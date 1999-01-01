Київ
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
Фруктові пюре
Дитяче харчування
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
Фруктові пюре
100% Фруктові пюре (1 інгредієнт), які не потребують зберігання в холодильнику
100% Фруктові пюре (2 інгредієнта), які не потребують зберігання в холодильнику
100% Фруктові пюре (більше двох інгредієнтів), які не потребують зберігання в холодильнику
Фруктомістні пюре (1 інгредієнт), які не потребують зберігання в холодильнику
Фруктомістні пюре (2 інгредієнта), які не потребують зберігання в холодильнику
Фруктомістні пюре (більше двох інгредієнтів), які не потребують зберігання в холодильнику
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЧОРНОСЛИВ" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від
40,39
грн
в 509 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН І ПОЛУНИЦЯ" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
26,42
грн
в 443 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО, ГРУША, МАЛИНА, ЧОРНИЦЯ"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
36,00
грн
в 403 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ПЕРСИК"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
31,30
грн
в 396 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ГРУША ТА ЧОРНОСЛИВ"
Вітамінізована 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
36,00
грн
в 381 аптеці
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО И МАНГО"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
31,30
грн
в 372 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН, ЧОРНА СМОРОДИНА І ЧОРНИЦЯ" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
23,26
грн
в 371 аптеці
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ГРУША"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
35,29
грн
в 348 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, ГРУША, БАНАН І АБРИКОС" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
23,97
грн
в 319 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, МАНГО І БАНАН" MILUPA
125 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
37,33
грн
в 310 аптеках
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ПЮРЕ GERBER "ЯБЛУКО, ЧОРНИЦЯ, БАНАН"
Пауч упаковка 90 г №1
Нестле Україна
від
36,00
грн
в 288 аптеках
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Пюре з груш і яблук натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
90 г для харчування дітей з 5 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
15,10
грн
в 274 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "БАНАН І ЯБЛУКО З ПЕЧИВОМ" MILUPA
190 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
42,40
грн
в 273 аптеках
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Пюре яблучно-бананове натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
90 г з 6 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
23,00
грн
в 264 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО І БАНАН" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
23,97
грн
в 261 аптеці
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та персиків гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Дой-пак 100 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
24,47
грн
в 258 аптеках
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Пюре фруктове вітамінізоване тм "Gerber" "Яблуко, банан, полуниця"
Пауч упаковка 90 мг з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
36,00
грн
в 257 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО,БАНАН, МАНГО, КОКОС" MILUPA
Пауч упаковка 80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
23,26
грн
в 254 аптеках
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Пюре з яблук моркви та айви з цукром та вітаміном с гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
90 г для харчування дітей з 4 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
21,02
грн
в 253 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" Фруктовий салат гомогенізований для дитячого харчування стерилізований
Дой-пак 100 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
24,47
грн
в 246 аптеках
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Форма випуску
Пастеризоване. Гомогенізоване
без цукру
вітамін.
вітамініз.
пастериз., вітамін.
пастеризоване
пюре з яблук і абрикосів
пюре з яблук і полуниці
яблуко і абрикос
яблуко і банан
яблуко і груша
яблуко і малина
яблуко і морква
яблуко і персик
яблуко і полуниця
яблуко і слива
яблуко і чорниця
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200 г
банка 130 г
банка 180 г
банка скляна 170 г
дой-пак 90 г
дой-пак 100 г
дой-пак 200 г
дой-пак 220 г
пауч упаковка 80 г
пауч упаковка 90 г
пауч упаковка 90 мг
пауч упаковка 100 г
пауч упаковка 120 г
пауч упаковка 150 г
пауч упаковка 210 г
пауч упаковка 220 г
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Виробник
Hame
Heinz Italia S.p.A.
Nestle Swiss
VITAGERMINE S.A.S
Асоціація дитячого харчування
Ассоциация детского питания
БАРОН ГРУП УКРАИНА
Беллакт
Белфуд Продакшн
Витмарк-Украина
Вітмарк-Україна
Дистреко
Еконія
Завод консервний дитячого харчування
Моцарт Імпорт
Моцарт Импорт
Нестле Украина
Нестле Україна
Нутриция Украина
Нутриція Україна
ПрофитЗерноМаркет
Південний консервний завод дитячого харчування
Сандора
Торговий Дім Фреш Маркет
Торговый дом Фреш Маркет
Украинское детское питание
Хипп Украина
Хіпп Україна
Южный консервный завод детского питания
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