Київ
Дієтичні добавки
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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату
Дієтичні добавки
11
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату
11.1.
Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба
11.2.
Дієтичні добавки з переважно протизапальною дією на суглоби
11.3.
Дієтичні добавки, що підтримують процеси в кістковій тканині
11.4.
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
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Меркана
Капсули 362 мг №60
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
957,74
грн
в 850 аптеках
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Остеопро®
Таблетки банка №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
279,47
грн
в 766 аптеках
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Меркана
Капсули 362 мг №20
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
449,72
грн
в 723 аптеках
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Меркана® Актив
Капсули №20
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
559,32
грн
в 709 аптеках
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Остеопро®
Таблетки банка №60
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
749,40
грн
в 697 аптеках
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Долгіт Анти-судо Форте
Таблетки, вкриті оболонкою №56
Натур Продукт Фарма
від
162,36
грн
в 697 аптеках
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Аксотроф™
Розчин для перорального застосування ампула 10 мл №20
Ворвартс Фарма
від
564,86
грн
в 680 аптеках
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ХОНДРОКСИД® Інтенсив
Таблетки №60
Стада
від
601,85
грн
в 660 аптеках
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Профлекс
Розчин флакон 25 мл №14
Дельта Медікел
від
782,04
грн
в 646 аптеках
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Доппельгерц® актив Глюкозамін + Хондроітин
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
298,00
грн
в 643 аптеках
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Протекта
Таблетки шипучі №20
Уорлд Медицин
від
600,95
грн
в 643 аптеках
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ФЛЕКСОГІАЛ ХОНДРОПРОТЕКТИВНИЙ ПИТНИЙ КОМПЛЕКС
Розчин пакет 15 мл №14
Доміфарм
від
663,74
грн
в 640 аптеках
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Зест Вітамін D3
Капсули желатинові 2000 мо №30
Дельта Медікел
від
227,16
грн
в 628 аптеках
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Меркана® Тендо
Порошок для приготування розчину саше 8.1 г №10
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
499,50
грн
в 623 аптеках
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Остеокеа
Таблетки №30
Дельта Медікел
від
291,71
грн
в 616 аптеках
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NOW FOODS ГЛЮКОЗАМІН, ХОНДРОЇТИН МСМ
Капсули №30
NOW INTERNATIONAL
від
414,73
грн
в 610 аптеках
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Остеохард
Таблетки блістер №30
Новатор Фарма
від
348,46
грн
в 602 аптеках
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Зест Вітамін D3
Капсули жувальні 4000 мо флакон №30
Дельта Медікел
від
218,63
грн
в 600 аптеках
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ПРОКАРТІ ФОРТЕ
Таблетки №30
Ананта Медікеар Лімітед
від
353,15
грн
в 591 аптеці
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Вістабон Остеоген
Порошок саше 5 г №30
LimHealth
від
964,67
грн
в 577 аптеках
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Форма випуску
УльтраКап
гель
екстракт
каплети
капс.
капс. желат.
капс. желат. тверд.
капс. жув.
капс. м'які желат.
корінь
крап.
пастилки желатинові
пастилки желейні пектинові
пор.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п питного розч.
пор. д/п р-ну
р-н
р-н питний
р-н д/перорал. застос.
р-н д/пиття
р-н орал.
рідина
саше
сироп
сусп.
сусп. д/внутр. заст.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. жув.
табл. шип.
чай
№ 42
№ 51
№ 68
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Дозування
0.3 г
0.4 г
0.5 г
0.7 г
0.25 г
0.35 г
0.45 г
0.525 г
1 г
1.3 г
1.5 г
1.25 г
2 г
10 мг
10.2 г
250 мг
340 мг
362 мг
380 мг
450 мг
455 мг
485 мг
500 мг
505 мг
513 мг
600 мг
750 мг
800 мг
918 мг
1000 МО
1000 мг
1100 мг
1305 мг
1520 мг
1700 мг
2000 МО
4000 МО
5000 мг
5020 мг
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Пакування
0.5 г
1.5 г
4 г
4.3 г
8 г
30 г
30 мл
50 г
50 мл
80 мл
120 мл
200 мл
250 г
250 мл
270 мл
300 г
450 мл
1000 мл
5000 мг
амп. 10 мл
банка
банка пластик. 200 г
блістер
дой-пак 120 мл
контейнер пластик.
контурн. чарунк. уп.
пакет
пакет 15 мл
пакет 6000 мг
пакет-саше
пакетик
пакетик 15 г
пакетик 15 мл
пакетик 20 г
пляшка пластик.
саше
саше 4 г
саше 5 г
саше 8.1 г
саше 10 г
саше 10.2 г
саше 5000 мг
стік
стік 5 г
стік 15 мл
стік-пакетик 15 мл
фл.
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. п/е 100 мл
фільтр-пакет
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Кількість штук в упаковці
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10
14
15
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45
48
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60
75
80
90
100
120
150
180
200
240
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Виробник
21 st Century HealthCare Inc.
AAR Pharma FZ LLC
Acino
Adrien Gagnon
Almeda Pharmaceuticals
Alphacaps
Ananta Medicare
Angel Yeast
Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
Beres Pharmaceuticals Ltd
Biodeal Lab.
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Bioplus Life Sciences
Country Life
Delta Medical Promotions AG
EXTRIFIT
EuBion Corporation
Fito Pharma
FreiCare Swiss
Galvanize Nutrition
Gelita Health GmbH
Geltec
Grand Medical Group
Grand Medical Poland
INNOPHARMA
Indian Herb Research & Supply
Juva Sante International
LONG LIFE INC
Labomar
Lactonova Nutripharm
LargeLife Limited
Lifecare Neuro Products
LimHealth
MIP Pharma GmbH
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Medicofarma
Medochemie Ltd
Metagenics Inc.
Mistral Capital Management
NOW FOODS
NOW INTERNATIONAL
Natysal S.A.
Nobel
Novator Pharma
Om Pharmaceuticals
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
OstroVit Sp. Z.o.o
Perrery Farmaceutici SRL
Polski Lek
Quality Supplements and Vitamins, Inc
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Rompharm Company
Softgel Healthcare
Solepharm
Solgar Vitamin and Herb
Tactus Nutrasciences LLP
The Company Bios Line S.p.A.
Tulip Lab.
Universal Medicare
VP Laboratory LTD
Vefa Illac Sanayi Ve Ticaret
Vita Sun
Vitalize Products
Vitar
ІЛАН ФАРМ
ІнтерХім
АВА плюс
АМС ФАРМ
Агрика-Пром
Актілайф Нутрішн
Аметрін
Аптека 283
Аптека Гаєвського
Асино Украина
Астрафарм
Асіно
БЗ-Фарм
Бовіос Фарм
Ботаника
Ботаніка
Біофарма
ВАЛАРТИН ФАРМА
Ворвартс Фарма
Віола
Георг Биосистемы
Гистомед
Голден-Фарм
Гринвуд
Гринвіч
Гритчин Роман Владимирович
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
ДОМИФАРМ ООО
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Даника Фирма
Дельта Медікел
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Доктор Хелси
Еарлс Криэйшн
Евро Плюс
Екватор
Еліт-фарм
Здравофарм
Илан Фарм
Карпов М.Ю.
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Квайссер Фарма Україна
Ключи Здоровья
Ключі Здоров'я
Компания "Дана, Я"
Компанія "Дана, Я"
Кортес
Красная звезда
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
ЛекоПро
МКМ Найнекс
МСК-МЕД
Макс-Велл
Марина
Медхауз Свис Гмбх
Медікофарма
Натур Продукт Фарма Сп. з о.о.
Неофарм-ЛТД
Новалик-Фарм
Нутра Мануфектурінг
ООО "Альфа Фарм Украина"
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Озимук Фарм
Омнифарма
Органік Хелс
Орзакс
Орландо Лтд
Осирис
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ПП Чарлі
Прогрессфарм
САНЛАЙФ ГМБХ
Стада
Стоянович Фарм
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Уорлд Медицин
ФАРМАДИС
Фармаком
Фармахелс-Украина
Фармацевтическая Компания Фамберг
Фармацевтична компанія Віста
Фармацци
Фармекс Групп
Фармпродукт
Фелицата Украина
Феліцата Україна
Фито Свит
Фитобиотехнологии
Фитокапс
Фоерс
Форсаж Плюс
Фортекс Нутрасютикалс
Фіто Світ
Фіто Фарма
Фітобіотехнології
Хелсівей Продакшн
Чарли
Экватор
Экомед
Экосвит Ойл
Экофит
Элемент здоровья
Элит-фарм
ЮА-ФАРМ
Юнатіс
свей Спортс та Хелс ГмбХ
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