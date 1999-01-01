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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату
11.1.

Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба

Дієтичні добавки

11Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату

11.1.Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба
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Меркана
Меркана
Капсули 362 мг №60
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 957,74 грн
в 850 аптеках
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Меркана
Меркана
Капсули 362 мг №20
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 449,72 грн
в 723 аптеках
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Профлекс
Профлекс
Розчин флакон 25 мл №14
Дельта Медікел
від 782,04 грн
в 646 аптеках
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Локоген
Локоген
Таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
від 415,68 грн
в 573 аптеках
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Меркана® ФрутЖеле
Меркана® ФрутЖеле
Пастилки желатинові 4 г ягідний смак №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 616,19 грн
в 509 аптеках
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КОМПЛЕКС ГЛЮКОЗАМІНУ ТА ХОНДРОЇТИНУ
КОМПЛЕКС ГЛЮКОЗАМІНУ ТА ХОНДРОЇТИНУ
Таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
від 1418,52 грн
в 482 аптеках
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Артрон® Комплекс Плюс
Артрон® Комплекс Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1520 мг флакон №60
Фарма Старт
від 438,71 грн
в 461 аптеці
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Артрон® Триактив Плюс
Артрон® Триактив Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1700 мг флакон №60
Фарма Старт
від 600,00 грн
в 458 аптеках
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Хітарт
Хітарт
Капсули №56
Астрафарм
від 717,92 грн
в 415 аптеках
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Хондро комплекс
Хондро комплекс
Капсули №120
Голден-Фарм
від 494,86 грн
в 366 аптеках
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Вістабон Глюкозамін 1500
Вістабон Глюкозамін 1500
Саше №30
EuBion Corporation
від 698,49 грн
в 356 аптеках
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Неоазіс
Неоазіс
Порошок 5020 мг саше №20
Бовіос Фарм
від 602,00 грн
в 355 аптеках
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Доппельгерц® System Колаген 11.000 Куркума+Імбир
Доппельгерц® System Колаген 11.000 Куркума+Імбир
Розчин для пиття флакон 25 мл №30
Квайссер Фарма Україна
від 1462,19 грн
в 354 аптеках
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ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ
ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ
Таблетки №80
Еліт-фарм
від 209,72 грн
в 328 аптеках
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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ
Капсули 750 мг №100
Хелсівей Продакшн
від 622,70 грн
в 310 аптеках
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ХОНДРОТОП ТАБЛЕТКИ
ХОНДРОТОП ТАБЛЕТКИ
Таблетки №30
Lifecare Neuro Products
від 291,72 грн
в 308 аптеках
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Артритозамін
Артритозамін
Таблетки №60
Хелсівей Продакшн
від 453,74 грн
в 305 аптеках
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КАПСУЛИ СОЛГАР №7
КАПСУЛИ СОЛГАР №7
Капсули №30
Солгар Вітамін енд Херб
від 1141,20 грн
в 299 аптеках
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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ
Капсули 750 мг №50
Хелсівей Продакшн
від 340,47 грн
в 291 аптеці
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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ
Капсули 500 мг для суглобів №30
Доктор Хелсі
від 147,58 грн
в 290 аптеках
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