТА/ПУЛЬСОКСИМЕТР
Cms50b №1
Contec Medical Systems
від
398,00
грн
в 286 аптеках
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ПРИСТРІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ "ДОЛ®"
120 мл рецепт №1 (в комплекті із засобами для промивання №30) №1
Здравник
від
209,72
грн
в 285 аптеках
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МОНІТОР ПАЦІЄНТА/ПУЛЬСОКСИМЕТР
Cms50c №1
від
499,80
грн
в 85 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР
Md300c23 №1
Літтл Доктор
від
1040,86
грн
в 68 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР GAMMA
Oxy scan №1
Shenzhen Homed Medical Device
від
655,35
грн
в 43 аптеках інших міст
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ПУЛЬСОКСИМЕТР CMS50C
№1
Heaco
від
433,00
грн
в 25 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР
Cms50d №1
Contec Medical Systems
від
264,81
грн
в 22 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР CMS50C
Кольоровий №1
Heaco
від
433,78
грн
в 21 аптеці
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ПУЛЬСОКСИМЕТР CMS50B
Монохромний №1
Heaco
від
487,72
грн
в 18 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР
Модель s10 №1
CMICS Medical Instrument Co.,Ltd
від
486,00
грн
в 16 аптеках інших міст
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ПУЛЬСОКСИМЕТР
Md300c19 №1
Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd.
від
715,79
грн
в 16 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР FINGERTIP PULSE OXIMETER
Lk89 №1
Shenzhen Linke Technology Co., Ltd
від
269,00
грн
в 15 аптеках
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1
2
3
4
Форма випуску
302A
50D
AR-001A
BLS-1102B
C101A2
C101A3
CMS50B
CMS50C
CMS50D
CY901L
ECG100G
FU-YK81C
KSOC-5
L6T
LK 88
LK87
LK88
LK89
MD300C19
MD300C23
MD300C5
OLV-10
OLV-5A
ORO-2020
OX-10
OZ-5-01TWO
Oxy Scan
P01 LED
Pocket Tens (HV-F013-E)
SCF293/00
SE-PO-03A
X11 PRO
YK-80B
ВM1000В
ВИТ-1
ВИТ-2
МБФИ.433353.001
МБФИ.433353.008
МБФИ.433353.009
Р-01
РО-1
ЮТАС ОКСІ 200
ЮТАС ОКСІ 201
комплект
мод. YM101
модель S10
модель S6
модель S8P
модель XP-20
розмір 22
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Пакування
3 м
120 мл
240 мл
із сушінням
Виробник
Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd.
Beurer GmbH
CMICS Medical Instrument Co.,Ltd
Contec Medical Systems
Covidien Llc.
Dr. Claus Pharma
GuangDong Owgels Technology
Heaco
Hongjun technology co. Limited
Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co., Ltd.
Iangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology
Industrias Beter S.A
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and technology
Jiangsu Shuangsheng Medical Appliance
Jiangsu Suyun Medical Materials
Long-Semi
Longevita
OROMED
Omron Healthcare
PLASTI-MED Plastik Medikal Urunler San. Tic.
Philips Electronics UK Limited
Shanghai Berry Electronic Tech
Shenzhen Bless Electronic Technology Co., Ltd
Shenzhen Homed Medical Device
Shenzhen Jiangnan Medical Technology
Shenzhen Linke Technology Co., Ltd
Shenzhen Luckcome Technology
Shenzhen Yimi Life Technology Co., Ltd.
Shenzhen aikang medical device technology
Shenzhen imdk medical technology co. ltd
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
Xi'an Arooxy Technology
Zhengzhou Olive Electronic Technology
Долфин
Допомога-I
Здравник
Літтл Доктор
Новатор
Склоприлад
Стеклоприбор
Шенчьжен Текдоу Фармасьютикал
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