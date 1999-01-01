Київ
Дієтичні добавки
12
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовин
Дієтичні добавки
12
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовин
12.1.
Дієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залози
12.2.
Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну
12.3.
Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
12.4.
Дієтичні добавки загальнозміцнюючої і тонізуючої дії для чоловіків і жінок
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МЕНОПЕЙС ОРІДЖИНАЛ
Таблетки №30
Дельта Медікел
від
358,92
грн
в 876 аптеках
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Альба®
Капсули №60
Омніфарма
від
381,36
грн
в 835 аптеках
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Доппельгерц® Актив вітаміни для діабетиків
Таблетки, вкриті оболонкою 1,15 г №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
279,76
грн
в 777 аптеках
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ЗОБОФІТ® ДУО
Капсули 410 мг №60
Нутрімед
від
618,60
грн
в 718 аптеках
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РЕМЕНС® КОНТРОЛЬ ПРИПЛИВІВ
Капсули №64
Біттнер
від
363,28
грн
в 712 аптеках
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Сахніл
Таблетки №100
КУСУМ ФАРМ ООО
від
421,74
грн
в 708 аптеках
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Лайфемін Інтенс
Капсули №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
465,43
грн
в 697 аптеках
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Феміност Менопауза
Таблетки, вкриті оболонкою №56
Натур Продукт Фарма
від
275,89
грн
в 670 аптеках
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Тіреоклін
Капсули №60
Елемент здоров'я
від
406,00
грн
в 668 аптеках
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Форевія Максі
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №30
Органосін ЛТД
від
366,47
грн
в 634 аптеках
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Меномедін®
Капсули 400 мг №30
Нутрімед
від
324,64
грн
в 628 аптеках
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Глібофіт
Капсули №60
Ананта Медікеар Лімітед
від
353,43
грн
в 626 аптеках
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Піколінат хрому
Капсули 200 мкг №90
Солгар Вітамін енд Херб
від
555,83
грн
в 616 аптеках
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Оварімедін®
Капсули 470 мг №60
Нутрімед
від
793,80
грн
в 610 аптеках
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Нормоменс
Капсули №60
Органосін Лайф Сайєнс
від
498,58
грн
в 609 аптеках
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Депапілін
Капсули 420 мг №60
від
871,03
грн
в 599 аптеках
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Феміцикл
Капсули №30
Ананта Медікеар Лімітед
від
210,64
грн
в 599 аптеках
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Олісід
Капсули 420 мг №30
Бовіос Фарм
від
406,80
грн
в 594 аптеках
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Епігалін® Брест
Капсули 385 мг блістер №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
316,06
грн
в 590 аптеках
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Феміменс
Капсули №30
Ананта Медікеар Лімітед
від
319,20
грн
в 584 аптеках
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Форма випуску
екстракт
збір
капс.
капс. желат.
капс. желат. тверд.
капс. м'які желат.
корінь
крап.
крап. д/перорал. застос.
лист
пастилки желейні
пор.
пор. д/оральн. р-ну
р-н
р-н водно-спирт.
рідина
сироп
суп.
суп. вагінал.
сусп. д/внутр. заст.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. шип.
трава
фіточай
чай
№ 13
№ 16
№ 19
№ 41
№ 62
№ 64
№ 8
№10
№14
№16
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Дозування
0.1 г
0.4 г
0.5 г
0.45 г
0.75 г
1.2 г
1.5 г
1.15 г
1.69 г
2 г
3 г
10 мг
25 мг
75 мг
100 мг
125 мг
150 мг
150 мкг
170 мг
200 мг
200 мкг
230 мг
240 мг
250 мг
290 мг
300 мг
330 мг
350 мг
360 мг
380 мг
385 мг
400 мг
402 мг
404 мг
408 мг
410 мг
415 мг
420 мг
460 мг
470 мг
490 мг
498 мг
500 мг
532 мг
550 мг
596 мг
600 мг
670 мг
672.8 мг
680 мг
700 мг
735 мг
750 мг
800 мг
850 мг
1000 мг
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Пакування
1 г
1.5 г
4.3 г
14.4 мл
15 мл
25 мл
30 г
30 мл
50 г
50 мл
60 г
70 г
100 г
100 мл
125 г
200 г
200 мл
250 г
400 мг
430 мг
500 г
500 мг
500 мл
875 мг
банка
банка 70 г
банка 140 г
банка 150 г
банка 180 г
банка п/е 300 г
блістер
дой-пак 150 г
комбі-уп.
контейнер
контурн. чарунк. уп.
коробка 100 г
коробка 250 г
коробка 500 г
пакет
пакет 2 г
пакет 2.5 г
пакет-саше
пакетик
пакетик 0.5 г
пачка 50 г
пачка 75 г
порошок 400 г
саше
саше 2.6 г
саше 3 г
спрей 50 г
стік 1 г
стік-пакетик
туба пластик.
фл.
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 125 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. скляний 100 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 0.5 г
фільтр-пакет 1 г
фільтр-пакет 1.5 г
фільтр-пакет 1.8 г
фільтр-пакет 2 г
фільтр-пакет 3 г
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Кількість штук в упаковці
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25
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40
45
50
56
60
64
90
100
120
150
180
200
300
400
600
700
1200
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Виробник
Amylum Nisasta Sanayi ve Ticaret AS
BHI-Biohealth int.
Besins Healthcare
BioMylz Pvt. Ltd.
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Country Life
CuraLife
Delta Medical Promotions AG
Erba Vita
EuBion Corporation
Fortex Nutraceuticals
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Grand Medical
Grand Medical Group
Grand Medical Poland
Hasco-Lek
Hugestone Enterprise
Indian Herbs Research & Supply
Isha Agro Developers
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Jin Yuan Than
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
Lacte
Lactonova Nutripharm
Lecifarma-Laboratorio Farmaceutico
Life Pharma Systems
MEGA LIFESCIENCES
Metagenics Inc.
Mustika Ratu
NOW FOODS
NOW INTERNATIONAL
Naari PTE. Limited
Natural Organics Laboratories, Inc.
Nature's Sunshine Products
New Nordic Healthbrands
Noveco Invest and Trade Corp
Omnipharm
Organosyn Life Sciences
PharmaCare (Europe)
PharmaSuisse Lab.
Phytolife Pharma Gmbh
Polski Lek
QSD Formulations
Quality Supplements and Vitamins, Inc
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
ShenZhen Hongsen Biology Industry
Sky Pharma
Softgel Healthcare
Solepharm
Solgar Vitamin and Herb
Swanson Health Products
Velit Biopharma
Vita Sun
ІЛАН ФАРМ
Іннео Фарм
АСКОТ ИНТЕРНЕШНЛ
Актілайф Нутрішн
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека 283
Аптека Гаєвського
Арчер Деніелс Мідленд
БИХЕЛС ООО
Базкид Фарма
Беркана Плюс
Био Лайт
Биолик
Биотек
Бискол
Бовиос Фарм
Бовіос Фарм
Ботаніка
Біттнер
Виларус
Виола ФФ
Витера
Ворвартс Фарма
Віола
Галичфарм
Гармония Украина
Гедеон Ріхтер
Георг Биосистемы
Гледфарм
Голден-Фарм
Гринвуд
Гров Фарм
Грін-Фарма
Гудвил-Инвест
Гудвіл-Інвест
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Дао-Фарм
Дельта Медикел Промоушнз
Денк Фарма
Дитем-Фарм
Дитем-Фармгрупп
Доктор Хелси
Долфи-Украина
Евро плюс
Евролек-Украина
Екватор
Екопродукт
Еліт-фарм
ЖИТО
Житомирбіопродукт
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
Здравофарм
Илан Фарм
Иннео Фарм
Исток-Плюс
Карпов М.Ю.
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Ключи Здоровья
Ключі Здоров'я
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Компания фармацевтическая Салютарис
Компанія "Дана, Я"
Компанія Аджанта-Україна
Конарк Аюрведа
Корпорация Артериум
Кортес
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Кусум
Лактонова Нутріфарм
Лекхім
МСК-МЕД
Марина
Митек
Мігуель і Гарріга С.А.
Мітек
Натур Продукт Фарма Сп. з о.о.
Натуралис-Россия
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Научно-лечебный Фитоцентр Авицена
Неофарм-ЛТД
Новалик-Фарм
Нутра Мануфектурінг
Нутримед
Нутримед, ООО
ООО "БУСТ ФАРМА"
ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
ОРГАНИК ПРОДАКТС УКРАИНА
Одесская биотехнология
Озимук Фарм
Олігар
Омнифарма
Омніфарма
Органосін ЛТД
Орзакс
ПНК Фармачеутічі
ПТ. Иконг Фармацевтикал
Р-Фарм
Рада
САЛЮТА
САН-МЕД
СВЕТАН ООО
СЛАДЕЛЛА
Саттвадил
Светан
Селезнева Л.В.
Симбіофарм
Солгар Вітамін енд Херб
Сперко Украина
Стевия
Стевіясан
Сінтал Дієтетікс
Сіріус-95
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
Тернофарм
Технолог
Томил Херб
Универсальное агентство "Про-Фарма"
ФИТО УКРАИНА
ФарКоС
Фарм Райз
Фарм-Квест
Фарма Плюс Украина
ФармаЛінеа
Фармак
Фармаком
Фармаци Лабораториз
Фармпродукт
Фармэксклюзив
Фелицата Украина
Фитафарм
Фито Свит
Форсаж Плюс
Фіто Світ
Фіто Фарма
Фітобіотехнології
Фітосвіт ЛТД
Харківська ФФ
Харьковская ФФ
Хелаплант
Хелаплант Плюс
Хелсівей Продакшн
ЧП Карпов М.Ю.
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
ЭЛЕМЕНТ ЗДОРОВЬЯ ООО
Экомед
Элемент здоровья
Элит-фарм
ЮА-ФАРМ
Юніверс Фарм
свей Спортс та Хелс ГмбХ
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