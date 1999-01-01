Київ
Фруктові пюре
Фруктомістні пюре (1 інгредієнт), які не потребують зберігання в холодильнику
Дитяче харчування
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
Фруктові пюре
Фруктомістні пюре (1 інгредієнт), які не потребують зберігання в холодильнику
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ПЮРЕ ФРУКТОВО-МОЛОЧНО "ПЕРСИК З СИРОМ" торгової марки "HAME"
190 г №1
Моцарт Імпорт
від
55,10
грн
в 2 аптеках інших міст
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО" MILUPA
Пауч упаковка 80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
28,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЮРЕ ФРУКТОВО-МОЛОЧНО "ЧОРНИЦЯ З СИРОМ" торгової марки "HAME"
190 г №1
Моцарт Імпорт
від
66,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО З ПЕЧИВОМ" MILUPA
190 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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ПЮРЕ З ЯБЛУК ГАРБУЗА І АЙВИ БЕЗ ЦУКРУ ТА ВІТАМІНОМ С "РУМ’ЯНІ ЩІЧКИ" ГОМОГЕНІЗОВАНЕ СТЕРИЛІЗОВАНЕ
170 г №1
Асоціація дитячого харчування
Немає в наявності
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Пюре із яблук з вітаміном С тм "Plasmon"
Пауч упаковка 100 г з 6 місяців №1
Heinz Italia S.p.A.
Немає в наявності
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ З ЯБЛУКА, СИРУ ТА СЛИВИ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "BAMBOLINA"
Пауч упаковка 90 г №1
Белфуд Продакшн
Немає в наявності
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ПЮРЕ ФРУКТОВО-МОЛОЧНО "АБРИКОС З СИРОМ" торгової марки "HAME"
190 г №1
Моцарт Імпорт
Немає в наявності
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ПЮРЕ ФРУКТОВО-МОЛОЧНО "ЯБЛУКО З СИРОМ" торгової марки "HAME"
190 г №1
Моцарт Імпорт
Немає в наявності
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Пакування
170 г
190 г
пауч упаковка 80 г
пауч упаковка 90 г
пауч упаковка 100 г
Виробник
Heinz Italia S.p.A.
Ассоциация детского питания
Белфуд Продакшн
Моцарт Импорт
Нутриція Україна
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