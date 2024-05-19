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Альба® капсули, №60 - Київ (166522) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1086 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
471,99
Економія: -90,11 грн
381,88 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
620,60
Економія: -240,40 грн
380,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
374,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
432,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
392,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
340,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (32), капсули (3)
391,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
620,60
Економія: -240,40 грн
380,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
418,99
Економія: -37,11 грн
381,88 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
514,10
Економія: -124,86 грн
389,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
374,88 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
533,80
Економія: -129,58 грн
404,22 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
620,30
Економія: -240,10 грн
380,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: капсули (3)
620,90
Економія: -240,70 грн
380,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
620,90
Економія: -240,70 грн
380,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
415,15
Економія: -41,79 грн
373,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3), капсули (2)
431,88 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
620,60
Економія: -240,40 грн
380,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
431,04 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
476,70
Економія: -45,99 грн
430,71 грн