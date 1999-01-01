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Дієтичні добавки
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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ССС

Дієтичні добавки

06Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ССС

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СМАРТ ОМЕГА® ДЛЯ ДІТЕЙ
СМАРТ ОМЕГА® ДЛЯ ДІТЕЙ
Капсули №30
Дельта Медікел
від 248,42 грн
в 857 аптеках
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ЗЕСТ КІДЗ ОМЕГА
ЗЕСТ КІДЗ ОМЕГА
Пастилки жувальні №30
Sirio Co., LTD
від 198,29 грн
в 775 аптеках
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ЗЕСТ КІДЗ ОМЕГА
ЗЕСТ КІДЗ ОМЕГА
Пастилки жувальні №60
Sirio Co., LTD
від 314,26 грн
в 752 аптеках
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Кардонат Макс
Кардонат Макс
Капсули №20
Сперко Україна
від 385,86 грн
в 746 аптеках
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СМАРТ ОМЕГА®
СМАРТ ОМЕГА®
Капсули №30
Дельта Медікел
від 319,90 грн
в 746 аптеках
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Мемостім
Мемостім
Капсули блістер №30
Ананта Медікеар Лімітед
від 314,50 грн
в 745 аптеках
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Доппельгерц® актив Омега-3
Доппельгерц® актив Омега-3
Капсули 1,2 г №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від 276,90 грн
в 718 аптеках
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Бестіа Спокій знервованому серцю
Бестіа Спокій знервованому серцю
Капсули №14
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 182,30 грн
в 716 аптеках
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КОНЦЕНТРАТ РИБ'ЯЧОГО ЖИРУ ОМЕГА-3
КОНЦЕНТРАТ РИБ'ЯЧОГО ЖИРУ ОМЕГА-3
Капсули №60
Солгар Вітамін енд Херб
від 387,00 грн
в 711 аптеці
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Доппельгерц® актив Омега-3 чисті судини
Доппельгерц® актив Омега-3 чисті судини
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від 341,10 грн
в 706 аптеках
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СМАРТ ОМЕГА® Q10
СМАРТ ОМЕГА® Q10
Капсули №30
Дельта Медікел
від 402,82 грн
в 699 аптеках
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ЗЕСТ ОМЕГА КОНЦЕНТРАТ
ЗЕСТ ОМЕГА КОНЦЕНТРАТ
Капсули №30
ХС Кловер
від 280,94 грн
в 695 аптеках
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СМАРТ ОМЕГА® БЕБІ ЛИМОН
СМАРТ ОМЕГА® БЕБІ ЛИМОН
Олія флакон 100 мл №1
Дельта Медікел
від 316,66 грн
в 682 аптеках
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Соларгін Q10
Соларгін Q10
Порошок саше №10
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
від 346,78 грн
в 680 аптеках
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КОНЦЕНТРАТ РИБ'ЯЧОГО ЖИРУ ОМЕГА-3
КОНЦЕНТРАТ РИБ'ЯЧОГО ЖИРУ ОМЕГА-3
Капсули №120
Солгар Вітамін енд Херб
від 673,00 грн
в 670 аптеках
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ГІНКГО БІЛОБА 120
ГІНКГО БІЛОБА 120
120 мг №30
Ананта Медікеар Лімітед
від 137,74 грн
в 669 аптеках
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НатХелс Кардіо Омега
НатХелс Кардіо Омега
Капсули №30
NatHealth Sp.z.o.o
від 187,49 грн
в 659 аптеках
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Ретріл
Ретріл
Розчин флакон 10 мл №10
Галичфарм
від 365,40 грн
в 657 аптеках
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РОТАВІТ КАРДІО
РОТАВІТ КАРДІО
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування пакетик-саше 7 г №20
Ротафарм
від 391,80 грн
в 657 аптеках
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Карвеліс®
Карвеліс®
Пастилки блістер №20
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 224,90 грн
в 642 аптеках
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