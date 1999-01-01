Київ
Фруктові пюре
100% Фруктові пюре (1 інгредієнт), які не потребують зберігання в холодильнику
Дитяче харчування
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
Фруктові пюре
100% Фруктові пюре (1 інгредієнт), які не потребують зберігання в холодильнику
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЧОРНОСЛИВ" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від
40,39
грн
в 509 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО"
Вітамінізоване 80 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
35,00
грн
в 230 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ "ЧОРНОСЛИВ"
80 г №1
Нестле Україна
від
35,00
грн
в 196 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ГРУШІ ВІЛЬЯМС"
80 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
35,00
грн
в 185 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ ТМ "GERBER" "ЧОРНОСЛИВ"
80 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
36,79
грн
в 136 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ ТМ "GERBER" "ЧОРНОСЛИВ"
Пастеризоване 80 г з 4 місяців №1
Нестле Україна
від
49,50
грн
в 123 аптеках
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ЧОРНОСЛИВ
90 г з 5 місяців №1
Еконія
від
44,00
грн
в 94 аптеках інших міст
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ГРУША
Пауч упаковка 90 г з 4 місяців №1
Еконія
від
29,99
грн
в 74 аптеках інших міст
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук гомогенізований для дитячого харчування стерилізований
Банка скляна 170 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
30,12
грн
в 66 аптеках
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Пюре із персиків гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
90 г з 4 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
31,40
грн
в 65 аптеках інших міст
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Пюре тм "Карапуз" з яблук гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване (без цукру)
170 г №1
Асоціація дитячого харчування
від
21,56
грн
в 31 аптеці
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Пюре для дітей із яблук без цукру "Mama knows"
Дой-пак 90 г №1
Вітмарк-Україна
від
18,87
грн
в 13 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ГРУША ВІЛЬЯМС" MILUPA
125 г з 4 місяців №1
Нутриція Україна
від
55,00
грн
в 11 аптеках
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ПЕРСИК
180 г з 5 місяців №1
Еконія
від
37,60
грн
в 7 аптеках
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО
180 г з 4 місяців №1
Еконія
від
37,60
грн
в 6 аптеках
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" СЛИВА
180 г з 5 місяців №1
Еконія
від
37,60
грн
в 5 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО"
Пастеризоване, вітамінізоване 80 г для дітей від 4 місяців №1
Нестле Україна
від
48,09
грн
в 4 аптеках
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Пюре фруктове дитяче з груш "Premium" тм "Чудо-Чадо"
90 г з 4 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
28,80
грн
в 4 аптеках
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Пюре із персиків з цукром гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
90 г з 4 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
28,32
грн
в 4 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ "ПЕРШЕ ДИТЯЧЕ ЯБЛУКО" HIPP
125 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
54,50
грн
в 4 аптеках інших міст
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Форма випуску
без цукру
вітамін.
пастериз., вітамін.
пастеризоване
Пакування
80 г
90 г
100 г
125 г
130 г
170 г
180 г
190 г
200 г
банка скляна 170 г
дой-пак 90 г
пауч упаковка 80 г
пауч упаковка 90 г
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Виробник
Ассоциация детского питания
Беллакт
Белфуд Продакшн
Витмарк-Украина
Вітмарк-Україна
Дистреко
Еконія
Моцарт Імпорт
Моцарт Импорт
Нестле Україна
Нутриция Украина
Нутриція Україна
ПрофитЗерноМаркет
Південний консервний завод дитячого харчування
Сандора
Торговий Дім Фреш Маркет
Хипп Украина
Хіпп Україна
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