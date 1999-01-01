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Фруктові пюре

Фруктомістні пюре (2 інгредієнта), які не потребують зберігання в холодильнику

Дитяче харчування

Гомогенізоване дитяче харчування/пюре

Фруктові пюре
Фруктомістні пюре (2 інгредієнта), які не потребують зберігання в холодильнику
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та персиків гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та персиків гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Дой-пак 100 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від 24,47 грн
в 258 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та бананів гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та бананів гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Дой-пак 200 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від 36,96 грн
в 242 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та бананів гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та бананів гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Дой-пак 100 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від 24,35 грн
в 239 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та манго гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Пюре тм "Elfik Magic" з яблук та манго гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Дой-пак 100 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від 24,47 грн
в 210 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ "ЯБЛУКО І БАНАН З ВІВСЯНКОЮ" MILUPA
ПЮРЕ ДИТЯЧЕ "ЯБЛУКО І БАНАН З ВІВСЯНКОЮ" MILUPA
190 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 47,00 грн
в 140 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
120 г пюре груша з бананом №1
Hame
від 32,50 грн
в 49 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
Пюре з яблук і абрикосів 120 г з сиром №1
Hame
від 32,50 грн
в 47 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
Пюре з яблук і полуниці 120 г з сиром №1
Hame
від 32,50 грн
в 38 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HАМЕ"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HАМЕ"
Пюре з яблук і абрикосів 190 г з сиром №1
Hame
від 56,60 грн
в 37 аптеках інших міст
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Пюре тм "Карапуз" з яблук та персиків без цукру для дитячого харчування гомогенізоване стеризоване
Пюре тм "Карапуз" з яблук та персиків без цукру для дитячого харчування гомогенізоване стеризоване
170 г з 5 місяців №1
Асоціація дитячого харчування
від 21,56 грн
в 35 аптеках
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ПЮРЕ "ЯБЛУКО ТА БАНАН З СИРОМ" тм HAME
ПЮРЕ "ЯБЛУКО ТА БАНАН З СИРОМ" тм HAME
190 г №1
Hame
від 58,73 грн
в 26 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HАМЕ"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HАМЕ"
Яблуко і персик 190 г з сиром №1
Hame
від 59,90 грн
в 10 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
120 г яблуко з полуницею і сиром №1
Hame
від 51,60 грн
в 7 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HАМЕ"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВО-МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HАМЕ"
Яблуко і чорниця 190 г з сиром №1
Hame
від 59,90 грн
в 7 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
120 г пюре яблуко з абрикосом №1
Hame
від 51,60 грн
в 7 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
120 г пюре яблуко з полуницею №1
Hame
від 51,60 грн
в 5 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAME"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAME"
Пауч упаковка 100 г яблуко з персиком і бузиною №1
Hame
від 37,93 грн
в 5 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "HAMANEK"
120 г пюре яблуко з манго №1
Hame
від 51,60 грн
в 5 аптеках
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Пюре тм "Карапуз" з яблук гарбуза і айви без цукру та вітаміном с гомогенізоване стерилізоване
Пюре тм "Карапуз" з яблук гарбуза і айви без цукру та вітаміном с гомогенізоване стерилізоване
170 г №1
Асоціація дитячого харчування
від 25,46 грн
в 4 аптеках
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ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAME"
ПЮРЕ НА ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAME"
Пауч упаковка 100 г яблуко з бананом та шпинатом №1
Hame
від 37,93 грн
в 3 аптеках
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