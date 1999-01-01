Київ
Прилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесі

апарати різні

Медичні вироби

01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Вироби та апарати медичні
Прилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесі
апарати різні
Сортування: По популярності
АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ
АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ
+ морська сіль саше №30 №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 276,00 грн
в 406 аптеках
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АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ
АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ
+ збагачена морська сіль саше №30 №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 329,68 грн
в 366 аптеках
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БАЛОН НОСОВИЙ OTOGLOBE
БАЛОН НОСОВИЙ OTOGLOBE
№1
Dr. Claus Pharma
від 480,00 грн
в 324 аптеках
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ПОРТАТИВНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КИСНЕВИЙ ІНГАЛЯТОР ACTIVOX™
ПОРТАТИВНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КИСНЕВИЙ ІНГАЛЯТОР ACTIVOX™
Ar-001a №1
Xi'an Arooxy Technology
від 376,50 грн
в 313 аптеках
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ПРИСТРІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ "ДОЛ®"
ПРИСТРІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ "ДОЛ®"
240 мл рецепт №1 (в комплекті із засобом для промивання №10) №1
Здравник
від 163,10 грн
в 289 аптеках
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ГІГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧНИЙ
ГІГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧНИЙ
Вит-2 №1
Склоприлад
від 317,10 грн
в 289 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР FINGERTIP PULSE OXIMETER
ПУЛЬСОКСИМЕТР FINGERTIP PULSE OXIMETER
Lk87 №1
Shenzhen Linke Technology Co., Ltd
від 233,00 грн
в 288 аптеках
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ГІГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧНИЙ
ГІГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧНИЙ
Вит-1 №1
Склоприлад
від 330,41 грн
в 288 аптеках
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МОНІТОР ПАЦІЄНТА/ПУЛЬСОКСИМЕТР
МОНІТОР ПАЦІЄНТА/ПУЛЬСОКСИМЕТР
Cms50b №1
Contec Medical Systems
від 398,00 грн
в 286 аптеках
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ПРИСТРІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ "ДОЛ®"
ПРИСТРІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ "ДОЛ®"
120 мл рецепт №1 (в комплекті із засобами для промивання №30) №1
Здравник
від 209,72 грн
в 285 аптеках
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МОНІТОР ПАЦІЄНТА/ПУЛЬСОКСИМЕТР
МОНІТОР ПАЦІЄНТА/ПУЛЬСОКСИМЕТР
Cms50c №1
від 499,80 грн
в 85 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР
ПУЛЬСОКСИМЕТР
Md300c23 №1
Літтл Доктор
від 1040,86 грн
в 68 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР GAMMA
ПУЛЬСОКСИМЕТР GAMMA
Oxy scan №1
Shenzhen Homed Medical Device
від 655,35 грн
в 43 аптеках інших міст
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ПУЛЬСОКСИМЕТР CMS50C
ПУЛЬСОКСИМЕТР CMS50C
№1
Heaco
від 433,00 грн
в 25 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР
ПУЛЬСОКСИМЕТР
Cms50d №1
Contec Medical Systems
від 264,81 грн
в 22 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР CMS50C
ПУЛЬСОКСИМЕТР CMS50C
Кольоровий №1
Heaco
від 433,78 грн
в 21 аптеці
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ПУЛЬСОКСИМЕТР CMS50B
ПУЛЬСОКСИМЕТР CMS50B
Монохромний №1
Heaco
від 487,72 грн
в 18 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР
ПУЛЬСОКСИМЕТР
Модель s10 №1
CMICS Medical Instrument Co.,Ltd
від 486,00 грн
в 16 аптеках інших міст
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ПУЛЬСОКСИМЕТР
ПУЛЬСОКСИМЕТР
Md300c19 №1
Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd.
від 715,79 грн
в 16 аптеках
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ПУЛЬСОКСИМЕТР FINGERTIP PULSE OXIMETER
ПУЛЬСОКСИМЕТР FINGERTIP PULSE OXIMETER
Lk89 №1
Shenzhen Linke Technology Co., Ltd
від 269,00 грн
в 15 аптеках
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