Київ
Фруктові пюре

100% Фруктові пюре (2 інгредієнта), які не потребують зберігання в холодильнику

Дитяче харчування

Гомогенізоване дитяче харчування/пюре

Фруктові пюре
100% Фруктові пюре (2 інгредієнта), які не потребують зберігання в холодильнику
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ПЕРСИК"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ПЕРСИК"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 31,30 грн
в 396 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ГРУША ТА ЧОРНОСЛИВ"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ГРУША ТА ЧОРНОСЛИВ"
Вітамінізована 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 36,00 грн
в 381 аптеці
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО И МАНГО"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО И МАНГО"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 31,30 грн
в 372 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ГРУША"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ГРУША"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 35,29 грн
в 348 аптеках
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Пюре з груш і яблук натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
Пюре з груш і яблук натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
90 г для харчування дітей з 5 місяців №1
Вітмарк-Україна
від 15,10 грн
в 274 аптеках
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Пюре яблучно-бананове натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
Пюре яблучно-бананове натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
90 г з 6 місяців №1
Вітмарк-Україна
від 23,00 грн
в 264 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО І БАНАН" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО І БАНАН" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 23,97 грн
в 261 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО І МОРКВА" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО І МОРКВА" MILUPA
125 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 35,59 грн
в 221 аптеці
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Пюре з груш і яблук натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
Пюре з груш і яблук натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
170 г для харчування дітей з 4 місяців №1
Вітмарк-Україна
від 22,42 грн
в 194 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ"
Пауч упаковка 150 г №1
Нестле Україна
від 45,34 грн
в 188 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ПЕРСИК"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ПЕРСИК"
Пауч упаковка 150 г №1
Нестле Україна
від 50,60 грн
в 180 аптеках
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Пюре яблучно-бананове натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
Пюре яблучно-бананове натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
170 г для дітей від 6 місяців №1
Вітмарк-Україна
від 25,74 грн
в 173 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ЧОРНОСЛИВ"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ЧОРНОСЛИВ"
130 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 42,62 грн
в 172 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО І АБРИКОС" тм "GERBER"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО І АБРИКОС" тм "GERBER"
Пауч упаковка 150 г №1
Нестле Україна
від 45,34 грн
в 130 аптеках
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-МАЛИНА
ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-МАЛИНА
Пауч упаковка 90 г №1
Еконія
від 26,99 грн
в 117 аптеках інших міст
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та персиків гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та персиків гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Банка скляна 170 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від 30,12 грн
в 98 аптеках
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Пюре з персиків та яблук з цукром гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
Пюре з персиків та яблук з цукром гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
170 г з 3 місяців №1
Вітмарк-Україна
від 19,82 грн
в 86 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та абрикос гомогенізований для дитячого харчування стерилізований
Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та абрикос гомогенізований для дитячого харчування стерилізований
Банка скляна 170 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від 24,90 грн
в 85 аптеках
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Пюре тм "Карапуз" з яблук та бананів гомегенізоване для дитячого харчування стерізоване
Пюре тм "Карапуз" з яблук та бананів гомегенізоване для дитячого харчування стерізоване
Дой-пак 100 г з 6 місяців №1
Асоціація дитячого харчування
від 22,28 грн
в 84 аптеках
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Пюре тм "Карапуз"з яблук та манго без цукру для дитячого харчування гомогенізоване стеризоване
Пюре тм "Карапуз"з яблук та манго без цукру для дитячого харчування гомогенізоване стеризоване
Дой-пак 100 г з 5 місяців №1
Асоціація дитячого харчування
від 35,00 грн
в 81 аптеці
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