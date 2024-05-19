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Анзибел® пастилки блістер зі смаком ментолу, №30 - Київ (115553) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 914 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -46,77 грн
232,22 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), блістер (2)
336,40
Економія: -105,40 грн
231,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
207,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9), блістер (2)
204,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
194,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (12), блістер (1)
231,33 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
336,40
Економія: -105,40 грн
231,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
299,99
Економія: -67,77 грн
232,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (5)
258,90
Економія: -65,21 грн
193,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
194,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
200,97 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
258,90
Економія: -65,62 грн
193,28 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), блістер (2)
336,40
Економія: -105,40 грн
231,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
336,40
Економія: -105,40 грн
231,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (2)
336,40
Економія: -105,40 грн
231,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: пастилки (10)
253,73
Економія: -65,89 грн
187,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), блістер (2)
199,77 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
258,90
Економія: -65,21 грн
193,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1), блістер (2)
192,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1), блістер (1)
325,90
Економія: -94,90 грн
231,00 грн