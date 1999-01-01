Київ
Фруктові пюре

100% Фруктові пюре (1 інгредієнт), які не потребують зберігання в холодильнику

Дитяче харчування

Гомогенізоване дитяче харчування/пюре

Фруктові пюре
100% Фруктові пюре (1 інгредієнт), які не потребують зберігання в холодильнику
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЧОРНОСЛИВ" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЧОРНОСЛИВ" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від 40,39 грн
в 509 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО"
Вітамінізоване 80 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 35,00 грн
в 230 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ "ЧОРНОСЛИВ"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ "ЧОРНОСЛИВ"
80 г №1
Нестле Україна
від 35,00 грн
в 196 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ГРУШІ ВІЛЬЯМС"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ГРУШІ ВІЛЬЯМС"
80 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 35,00 грн
в 185 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ ТМ "GERBER" "ЧОРНОСЛИВ"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ ТМ "GERBER" "ЧОРНОСЛИВ"
80 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 36,79 грн
в 136 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ ТМ "GERBER" "ЧОРНОСЛИВ"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ ТМ "GERBER" "ЧОРНОСЛИВ"
Пастеризоване 80 г з 4 місяців №1
Нестле Україна
від 49,50 грн
в 123 аптеках
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ЧОРНОСЛИВ
ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ЧОРНОСЛИВ
90 г з 5 місяців №1
Еконія
від 44,00 грн
в 94 аптеках інших міст
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ГРУША
ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ГРУША
Пауч упаковка 90 г з 4 місяців №1
Еконія
від 29,99 грн
в 74 аптеках інших міст
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук гомогенізований для дитячого харчування стерилізований
Пюре тм "Elfik Magic" з яблук гомогенізований для дитячого харчування стерилізований
Банка скляна 170 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від 30,12 грн
в 66 аптеках
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Пюре із персиків гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
Пюре із персиків гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
90 г з 4 місяців №1
Вітмарк-Україна
від 31,40 грн
в 65 аптеках інших міст
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Пюре тм "Карапуз" з яблук гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване (без цукру)
Пюре тм "Карапуз" з яблук гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване (без цукру)
170 г №1
Асоціація дитячого харчування
від 21,56 грн
в 31 аптеці
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Пюре для дітей із яблук без цукру "Mama knows"
Пюре для дітей із яблук без цукру "Mama knows"
Дой-пак 90 г №1
Вітмарк-Україна
від 18,87 грн
в 13 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ГРУША ВІЛЬЯМС" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ГРУША ВІЛЬЯМС" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від 55,00 грн
в 11 аптеках
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ПЕРСИК
ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ПЕРСИК
180 г з 5 місяців №1
Еконія
від 37,60 грн
в 7 аптеках
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО
ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО
180 г з 4 місяців №1
Еконія
від 37,60 грн
в 6 аптеках
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" СЛИВА
ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" СЛИВА
180 г з 5 місяців №1
Еконія
від 37,60 грн
в 5 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО"
Пастеризоване, вітамінізоване 80 г для дітей від 4 місяців №1
Нестле Україна
від 48,09 грн
в 4 аптеках
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Пюре фруктове дитяче з груш "Premium" тм "Чудо-Чадо"
Пюре фруктове дитяче з груш "Premium" тм "Чудо-Чадо"
90 г з 4 місяців №1
Вітмарк-Україна
від 28,80 грн
в 4 аптеках
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Пюре із персиків з цукром гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
Пюре із персиків з цукром гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
90 г з 4 місяців №1
Вітмарк-Україна
від 28,32 грн
в 4 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ "ПЕРШЕ ДИТЯЧЕ ЯБЛУКО" HIPP
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ "ПЕРШЕ ДИТЯЧЕ ЯБЛУКО" HIPP
125 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 54,50 грн
в 4 аптеках інших міст
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