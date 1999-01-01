Київ
Дитяче харчування
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
Дитяче харчування
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
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Фруктові пюре
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЧОРНОСЛИВ" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від
40,39
грн
в 509 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕВЕ "ГАРБУЗ" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від
30,85
грн
в 503 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ М'ЯСНЕ "КРОЛИК" MILUPA
Банка скляна 80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
46,80
грн
в 501 аптеці
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СУП-ПЮРЕ "ОВОЧЕВИЙ СУП З КУРЧАМ" MILUPA
200 г з 7 місяців №1
Danone
від
45,89
грн
в 482 аптеках
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "БРОКОЛІ"
80 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
35,00
грн
в 481 аптеці
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ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ "ОВОЧІ З ІНДИЧКОЮ" MILUPA
200 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
71,40
грн
в 462 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН І ПОЛУНИЦЯ" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
26,42
грн
в 443 аптеках
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ПЮРЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ НА ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ ТМ "GERBER" "КАБАЧОК"
80 г для дітей від 6 місяців №1
Nestle Swiss
від
35,00
грн
в 419 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО, ГРУША, МАЛИНА, ЧОРНИЦЯ"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
36,00
грн
в 403 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ПЕРСИК"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
31,30
грн
в 396 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ГРУША ТА ЧОРНОСЛИВ"
Вітамінізована 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
36,00
грн
в 381 аптеці
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО И МАНГО"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
31,30
грн
в 372 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН, ЧОРНА СМОРОДИНА І ЧОРНИЦЯ" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
23,26
грн
в 371 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ М'ЯСНЕ "ІНДИЧКА" MILUPA
80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
33,56
грн
в 360 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ГРУША"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
35,29
грн
в 348 аптеках
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Пюре овочево-рибне "Томати, риба та рис" Milupa
200 г з 8 місяців №1
Нутриція Україна
від
65,20
грн
в 341 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ М'ЯСНЕ "КУРЧА" MILUPA
80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
37,50
грн
в 325 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, ГРУША, БАНАН І АБРИКОС" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
23,97
грн
в 319 аптеках
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ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ ПРОТЕРТЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З ТЕЛЯТИНОЮ" "GERBER"
130 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
56,00
грн
в 311 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, МАНГО І БАНАН" MILUPA
125 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
37,33
грн
в 310 аптеках
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Форма випуску
Пастеризоване. Гомогенізоване
без цукру
велика
вітамін.
вітамініз.
пастериз., вітамін.
пастеризоване
перша ложка
пюре з яблук і абрикосів
пюре з яблук і полуниці
яблуко і абрикос
яблуко і банан
яблуко і груша
яблуко і малина
яблуко і морква
яблуко і персик
яблуко і полуниця
яблуко і слива
яблуко і чорниця
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220 г
банка 130 г
банка 180 г
банка 190 г
банка жерстяна 100 г
банка скляна 80 г
банка скляна 90 г
банка скляна 100 г
банка скляна 170 г
банка скляна 190 г
дой-пак 90 г
дой-пак 100 г
дой-пак 200 г
дой-пак 220 г
з рисом і морквою 200 г
з яловичиною 200 г
пауч упаковка 80 г
пауч упаковка 90 г
пауч упаковка 90 мг
пауч упаковка 100 г
пауч упаковка 120 г
пауч упаковка 150 г
пауч упаковка 210 г
пауч упаковка 220 г
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Виробник
Danone
Hame
Heinz Italia S.p.A.
Nestle
Nestle Swiss
VITAGERMINE S.A.S
Асоціація дитячого харчування
Ассоциация детского питания
БАРОН ГРУП УКРАИНА
Беллакт
Белфуд Продакшн
Витмарк-Украина
Вітмарк-Україна
Дистреко
Еконія
Завод консервний дитячого харчування
Моцарт Імпорт
Моцарт Импорт
Нестле Украина
Нестле Україна
Нутриция Украина
Нутриція Україна
Оршанский мясоконсервный комбинат
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Південний консервний завод дитячого харчування
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Торговий Дім Фреш Маркет
Торговый дом Фреш Маркет
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