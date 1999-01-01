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Гомогенізоване дитяче харчування/пюре

Фруктові пюре

Дитяче харчування

Гомогенізоване дитяче харчування/пюре

Фруктові пюре
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЧОРНОСЛИВ" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЧОРНОСЛИВ" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від 40,39 грн
в 509 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН І ПОЛУНИЦЯ" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН І ПОЛУНИЦЯ" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 26,42 грн
в 443 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО, ГРУША, МАЛИНА, ЧОРНИЦЯ"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО, ГРУША, МАЛИНА, ЧОРНИЦЯ"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 36,00 грн
в 403 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ПЕРСИК"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ПЕРСИК"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 31,30 грн
в 396 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ГРУША ТА ЧОРНОСЛИВ"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ГРУША ТА ЧОРНОСЛИВ"
Вітамінізована 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 36,00 грн
в 381 аптеці
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО И МАНГО"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО И МАНГО"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 31,30 грн
в 372 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН, ЧОРНА СМОРОДИНА І ЧОРНИЦЯ" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН, ЧОРНА СМОРОДИНА І ЧОРНИЦЯ" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 23,26 грн
в 371 аптеці
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ГРУША"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ГРУША"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 35,29 грн
в 348 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, ГРУША, БАНАН І АБРИКОС" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, ГРУША, БАНАН І АБРИКОС" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 23,97 грн
в 319 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, МАНГО І БАНАН" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, МАНГО І БАНАН" MILUPA
125 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 37,33 грн
в 310 аптеках
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ПЮРЕ GERBER "ЯБЛУКО, ЧОРНИЦЯ, БАНАН"
ПЮРЕ GERBER "ЯБЛУКО, ЧОРНИЦЯ, БАНАН"
Пауч упаковка 90 г №1
Нестле Україна
від 36,00 грн
в 288 аптеках
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Пюре з груш і яблук натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
Пюре з груш і яблук натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
90 г для харчування дітей з 5 місяців №1
Вітмарк-Україна
від 15,10 грн
в 274 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "БАНАН І ЯБЛУКО З ПЕЧИВОМ" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "БАНАН І ЯБЛУКО З ПЕЧИВОМ" MILUPA
190 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 42,40 грн
в 273 аптеках
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Пюре яблучно-бананове натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
Пюре яблучно-бананове натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
90 г з 6 місяців №1
Вітмарк-Україна
від 23,00 грн
в 264 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО І БАНАН" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО І БАНАН" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 23,97 грн
в 261 аптеці
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та персиків гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та персиків гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Дой-пак 100 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від 24,47 грн
в 258 аптеках
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Пюре фруктове вітамінізоване тм "Gerber" "Яблуко, банан, полуниця"
Пюре фруктове вітамінізоване тм "Gerber" "Яблуко, банан, полуниця"
Пауч упаковка 90 мг з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 36,00 грн
в 257 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО,БАНАН, МАНГО, КОКОС" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО,БАНАН, МАНГО, КОКОС" MILUPA
Пауч упаковка 80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 23,26 грн
в 254 аптеках
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Пюре з яблук моркви та айви з цукром та вітаміном с гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
Пюре з яблук моркви та айви з цукром та вітаміном с гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
90 г для харчування дітей з 4 місяців №1
Вітмарк-Україна
від 21,02 грн
в 253 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" Фруктовий салат гомогенізований для дитячого харчування стерилізований
Пюре тм "Elfik Magic" Фруктовий салат гомогенізований для дитячого харчування стерилізований
Дой-пак 100 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від 24,47 грн
в 246 аптеках
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