Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату
11.3.

Дієтичні добавки, що підтримують процеси в кістковій тканині

Дієтичні добавки

11Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату

11.3.Дієтичні добавки, що підтримують процеси в кістковій тканині
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Остеопро®
Остеопро®
Таблетки банка №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 279,47 грн
в 766 аптеках
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Остеопро®
Остеопро®
Таблетки банка №60
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 749,40 грн
в 697 аптеках
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Зест Вітамін D3
Зест Вітамін D3
Капсули желатинові 2000 мо №30
Дельта Медікел
від 227,16 грн
в 628 аптеках
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Остеокеа
Остеокеа
Таблетки №30
Дельта Медікел
від 291,71 грн
в 616 аптеках
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Остеохард
Остеохард
Таблетки блістер №30
Новатор Фарма
від 348,46 грн
в 602 аптеках
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Зест Вітамін D3
Зест Вітамін D3
Капсули жувальні 4000 мо флакон №30
Дельта Медікел
від 218,63 грн
в 600 аптеках
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Вістабон Остеоген
Вістабон Остеоген
Порошок саше 5 г №30
LimHealth
від 964,67 грн
в 577 аптеках
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Остеокеа
Остеокеа
Таблетки №90
Дельта Медікел
від 670,56 грн
в 469 аптеках
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Вертебра
Вертебра
Порошок саше №30
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 603,30 грн
в 377 аптеках
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Реноваті
Реноваті
Капсули 485 мг блістер №30
Бовіос Фарм
від 272,00 грн
в 289 аптеках
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Sunlife Calcium + D3 Brausetabletten
Sunlife Calcium + D3 Brausetabletten
Таблетки шипучі №20
САНЛАЙФ ГМБХ
від 242,50 грн
в 188 аптеках
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Sunlife Calcium + D3 Brausetabletten
Sunlife Calcium + D3 Brausetabletten
Таблетки шипучі №17
САНЛАЙФ ГМБХ
від 218,28 грн
в 183 аптеках
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Sunlife Calcium + D3 Tabletten
Sunlife Calcium + D3 Tabletten
Таблетки №150
САНЛАЙФ ГМБХ
від 813,83 грн
в 151 аптеці
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Orzax Ocean Osteofine
Orzax Ocean Osteofine
Таблетки №60
Орзакс
від 425,00 грн
в 12 аптеках інших міст
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Комплекс кальцію 400 мг та Вітаміну D3 200 МО
Комплекс кальцію 400 мг та Вітаміну D3 200 МО
Таблетки №30
Амс Фарм
від 106,01 грн
в 7 аптеках
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Остеовіт
Остеовіт
Капсули №50
Еліт-фарм
від 136,00 грн
в 6 аптеках
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sway Children's Bones для зміцнення кісток дітей
sway Children's Bones для зміцнення кісток дітей
Пастилки желейні пектинові тм baum pharm №60
свей Спортс та Хелс ГмбХ
від 372,08 грн
в 2 аптеках інших міст
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Остеарт Кальцій таблетки
Остеарт Кальцій таблетки
Таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
від 810,64 грн
в 1 аптеці
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ЗЕСТ 3D-КАЛЬЦІЙ
ЗЕСТ 3D-КАЛЬЦІЙ
Каплети №30
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 333,20 грн
в 1 аптеці
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Кальцій-Остеовіт®
Кальцій-Остеовіт®
Капсули блістер №30
Червона зірка
Немає в наявності
12
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