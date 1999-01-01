Київ
Фруктові пюре
100% Фруктові пюре (2 інгредієнта), які не потребують зберігання в холодильнику
Дитяче харчування
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
Фруктові пюре
100% Фруктові пюре (2 інгредієнта), які не потребують зберігання в холодильнику
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ПЕРСИК"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
31,30
грн
в 396 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ГРУША ТА ЧОРНОСЛИВ"
Вітамінізована 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
36,00
грн
в 381 аптеці
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ГОМОГЕНІЗОВАНЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО И МАНГО"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
31,30
грн
в 372 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ГРУША"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
35,29
грн
в 348 аптеках
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Пюре з груш і яблук натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
90 г для харчування дітей з 5 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
15,10
грн
в 274 аптеках
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Пюре яблучно-бананове натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
90 г з 6 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
23,00
грн
в 264 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО І БАНАН" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
23,97
грн
в 261 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО І МОРКВА" MILUPA
125 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
35,59
грн
в 221 аптеці
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Пюре з груш і яблук натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
170 г для харчування дітей з 4 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
22,42
грн
в 194 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ"
Пауч упаковка 150 г №1
Нестле Україна
від
45,34
грн
в 188 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ПЕРСИК"
Пауч упаковка 150 г №1
Нестле Україна
від
50,60
грн
в 180 аптеках
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Пюре яблучно-бананове натуральне без цукру гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
170 г для дітей від 6 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
25,74
грн
в 173 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО І ЧОРНОСЛИВ"
130 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
42,62
грн
в 172 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО І АБРИКОС" тм "GERBER"
Пауч упаковка 150 г №1
Нестле Україна
від
45,34
грн
в 130 аптеках
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ПЮРЕ тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-МАЛИНА
Пауч упаковка 90 г №1
Еконія
від
26,99
грн
в 117 аптеках інших міст
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та персиків гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Банка скляна 170 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
30,12
грн
в 98 аптеках
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Пюре з персиків та яблук з цукром гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
170 г з 3 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
19,82
грн
в 86 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та абрикос гомогенізований для дитячого харчування стерилізований
Банка скляна 170 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
24,90
грн
в 85 аптеках
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Пюре тм "Карапуз" з яблук та бананів гомегенізоване для дитячого харчування стерізоване
Дой-пак 100 г з 6 місяців №1
Асоціація дитячого харчування
від
22,28
грн
в 84 аптеках
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Пюре тм "Карапуз"з яблук та манго без цукру для дитячого харчування гомогенізоване стеризоване
Дой-пак 100 г з 5 місяців №1
Асоціація дитячого харчування
від
35,00
грн
в 81 аптеці
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вітамін.
вітамініз.
пастериз., вітамін.
пастеризоване
яблуко і абрикос
яблуко і банан
яблуко і груша
яблуко і малина
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Виробник
Hame
Heinz Italia S.p.A.
VITAGERMINE S.A.S
Ассоциация детского питания
Беллакт
Белфуд Продакшн
Витмарк-Украина
Вітмарк-Україна
Еконія
Моцарт Импорт
Нестле Україна
Нутриция Украина
Нутриція Україна
ПрофитЗерноМаркет
Сандора
Торговий Дім Фреш Маркет
Украинское детское питание
Хипп Украина
Хіпп Україна
Южный консервный завод детского питания
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