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АКВА МАРІС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ НОСУ + морська сіль саше №30, №1 - Київ (157200) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 305 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (283)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
331,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), (22)
508,00
Економія: -192,60 грн
315,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
304,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
341,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
301,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
342,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (283)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
331,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
302,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (283)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
331,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
314,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
381,35
Економія: -87,84 грн
293,51 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
366,99
Економія: -55,85 грн
311,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
298,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
391,46
Економія: -71,36 грн
320,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (283)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
331,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
323,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (283)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
331,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
282,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (283)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
331,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
344,73
Економія: -30,02 грн
314,71 грн