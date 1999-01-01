Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату
11.2.
Дієтичні добавки з переважно протизапальною дією на суглоби
Дієтичні добавки
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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату
11.2.
Дієтичні добавки з переважно протизапальною дією на суглоби
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АРТРОСУЛЬФУР C
Саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від
941,46
грн
в 426 аптеках
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Картіліум
Капсули 380 мг №30
Новалік-Фарм
від
359,80
грн
в 409 аптеках
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Верта
Капсули №60
Омніфарма
від
311,88
грн
в 383 аптеках
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Біфлекс
Капсули №90
Георг Біосистеми
від
318,54
грн
в 377 аптеках
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ШАБЕЛЬНИК-КРАПЛІ
50 мл №1
Ботаніка
від
46,69
грн
в 339 аптеках
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Суставовід®
Капсули №30
Лактонова Нутріфарм
від
236,25
грн
в 318 аптеках
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ФІТОЧАЙ "САБЕЛЬНИК"
50 г №1
Фітобіотехнології
від
49,21
грн
в 300 аптеках
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН"
Флакон 30 мл №1
Екомед
від
56,28
грн
в 297 аптеках
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Артрокомплекс
Капсули 0,5 г №60
Екосвіт Ойл
від
151,00
грн
в 288 аптеках
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АРТРАЛГІН-F
Капсули 0,5 г №40
Фіто Фарма
від
431,20
грн
в 285 аптеках
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Флексівін
Пакет-саше №10
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
від
722,00
грн
в 285 аптеках
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Сабельник
Таблетки №60
Красота та Здоров'я
від
55,46
грн
в 256 аптеках
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Артімар
Капсули №120
Solepharm
від
1083,27
грн
в 157 аптеках
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Фіточай "Живокіст"
50 г №1
Фітобіотехнології
від
43,39
грн
в 105 аптеках
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САБЕЛЬНИК (ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ЗДОРОВ'Я")
Таблетки 0,5 г №80
Фармаком
від
46,82
грн
в 104 аптеках
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ШАБЕЛЬНИК-КРАПЛІ
50 мл №1
Фітобіотехнології
від
78,96
грн
в 78 аптеках
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ФОНГ ТЕ ТХАП (АРТРАЛГІН)
Екстракт 200 мл №1
Фіто Фарма
від
298,10
грн
в 72 аптеках
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ФІТОЧАЙ "САБЕЛЬНИК"
2 г фільтр-пакет №25
Фітобіотехнології
від
41,58
грн
в 56 аптеках
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ЖИВОКІСТ-КРАПЛІ
50 мл №1
Ботаніка
від
56,70
грн
в 43 аптеках
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ"
30 мл №1
Екомед
від
62,51
грн
в 39 аптеках
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Форма випуску
екстракт
капс.
корінь
крап.
табл.
табл. в/о
чай
№ 42
№ 51
№ 68
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Дозування
0.3 г
0.4 г
0.5 г
0.25 г
0.35 г
1.5 г
2 г
10.2 г
380 мг
1305 мг
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Пакування
30 г
30 мл
50 г
50 мл
200 мл
банка
контурн. чарунк. уп.
пакет-саше
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фл. 50 мл
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