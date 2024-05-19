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АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ + збагачена морська сіль саше №30, №1 - Київ (157198) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (232)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
357,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), (8)
276,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5), (28)
275,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (232)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
357,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
284,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
486,90
Економія: -142,35 грн
344,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (232)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
357,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
375,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
283,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (232)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
357,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
387,99
Економія: -52,30 грн
335,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (232)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
357,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (232)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
357,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
435,85
Економія: -110,49 грн
325,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (232)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
357,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (232)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
357,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
373,02
Економія: -20,25 грн
352,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (232)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
357,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (232)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
357,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (232)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
357,00 грн