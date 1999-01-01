Київ
Фруктові пюре
Фруктомістні пюре (2 інгредієнта), які не потребують зберігання в холодильнику
Дитяче харчування
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
Фруктові пюре
Фруктомістні пюре (2 інгредієнта), які не потребують зберігання в холодильнику
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та персиків гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Дой-пак 100 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
24,47
грн
в 258 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та бананів гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Дой-пак 200 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
36,96
грн
в 242 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та бананів гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Дой-пак 100 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
24,35
грн
в 239 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та манго гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Дой-пак 100 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
24,47
грн
в 210 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ "ЯБЛУКО І БАНАН З ВІВСЯНКОЮ" MILUPA
190 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
47,00
грн
в 140 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
120 г пюре груша з бананом №1
Hame
від
32,50
грн
в 49 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
Пюре з яблук і абрикосів 120 г з сиром №1
Hame
від
32,50
грн
в 47 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
Пюре з яблук і полуниці 120 г з сиром №1
Hame
від
32,50
грн
в 38 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HАМЕ"
Пюре з яблук і абрикосів 190 г з сиром №1
Hame
від
56,60
грн
в 37 аптеках інших міст
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Пюре тм "Карапуз" з яблук та персиків без цукру для дитячого харчування гомогенізоване стеризоване
170 г з 5 місяців №1
Асоціація дитячого харчування
від
21,56
грн
в 35 аптеках
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ПЮРЕ "ЯБЛУКО ТА БАНАН З СИРОМ" тм HAME
190 г №1
Hame
від
58,73
грн
в 26 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HАМЕ"
Яблуко і персик 190 г з сиром №1
Hame
від
59,90
грн
в 10 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
120 г яблуко з полуницею і сиром №1
Hame
від
51,60
грн
в 7 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HАМЕ"
Яблуко і чорниця 190 г з сиром №1
Hame
від
59,90
грн
в 7 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
120 г пюре яблуко з абрикосом №1
Hame
від
51,60
грн
в 7 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
120 г пюре яблуко з полуницею №1
Hame
від
51,60
грн
в 5 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAME"
Пауч упаковка 100 г яблуко з персиком і бузиною №1
Hame
від
37,93
грн
в 5 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
120 г пюре яблуко з манго №1
Hame
від
51,60
грн
в 5 аптеках
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Пюре тм "Карапуз" з яблук гарбуза і айви без цукру та вітаміном с гомогенізоване стерилізоване
170 г №1
Асоціація дитячого харчування
від
25,46
грн
в 4 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAME"
Пауч упаковка 100 г яблуко з бананом та шпинатом №1
Hame
від
37,93
грн
в 3 аптеках
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Форма випуску
Пастеризоване. Гомогенізоване
без цукру
пюре з яблук і абрикосів
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яблуко і персик
яблуко і чорниця
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банка 180 г
дой-пак 100 г
дой-пак 200 г
пауч упаковка 90 г
пауч упаковка 100 г
пауч упаковка 120 г
пауч упаковка 210 г
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Виробник
Hame
Heinz Italia S.p.A.
Nestle Swiss
Ассоциация детского питания
БАРОН ГРУП УКРАИНА
Белфуд Продакшн
Дистреко
Завод консервний дитячого харчування
Нутриция Украина
Торговий Дім Фреш Маркет
Хипп Украина
Хіпп Україна
Южный консервный завод детского питания
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