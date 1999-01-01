Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату
11.3.
Дієтичні добавки, що підтримують процеси в кістковій тканині
Дієтичні добавки
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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату
11.3.
Дієтичні добавки, що підтримують процеси в кістковій тканині
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Остеопро®
Таблетки банка №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
279,47
грн
в 766 аптеках
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Остеопро®
Таблетки банка №60
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
749,40
грн
в 697 аптеках
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Зест Вітамін D3
Капсули желатинові 2000 мо №30
Дельта Медікел
від
227,16
грн
в 628 аптеках
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Остеокеа
Таблетки №30
Дельта Медікел
від
291,71
грн
в 616 аптеках
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Остеохард
Таблетки блістер №30
Новатор Фарма
від
348,46
грн
в 602 аптеках
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Зест Вітамін D3
Капсули жувальні 4000 мо флакон №30
Дельта Медікел
від
218,63
грн
в 600 аптеках
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Вістабон Остеоген
Порошок саше 5 г №30
LimHealth
від
964,67
грн
в 577 аптеках
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Остеокеа
Таблетки №90
Дельта Медікел
від
670,56
грн
в 469 аптеках
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Вертебра
Порошок саше №30
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
603,30
грн
в 377 аптеках
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Реноваті
Капсули 485 мг блістер №30
Бовіос Фарм
від
272,00
грн
в 289 аптеках
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Sunlife Calcium + D3 Brausetabletten
Таблетки шипучі №20
САНЛАЙФ ГМБХ
від
242,50
грн
в 188 аптеках
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Sunlife Calcium + D3 Brausetabletten
Таблетки шипучі №17
САНЛАЙФ ГМБХ
від
218,28
грн
в 183 аптеках
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Sunlife Calcium + D3 Tabletten
Таблетки №150
САНЛАЙФ ГМБХ
від
813,83
грн
в 151 аптеці
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Orzax Ocean Osteofine
Таблетки №60
Орзакс
від
425,00
грн
в 12 аптеках інших міст
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Комплекс кальцію 400 мг та Вітаміну D3 200 МО
Таблетки №30
Амс Фарм
від
106,01
грн
в 7 аптеках
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Остеовіт
Капсули №50
Еліт-фарм
від
136,00
грн
в 6 аптеках
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sway Children's Bones для зміцнення кісток дітей
Пастилки желейні пектинові тм baum pharm №60
свей Спортс та Хелс ГмбХ
від
372,08
грн
в 2 аптеках інших міст
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Остеарт Кальцій таблетки
Таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
від
810,64
грн
в 1 аптеці
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ЗЕСТ 3D-КАЛЬЦІЙ
Каплети №30
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
333,20
грн
в 1 аптеці
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Кальцій-Остеовіт®
Капсули блістер №30
Червона зірка
Немає в наявності
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Виробник
Acino
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Delta Medical Promotions AG
LONG LIFE INC
LimHealth
Novator Pharma
Perrery Farmaceutici SRL
Polski Lek
The Company Bios Line S.p.A.
АМС ФАРМ
Бовіос Фарм
Дельта Медікел
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Илан Фарм
Красная звезда
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Орзакс
Орландо Лтд
САНЛАЙФ ГМБХ
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
Элит-фарм
свей Спортс та Хелс ГмбХ
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