Київ
Дитяче харчування

Гомогенізоване дитяче харчування/пюре

Дитяче харчування

Гомогенізоване дитяче харчування/пюре

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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЧОРНОСЛИВ" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЧОРНОСЛИВ" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від 40,39 грн
в 509 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "ГАРБУЗ" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "ГАРБУЗ" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від 30,85 грн
в 503 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ М'ЯСНЕ "КРОЛИК" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ М'ЯСНЕ "КРОЛИК" MILUPA
Банка скляна 80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 46,80 грн
в 501 аптеці
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СУП-ПЮРЕ "ОВОЧЕВИЙ СУП З КУРЧАМ" MILUPA
СУП-ПЮРЕ "ОВОЧЕВИЙ СУП З КУРЧАМ" MILUPA
200 г з 7 місяців №1
Danone
від 45,89 грн
в 482 аптеках
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "БРОКОЛІ"
ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "БРОКОЛІ"
80 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 35,00 грн
в 481 аптеці
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ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ "ОВОЧІ З ІНДИЧКОЮ" MILUPA
ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ "ОВОЧІ З ІНДИЧКОЮ" MILUPA
200 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 71,40 грн
в 462 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН І ПОЛУНИЦЯ" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН І ПОЛУНИЦЯ" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 26,42 грн
в 443 аптеках
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "КАБАЧОК"
ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "КАБАЧОК"
80 г для дітей від 6 місяців №1
Nestle Swiss
від 35,00 грн
в 419 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО, ГРУША, МАЛИНА, ЧОРНИЦЯ"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО, ГРУША, МАЛИНА, ЧОРНИЦЯ"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 36,00 грн
в 403 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ПЕРСИК"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ПЕРСИК"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 31,30 грн
в 396 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ГРУША ТА ЧОРНОСЛИВ"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ГРУША ТА ЧОРНОСЛИВ"
Вітамінізована 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 36,00 грн
в 381 аптеці
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО И МАНГО"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО И МАНГО"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 31,30 грн
в 372 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН, ЧОРНА СМОРОДИНА І ЧОРНИЦЯ" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН, ЧОРНА СМОРОДИНА І ЧОРНИЦЯ" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 23,26 грн
в 371 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ М'ЯСНЕ "ІНДИЧКА" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ М'ЯСНЕ "ІНДИЧКА" MILUPA
80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 33,56 грн
в 360 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ГРУША"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ГРУША"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 35,29 грн
в 348 аптеках
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Пюре овочево-рибне "Томати, риба та рис" Milupa
Пюре овочево-рибне "Томати, риба та рис" Milupa
200 г з 8 місяців №1
Нутриція Україна
від 65,20 грн
в 341 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ М'ЯСНЕ "КУРЧА" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ М'ЯСНЕ "КУРЧА" MILUPA
80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 37,50 грн
в 325 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, ГРУША, БАНАН І АБРИКОС" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, ГРУША, БАНАН І АБРИКОС" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 23,97 грн
в 319 аптеках
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ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ ПРОТЕРТЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З ТЕЛЯТИНОЮ" "GERBER"
ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ ПРОТЕРТЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З ТЕЛЯТИНОЮ" "GERBER"
130 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 56,00 грн
в 311 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, МАНГО І БАНАН" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, МАНГО І БАНАН" MILUPA
125 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 37,33 грн
в 310 аптеках
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