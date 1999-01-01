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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату
11.1.
Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба
Дієтичні добавки
11
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату
11.1.
Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба
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Меркана
Капсули 362 мг №60
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
957,74
грн
в 850 аптеках
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Меркана
Капсули 362 мг №20
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
449,72
грн
в 723 аптеках
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Профлекс
Розчин флакон 25 мл №14
Дельта Медікел
від
782,04
грн
в 646 аптеках
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Локоген
Таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
від
415,68
грн
в 573 аптеках
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Меркана® ФрутЖеле
Пастилки желатинові 4 г ягідний смак №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
616,19
грн
в 509 аптеках
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КОМПЛЕКС ГЛЮКОЗАМІНУ ТА ХОНДРОЇТИНУ
Таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
від
1418,52
грн
в 482 аптеках
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Артрон® Комплекс Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1520 мг флакон №60
Фарма Старт
від
438,71
грн
в 461 аптеці
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Артрон® Триактив Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1700 мг флакон №60
Фарма Старт
від
600,00
грн
в 458 аптеках
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Хітарт
Капсули №56
Астрафарм
від
717,92
грн
в 415 аптеках
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Хондро комплекс
Капсули №120
Голден-Фарм
від
494,86
грн
в 366 аптеках
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Вістабон Глюкозамін 1500
Саше №30
EuBion Corporation
від
698,49
грн
в 356 аптеках
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Неоазіс
Порошок 5020 мг саше №20
Бовіос Фарм
від
602,00
грн
в 355 аптеках
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Доппельгерц® System Колаген 11.000 Куркума+Імбир
Розчин для пиття флакон 25 мл №30
Квайссер Фарма Україна
від
1462,19
грн
в 354 аптеках
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ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ
Таблетки №80
Еліт-фарм
від
209,72
грн
в 328 аптеках
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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ
Капсули 750 мг №100
Хелсівей Продакшн
від
622,70
грн
в 310 аптеках
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ХОНДРОТОП ТАБЛЕТКИ
Таблетки №30
Lifecare Neuro Products
від
291,72
грн
в 308 аптеках
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Артритозамін
Таблетки №60
Хелсівей Продакшн
від
453,74
грн
в 305 аптеках
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КАПСУЛИ СОЛГАР №7
Капсули №30
Солгар Вітамін енд Херб
від
1141,20
грн
в 299 аптеках
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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ
Капсули 750 мг №50
Хелсівей Продакшн
від
340,47
грн
в 291 аптеці
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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ
Капсули 500 мг для суглобів №30
Доктор Хелсі
від
147,58
грн
в 290 аптеках
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Виробник
21 st Century HealthCare Inc.
Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Bioplus Life Sciences
Country Life
Delta Medical Promotions AG
EXTRIFIT
EuBion Corporation
Galvanize Nutrition
Gelita Health GmbH
Labomar
LargeLife Limited
Lifecare Neuro Products
Medochemie Ltd
NOW FOODS
NOW INTERNATIONAL
Natysal S.A.
Nobel
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
Solepharm
Solgar Vitamin and Herb
VP Laboratory LTD
ІЛАН ФАРМ
Аптека Гаєвського
Асино Украина
Астрафарм
Асіно
Бовіос Фарм
Ботаника
Віола
Гистомед
Голден-Фарм
Доктор Хелси
Еарлс Криэйшн
Евро Плюс
Квайссер Фарма Україна
Ключі Здоров'я
Компания "Дана, Я"
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
ЛекоПро
Марина
Орзакс
Осирис
САНЛАЙФ ГМБХ
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Фармаком
Фармахелс-Украина
Фармпродукт
Фортекс Нутрасютикалс
Хелсівей Продакшн
Экофит
Элит-фарм
ЮА-ФАРМ
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