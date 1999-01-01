Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовин
12.4.
Дієтичні добавки загальнозміцнюючої і тонізуючої дії для чоловіків і жінок
Дієтичні добавки
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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовин
12.4.
Дієтичні добавки загальнозміцнюючої і тонізуючої дії для чоловіків і жінок
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Епігалін® Брест
Капсули 385 мг блістер №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
316,06
грн
в 590 аптеках
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Зіман
Капсули №30
Мега Лайфсайенсіз
від
638,61
грн
в 565 аптеках
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Фертіпрост
Капсули №30
Ананта Медікеар Лімітед
від
418,56
грн
в 548 аптеках
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Епігалін
Капсули 402 мг №60
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
628,84
грн
в 491 аптеці
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Тада
Капсули №30
Біотек
від
525,38
грн
в 417 аптеках
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Епігалін
Капсули 402 мг №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
330,53
грн
в 382 аптеках
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ЗОЛОТИЙ КОНИК
Таблетки №100
Грінвуд
від
496,00
грн
в 356 аптеках
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Трибустим
Капсули 350 мг №60
Новалік-Фарм
від
731,56
грн
в 340 аптеках
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ФІТОЧАЙ "ФЕМОФІТ №2"
1,5 г №20
Фітобіотехнології
від
177,20
грн
в 338 аптеках
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Спулан
Капсули №4
Чжин Юань Тхан
від
413,00
грн
в 330 аптеках
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Трібекс
Таблетки №60
Лекхім
від
937,48
грн
в 326 аптеках
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КОПІЙОЧНІК — КРАПЛІ
50 мл №1
Фітобіотехнології
від
99,25
грн
в 315 аптеках
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ЗОЛОТИЙ КОНИК
Таблетки №20
Грінвуд
від
287,93
грн
в 299 аптеках
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Проферт
Таблетки №60
Євролек-Україна
від
1099,44
грн
в 298 аптеках
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Сінатра форте
Таблетки №60
Юніверс Фарм
від
791,80
грн
в 297 аптеках
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Феролл
Капсули №60
Фарма Плюс Україна
від
1195,64
грн
в 297 аптеках
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Бравол
Капсули №60
Біхелс
від
246,38
грн
в 296 аптеках
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Лонгсил
Капсули №10
Гармонія Україна
від
592,00
грн
в 286 аптеках
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Епігалін® Брест
Капсули 408 мг банка №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
407,10
грн
в 193 аптеках
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ТРАВ'ЯНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
Капсули флакон №50
Солгар Вітамін енд Херб
від
825,90
грн
в 186 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. м'які желат.
крап.
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14.4 мл
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50 мл
200 мл
400 мг
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Isha Agro Developers
Jin Yuan Than
Lecifarma-Laboratorio Farmaceutico
MEGA LIFESCIENCES
Mustika Ratu
New Nordic Healthbrands
Noveco Invest and Trade Corp
Polski Lek
QSD Formulations
Softgel Healthcare
Solgar Vitamin and Herb
Swanson Health Products
ІЛАН ФАРМ
АСКОТ ИНТЕРНЕШНЛ
Ананта Медікеар Лімітед
БИХЕЛС ООО
Биотек
Витера
Гармония Украина
Голден-Фарм
Евро плюс
Евролек-Украина
ЗАО "Лектравы"
Конарк Аюрведа
Корпорация Артериум
Лекхім
Марина
Новалик-Фарм
Нутра Мануфектурінг
ОРГАНИК ПРОДАКТС УКРАИНА
ПТ. Иконг Фармацевтикал
САЛЮТА
САН-МЕД
Светан
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
ФИТО УКРАИНА
Фарм Райз
Фарм-Квест
Фарма Плюс Украина
Фитафарм
Фіто Світ
Фітобіотехнології
Харьковская ФФ
ЧП Карпов М.Ю.
ЮА-ФАРМ
Юніверс Фарм
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