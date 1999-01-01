Київ
Фруктові пюре
Фруктомістні пюре (більше двох інгредієнтів), які не потребують зберігання в холодильнику
Дитяче харчування
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
Фруктові пюре
Фруктомістні пюре (більше двох інгредієнтів), які не потребують зберігання в холодильнику
Сортування:
По популярності
Фільтр
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "БАНАН І ЯБЛУКО З ПЕЧИВОМ" MILUPA
190 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
42,40
грн
в 273 аптеках
Знайти в аптеках
Пюре тм "Elfik Magic" Фруктовий салат гомогенізований для дитячого харчування стерилізований
Дой-пак 100 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
24,47
грн
в 246 аптеках
Знайти в аптеках
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН І ПЕРСИК" MILUPA
125 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
29,80
грн
в 239 аптеках
Знайти в аптеках
Пюре тм "Elfik Magic" Фруктовий салат гомогенізований для дитячого харчування стерилізований
Дой-пак 200 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
36,40
грн
в 211 аптеці
Знайти в аптеках
Пюре фруктово-овочеве тм "Gerber" "Яблуко, банан та морква"
Пауч упаковка 150 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
44,06
грн
в 204 аптеках
Знайти в аптеках
Пюре фруктово-овочеве тм "Gerber" "Яблуко, морква та гарбуз"
Пауч упаковка 150 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
45,34
грн
в 172 аптеках
Знайти в аптеках
ПЮРЕ ФРУКТОВО-ОВОЧЕВЕ "ЯБЛУКО, ГАРБУЗ, АБРИКОС" тм "GERBER"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Nestle Swiss
від
31,41
грн
в 150 аптеках
Знайти в аптеках
Пюре фруктово-ягідне з вітаміном С "Вітамінний салатік" тм "Чудо-Чадо" гомогенізоване стерилізоване
90 г №1
Вітмарк-Україна
від
26,43
грн
в 139 аптеках
Знайти в аптеках
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО З ГРУШЕЮ ТА МОРКВОЮ" MILUPA
125 г №1
Нутриція Україна
від
39,70
грн
в 139 аптеках
Знайти в аптеках
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН, ЧОРНИЦЯ І МАЛИНА" MILUPA
125 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
41,70
грн
в 132 аптеках
Знайти в аптеках
Пюре фруктовий салатик зі злаками та смаком печива тм "Чудо-Чадо" без цукру гомогенізоване стерилізоване
90 г №1
Вітмарк-Україна
від
21,02
грн
в 124 аптеках
Знайти в аптеках
Пюре "Яблуко, банан, чорниця з пшоном" тм "Hamanek"
100 г №1
Hame
від
37,93
грн
в 55 аптеках
Знайти в аптеках
Пюре "Яблуко, банан, абрикос з полентою" тм "Hamanek"
100 г №1
Hame
від
36,83
грн
в 49 аптеках
Знайти в аптеках
Пюре фруктово-овочеве вітамінізоване тм "Gerber" "Яблуко, морква, манго"
Пауч упаковка 90 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
32,24
грн
в 46 аптеках
Знайти в аптеках
ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
120 г пюре яблуко з персиком та бананом №1
Hame
від
32,50
грн
в 33 аптеках
Знайти в аптеках
ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ЯГІДНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
100 г яблуко з персиком і бузиною №1
Hame
від
33,80
грн
в 32 аптеках
Знайти в аптеках
ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-ЯГІДНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
100 г яблуко з грушею і обліпиха №1
Hame
від
33,80
грн
в 30 аптеках
Знайти в аптеках
Пюре фруктово-ягідне з вітаміном С "Вітамінний салатік" тм "Чудо-Чадо" гомогенізоване стерилізоване
180 г №1
Вітмарк-Україна
від
36,30
грн
в 17 аптеках
Знайти в аптеках
Пюре фруктово-ягідне з вівсяними пластівцями мюслі тм "Чудо-Чадо" перетерте стерилізоване
90 г з 9 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
29,50
грн
в 9 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Пюре манго, яблуко, банан тм "Чудо-Чадо"
90 г №1
Вітмарк-Україна
від
23,90
грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
пастериз., вітамін.
Пакування
80 г
90 г
100 г
120 г
125 г
170 г
180 г
190 г
дой-пак 100 г
дой-пак 200 г
пауч упаковка 90 г
пауч упаковка 100 г
пауч упаковка 150 г
пауч упаковка 210 г
Показати всі
Виробник
Hame
Nestle Swiss
БАРОН ГРУП УКРАИНА
Белфуд Продакшн
Вітмарк-Україна
Нестле Украина
Нестле Україна
Нутриція Україна
Торговий Дім Фреш Маркет
Хипп Украина
Хіпп Україна
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню