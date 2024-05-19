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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ PK 082, №1 - Київ (116688) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
101,08
Економія: -10,74 грн
90,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
105,32
Економія: -15,91 грн
89,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
102,47
Економія: -13,68 грн
88,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (2)
108,92
Економія: -19,98 грн
88,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
109,31
Економія: -19,58 грн
89,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
110,84
Економія: -22,44 грн
88,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
101,61
Економія: -12,43 грн
89,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
95,78
Економія: -7,00 грн
88,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (1)
107,67
Економія: -17,94 грн
89,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
99,85
Економія: -10,02 грн
89,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (1)
104,70
Економія: -15,40 грн
89,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
96,84
Економія: -10,26 грн
86,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
99,05
Економія: -9,77 грн
89,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (1)
99,14
Економія: -9,93 грн
89,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (1)
104,37
Економія: -15,28 грн
89,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
Всього: упаковка (1)
97,64
Економія: -9,23 грн
88,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
106,01
Економія: -13,01 грн
93,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
99,00
Економія: -9,72 грн
89,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
Всього: упаковка (1)
104,38
Економія: -15,38 грн
89,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
Всього: упаковка (1)
96,08
Економія: -8,48 грн
87,60 грн