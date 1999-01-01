Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату
11.2.

Дієтичні добавки з переважно протизапальною дією на суглоби

Дієтичні добавки

11Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату

11.2.Дієтичні добавки з переважно протизапальною дією на суглоби
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АРТРОСУЛЬФУР C
АРТРОСУЛЬФУР C
Саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від 941,46 грн
в 426 аптеках
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Картіліум
Картіліум
Капсули 380 мг №30
Новалік-Фарм
від 359,80 грн
в 409 аптеках
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Верта
Верта
Капсули №60
Омніфарма
від 311,88 грн
в 383 аптеках
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Біфлекс
Біфлекс
Капсули №90
Георг Біосистеми
від 318,54 грн
в 377 аптеках
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ШАБЕЛЬНИК-КРАПЛІ
ШАБЕЛЬНИК-КРАПЛІ
50 мл №1
Ботаніка
від 46,69 грн
в 339 аптеках
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Суставовід®
Суставовід®
Капсули №30
Лактонова Нутріфарм
від 236,25 грн
в 318 аптеках
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ФІТОЧАЙ "САБЕЛЬНИК"
ФІТОЧАЙ "САБЕЛЬНИК"
50 г №1
Фітобіотехнології
від 49,21 грн
в 300 аптеках
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН"
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН"
Флакон 30 мл №1
Екомед
від 56,28 грн
в 297 аптеках
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Артрокомплекс
Артрокомплекс
Капсули 0,5 г №60
Екосвіт Ойл
від 151,00 грн
в 288 аптеках
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АРТРАЛГІН-F
АРТРАЛГІН-F
Капсули 0,5 г №40
Фіто Фарма
від 431,20 грн
в 285 аптеках
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Флексівін
Флексівін
Пакет-саше №10
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
від 722,00 грн
в 285 аптеках
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Сабельник
Сабельник
Таблетки №60
Красота та Здоров'я
від 55,46 грн
в 256 аптеках
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Артімар
Артімар
Капсули №120
Solepharm
від 1083,27 грн
в 157 аптеках
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Фіточай "Живокіст"
Фіточай "Живокіст"
50 г №1
Фітобіотехнології
від 43,39 грн
в 105 аптеках
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САБЕЛЬНИК (ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ЗДОРОВ'Я")
САБЕЛЬНИК (ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ЗДОРОВ'Я")
Таблетки 0,5 г №80
Фармаком
від 46,82 грн
в 104 аптеках
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ШАБЕЛЬНИК-КРАПЛІ
ШАБЕЛЬНИК-КРАПЛІ
50 мл №1
Фітобіотехнології
від 78,96 грн
в 78 аптеках
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ФОНГ ТЕ ТХАП (АРТРАЛГІН)
ФОНГ ТЕ ТХАП (АРТРАЛГІН)
Екстракт 200 мл №1
Фіто Фарма
від 298,10 грн
в 72 аптеках
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ФІТОЧАЙ "САБЕЛЬНИК"
ФІТОЧАЙ "САБЕЛЬНИК"
2 г фільтр-пакет №25
Фітобіотехнології
від 41,58 грн
в 56 аптеках
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ЖИВОКІСТ-КРАПЛІ
ЖИВОКІСТ-КРАПЛІ
50 мл №1
Ботаніка
від 56,70 грн
в 43 аптеках
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ"
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ"
30 мл №1
Екомед
від 62,51 грн
в 39 аптеках
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