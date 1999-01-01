Київ
Фруктові пюре
100% Фруктові пюре (більше двох інгредієнтів), які не потребують зберігання в холодильнику
Дитяче харчування
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
Фруктові пюре
100% Фруктові пюре (більше двох інгредієнтів), які не потребують зберігання в холодильнику
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН І ПОЛУНИЦЯ" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
26,42
грн
в 443 аптеках
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ПЮРЕ ФРУКТОВЕ ТМ "GERBER" "ЯБЛУКО, ГРУША, МАЛИНА, ЧОРНИЦЯ"
Пастеризоване, вітамінізоване 90 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
36,00
грн
в 403 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, БАНАН, ЧОРНА СМОРОДИНА І ЧОРНИЦЯ" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
23,26
грн
в 371 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, ГРУША, БАНАН І АБРИКОС" MILUPA
80 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
23,97
грн
в 319 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО, МАНГО І БАНАН" MILUPA
125 г від 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
37,33
грн
в 310 аптеках
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ПЮРЕ GERBER "ЯБЛУКО, ЧОРНИЦЯ, БАНАН"
Пауч упаковка 90 г №1
Нестле Україна
від
36,00
грн
в 288 аптеках
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Пюре фруктове вітамінізоване тм "Gerber" "Яблуко, банан, полуниця"
Пауч упаковка 90 мг з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
36,00
грн
в 257 аптеках
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ФРУКТОВЕ "ЯБЛУКО,БАНАН, МАНГО, КОКОС" MILUPA
Пауч упаковка 80 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
23,26
грн
в 254 аптеках
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Пюре з яблук моркви та айви з цукром та вітаміном с гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
90 г для харчування дітей з 4 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
21,02
грн
в 253 аптеках
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ПЮРЕ GERBER "ЯБЛУКО, СЛИВА, МОРКВА"
Пауч упаковка 90 г №1
Нестле Україна
від
32,24
грн
в 150 аптеках
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Пюре тм "Карапуз" з яблук, груш, персиків та бананів "Фруктовий салатик" гомогенізований стерилізований
100 г з 6 місяців №1
Асоціація дитячого харчування
від
14,26
грн
в 137 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" з яблук, гарбуза та груші гомогенізований для дитячого харчування стерилізований
Банка скляна 170 г без цукру №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
24,90
грн
в 88 аптеках
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Пюре тм "Карапуз" з яблук, та персиків з мультизлаковою кашею "Фруктова каша"
Без цукру 110 г з 6 місяців №1
Торговий дім Фреш Маркет
від
35,00
грн
в 68 аптеках
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Пюре "Яблуко, чорниця, полуниця" тм "Hamanek"
100 г №1
Hame
від
37,52
грн
в 54 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" Вітамінний мікс із яблук, персиків, бананів, манго та віт. С гомогенізоване стерилізоване
Дой-пак 100 г №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
25,10
грн
в 54 аптеках
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Пюре з яблук моркви та айви з цукром та вітаміном с гомогенізоване стерилізоване тм "Чудо-Чадо"
170 г для харчування дітей з 4 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
28,19
грн
в 39 аптеках
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HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ГРУША-БАНАН" НіРР HiPPiS
100 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
55,00
грн
в 23 аптеках
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HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ПЕРСИК-ЧОРНИЦЯ-МАЛИНА" НіРР HiPPiS
100 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
55,00
грн
в 17 аптеках
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Пюре тм "Карапуз" з яблук, бананів з мультизлаковою кашею "Фруктова каша"
Без цукру 110 г з 6 місяців №1
Торговий дім Фреш Маркет
від
27,69
грн
в 13 аптеках
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Пюре для дітей із манго яблук та бананів "Mama knows"
Дой-пак 90 г з 8 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
18,86
грн
в 10 аптеках
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Форма випуску
без цукру
пастериз., вітамін.
Пакування
80 г
90 г
100 г
110 г
125 г
130 г
135 г
170 г
180 г
190 г
200 г
банка скляна 170 г
дой-пак 90 г
дой-пак 100 г
дой-пак 200 г
дой-пак 220 г
пауч упаковка 80 г
пауч упаковка 90 г
пауч упаковка 90 мг
пауч упаковка 120 г
пауч упаковка 220 г
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Виробник
Hame
Асоціація дитячого харчування
Ассоциация детского питания
БАРОН ГРУП УКРАИНА
Белфуд Продакшн
Витмарк-Украина
Вітмарк-Україна
Еконія
Нестле Україна
Нутриция Украина
Нутриція Україна
ПрофитЗерноМаркет
Торговий Дім Фреш Маркет
Торговый дом Фреш Маркет
Хипп Украина
Хіпп Україна
Южный консервный завод детского питания
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