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АЛОРА ФОРТЕ таблетки, вкриті оболонкою 420 мг, №30 - Київ (584261) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 738 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
355,99
Економія: -83,43 грн
272,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
265,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4), таблетки, вкриті оболонкою (1)
281,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
267,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (12)
262,12 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
444,40
Економія: -174,00 грн
270,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
363,99
Економія: -91,43 грн
272,56 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
349,90
Економія: -84,94 грн
264,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
265,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (1)
263,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (15)
349,90
Економія: -84,94 грн
264,96 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
444,90
Економія: -174,50 грн
270,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
300,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
444,90
Економія: -174,50 грн
270,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
330,46
Економія: -82,49 грн
247,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
261,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
261,92 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
349,90
Економія: -84,85 грн
265,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті оболонкою (1)
339,57
Економія: -72,82 грн
266,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
323,99
Економія: -51,43 грн
272,56 грн