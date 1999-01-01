Київ
Дієтичні добавки
06
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ССС
Дієтичні добавки
06
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ССС
6.1.
Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
6.2.
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обміну
6.3.
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного
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СМАРТ ОМЕГА® ДЛЯ ДІТЕЙ
Капсули №30
Дельта Медікел
від
248,42
грн
в 857 аптеках
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ЗЕСТ КІДЗ ОМЕГА
Пастилки жувальні №30
Sirio Co., LTD
від
198,29
грн
в 775 аптеках
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ЗЕСТ КІДЗ ОМЕГА
Пастилки жувальні №60
Sirio Co., LTD
від
314,26
грн
в 752 аптеках
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Кардонат Макс
Капсули №20
Сперко Україна
від
385,86
грн
в 746 аптеках
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СМАРТ ОМЕГА®
Капсули №30
Дельта Медікел
від
319,90
грн
в 746 аптеках
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Мемостім
Капсули блістер №30
Ананта Медікеар Лімітед
від
314,50
грн
в 745 аптеках
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Доппельгерц® актив Омега-3
Капсули 1,2 г №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
276,90
грн
в 718 аптеках
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Бестіа Спокій знервованому серцю
Капсули №14
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
182,30
грн
в 716 аптеках
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КОНЦЕНТРАТ РИБ'ЯЧОГО ЖИРУ ОМЕГА-3
Капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
від
387,00
грн
в 711 аптеці
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Доппельгерц® актив Омега-3 чисті судини
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
341,10
грн
в 706 аптеках
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СМАРТ ОМЕГА® Q10
Капсули №30
Дельта Медікел
від
402,82
грн
в 699 аптеках
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ЗЕСТ ОМЕГА КОНЦЕНТРАТ
Капсули №30
ХС Кловер
від
280,94
грн
в 695 аптеках
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СМАРТ ОМЕГА® БЕБІ ЛИМОН
Олія флакон 100 мл №1
Дельта Медікел
від
316,66
грн
в 682 аптеках
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Соларгін Q10
Порошок саше №10
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
від
346,78
грн
в 680 аптеках
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КОНЦЕНТРАТ РИБ'ЯЧОГО ЖИРУ ОМЕГА-3
Капсули №120
Солгар Вітамін енд Херб
від
673,00
грн
в 670 аптеках
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ГІНКГО БІЛОБА 120
120 мг №30
Ананта Медікеар Лімітед
від
137,74
грн
в 669 аптеках
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НатХелс Кардіо Омега
Капсули №30
NatHealth Sp.z.o.o
від
187,49
грн
в 659 аптеках
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Ретріл
Розчин флакон 10 мл №10
Галичфарм
від
365,40
грн
в 657 аптеках
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РОТАВІТ КАРДІО
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування пакетик-саше 7 г №20
Ротафарм
від
391,80
грн
в 657 аптеках
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Карвеліс®
Пастилки блістер №20
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
224,90
грн
в 642 аптеках
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крап.
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пор. д/п р-ну д/перор. застос.
р-н
р-н д/орал. застос.
р-н д/перорал. застос.
рідина
сироп
сусп. д/внутр. заст.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. шип.
фітоконцентрат
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415 мг
420 мг
427 мг
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845 мг
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фл. 15 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
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MedPro Nutraceuticals
Medochemie Ltd
Mega Lifesciences
Montefarmaco
NOW FOODS
NOW INTERNATIONAL
NatHealth Sp.z.o.o
New Food Technologies
Newtone Pharma Limited
Novator Pharma
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
PharmaSuisse Lab.
Puritan's Pride
Quality Supplements and Vitamins, Inc
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Rotapharm
Sante Naturelle
Shandong Yuwang Pharmaceutical Co., Ltd.
Sirio Co., LTD
Softgel Healthcare
Solgar Vitamin and Herb
Source Naturals
Symbiofarm
U-Liva NUTRITION
Vardhman Healthcare
Vita Sun
VitaQuest International LLC
Vitar
Zandra Lifesciences
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Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
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ЛекоПро
Лубнифарм
МСК-МЕД
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
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