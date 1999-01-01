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Дієтичні добавки
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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату

Дієтичні добавки

11Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату

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Меркана
Меркана
Капсули 362 мг №60
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 957,74 грн
в 850 аптеках
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Остеопро®
Остеопро®
Таблетки банка №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 279,47 грн
в 766 аптеках
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Меркана
Меркана
Капсули 362 мг №20
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 449,72 грн
в 723 аптеках
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Меркана® Актив
Меркана® Актив
Капсули №20
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 559,32 грн
в 709 аптеках
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Остеопро®
Остеопро®
Таблетки банка №60
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 749,40 грн
в 697 аптеках
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Долгіт Анти-судо Форте
Долгіт Анти-судо Форте
Таблетки, вкриті оболонкою №56
Натур Продукт Фарма
від 162,36 грн
в 697 аптеках
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Аксотроф™
Аксотроф™
Розчин для перорального застосування ампула 10 мл №20
Ворвартс Фарма
від 564,86 грн
в 680 аптеках
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ХОНДРОКСИД® Інтенсив
ХОНДРОКСИД® Інтенсив
Таблетки №60
Стада
від 601,85 грн
в 660 аптеках
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Профлекс
Профлекс
Розчин флакон 25 мл №14
Дельта Медікел
від 782,04 грн
в 646 аптеках
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Доппельгерц® актив Глюкозамін + Хондроітин
Доппельгерц® актив Глюкозамін + Хондроітин
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від 298,00 грн
в 643 аптеках
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Протекта
Протекта
Таблетки шипучі №20
Уорлд Медицин
від 600,95 грн
в 643 аптеках
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ФЛЕКСОГІАЛ ХОНДРОПРОТЕКТИВНИЙ ПИТНИЙ КОМПЛЕКС
ФЛЕКСОГІАЛ ХОНДРОПРОТЕКТИВНИЙ ПИТНИЙ КОМПЛЕКС
Розчин пакет 15 мл №14
Доміфарм
від 663,74 грн
в 640 аптеках
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Зест Вітамін D3
Зест Вітамін D3
Капсули желатинові 2000 мо №30
Дельта Медікел
від 227,16 грн
в 628 аптеках
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Меркана® Тендо
Меркана® Тендо
Порошок для приготування розчину саше 8.1 г №10
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 499,50 грн
в 623 аптеках
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Остеокеа
Остеокеа
Таблетки №30
Дельта Медікел
від 291,71 грн
в 616 аптеках
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NOW FOODS ГЛЮКОЗАМІН, ХОНДРОЇТИН МСМ
NOW FOODS ГЛЮКОЗАМІН, ХОНДРОЇТИН МСМ
Капсули №30
NOW INTERNATIONAL
від 414,73 грн
в 610 аптеках
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Остеохард
Остеохард
Таблетки блістер №30
Новатор Фарма
від 348,46 грн
в 602 аптеках
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Зест Вітамін D3
Зест Вітамін D3
Капсули жувальні 4000 мо флакон №30
Дельта Медікел
від 218,63 грн
в 600 аптеках
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ПРОКАРТІ ФОРТЕ
ПРОКАРТІ ФОРТЕ
Таблетки №30
Ананта Медікеар Лімітед
від 353,15 грн
в 591 аптеці
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Вістабон Остеоген
Вістабон Остеоген
Порошок саше 5 г №30
LimHealth
від 964,67 грн
в 577 аптеках
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