Київ
Фруктові пюре

Фруктомістні пюре (1 інгредієнт), які не потребують зберігання в холодильнику

Дитяче харчування

Гомогенізоване дитяче харчування/пюре

Фруктові пюре
Фруктомістні пюре (1 інгредієнт), які не потребують зберігання в холодильнику
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ПЮРЕ ФРУКТОВО-МОЛОЧНО "ПЕРСИК З СИРОМ" торгової марки "HAME"
ПЮРЕ ФРУКТОВО-МОЛОЧНО "ПЕРСИК З СИРОМ" торгової марки "HAME"
190 г №1
Моцарт Імпорт
від 55,10 грн
в 2 аптеках інших міст
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО" MILUPA
Пауч упаковка 80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 28,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЮРЕ ФРУКТОВО-МОЛОЧНО "ЧОРНИЦЯ З СИРОМ" торгової марки "HAME"
ПЮРЕ ФРУКТОВО-МОЛОЧНО "ЧОРНИЦЯ З СИРОМ" торгової марки "HAME"
190 г №1
Моцарт Імпорт
від 66,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО З ПЕЧИВОМ" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО З ПЕЧИВОМ" MILUPA
190 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
ПЮРЕ З ЯБЛУК ГАРБУЗА І АЙВИ БЕЗ ЦУКРУ ТА ВІТАМІНОМ С "РУМ’ЯНІ ЩІЧКИ" ГОМОГЕНІЗОВАНЕ СТЕРИЛІЗОВАНЕ
ПЮРЕ З ЯБЛУК ГАРБУЗА І АЙВИ БЕЗ ЦУКРУ ТА ВІТАМІНОМ С "РУМ’ЯНІ ЩІЧКИ" ГОМОГЕНІЗОВАНЕ СТЕРИЛІЗОВАНЕ
170 г №1
Асоціація дитячого харчування
Немає в наявності
Пюре із яблук з вітаміном С тм "Plasmon"
Пюре із яблук з вітаміном С тм "Plasmon"
Пауч упаковка 100 г з 6 місяців №1
Heinz Italia S.p.A.
Немає в наявності
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ З ЯБЛУКА, СИРУ ТА СЛИВИ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "BAMBOLINA"
ПЮРЕ ФРУКТОВЕ З ЯБЛУКА, СИРУ ТА СЛИВИ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "BAMBOLINA"
Пауч упаковка 90 г №1
Белфуд Продакшн
Немає в наявності
ПЮРЕ ФРУКТОВО-МОЛОЧНО "АБРИКОС З СИРОМ" торгової марки "HAME"
ПЮРЕ ФРУКТОВО-МОЛОЧНО "АБРИКОС З СИРОМ" торгової марки "HAME"
190 г №1
Моцарт Імпорт
Немає в наявності
ПЮРЕ ФРУКТОВО-МОЛОЧНО "ЯБЛУКО З СИРОМ" торгової марки "HAME"
ПЮРЕ ФРУКТОВО-МОЛОЧНО "ЯБЛУКО З СИРОМ" торгової марки "HAME"
190 г №1
Моцарт Імпорт
Немає в наявності
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