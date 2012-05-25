Всі аптеки України
Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного
6.3.

Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного 6.3. Класифікація

PENTAVEN® FAST 500 таблетки, № 20; PharmaSuisse Laboratories
PENTAVEN® FAST 500 Таблетки, № 20 PharmaSuisse Laboratories
В 3 аптеках інших міст
від 421,75 грн
Ціни в інших містах
VITAGEN CAPILLARIES SUPPORT капсули, № 60; Ананта Медікеар Лімітед
VITAGEN CAPILLARIES SUPPORT Капсули, № 60 Ананта Медікеар Лімітед
В 33 аптеках інших міст
від 297,00 грн
Ціни в інших містах
Альхеміл капсули, 500 мг, № 15; ВИТЕРА ООО
Альхеміл Капсули, 500 мг, № 15 ВИТЕРА ООО
В 10 аптеках
від 207,21 грн
Ціни в аптеках
Ангіотрол™ капсули, 500 мг, № 30; ХЕЛС ИНСАЙТ ООО
Ангіотрол™ Капсули, 500 мг, № 30 ХЕЛС ИНСАЙТ ООО
В 7 аптеках
від 282,96 грн
Ціни в аптеках
Ангітон капсули тверді, 427 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30; Уорлд Медицин
Ангітон Капсули тверді, 427 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30 Уорлд Медицин
В 620 аптеках
від 263,78 грн
Ціни в аптеках
Аскорутин-Ф таблетки, 0,25 г, № 10; Фармаком
Аскорутин-Ф Таблетки, 0,25 г, № 10 Фармаком
Немає в наявності
Аскорутин-Ф таблетки, 0,25 г, № 50; Фармаком
Аскорутин-Ф Таблетки, 0,25 г, № 50 Фармаком
В 1 аптеці
від 34,00 грн
Ціни в аптеках
Біменталь капсули, № 60; Сістем Фарм
Біменталь Капсули, № 60 Сістем Фарм
В 205 аптеках
від 171,00 грн
Ціни в аптеках
БІОФІТОН "АНТИГЕМОРОЙ" КАПСУЛИ ЖИРОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ капсули, 1,5 г, № 10; Фітоаптека Чистякова
БІОФІТОН "АНТИГЕМОРОЙ" КАПСУЛИ ЖИРОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ Капсули, 1,5 г, № 10 Фітоаптека Чистякова
В 12 аптеках
від 213,25 грн
Ціни в аптеках
Вазорутін рапід таблетки, тм solution pharm, тм solution pharm, № 30; Фарміс ЛТД
Вазорутін рапід Таблетки, тм solution pharm, тм solution pharm, № 30 Фарміс ЛТД
Немає в наявності
Веновітал™ капсули, 310 мг, № 30; Юніверс Фарм
Веновітал™ Капсули, 310 мг, № 30 Юніверс Фарм
Немає в наявності
Веновітал™ капсули, 310 мг, № 60; Юніверс Фарм
Веновітал™ Капсули, 310 мг, № 60 Юніверс Фарм
В 21 аптеці
від 268,13 грн
Ціни в аптеках
Венода капсули, 290 мг, № 60; Новалік-Фарм
Венода Капсули, 290 мг, № 60 Новалік-Фарм
Немає в наявності
Венодіол таблетки, № 30; Уорлд Медицин
Венодіол Таблетки, № 30 Уорлд Медицин
В 276 аптеках
від 219,05 грн
Ціни в аптеках
ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ таблетки, № 30; Уорлд Медицин
ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ Таблетки, № 30 Уорлд Медицин
В 375 аптеках
від 326,05 грн
Ціни в аптеках
Венолія таблетки, № 60; Марина
Венолія Таблетки, № 60 Марина
В 384 аптеках
від 323,75 грн
Ціни в аптеках
Венолія 1200 таблетки, № 30; Бовіос Фарм
Венолія 1200 Таблетки, № 30 Бовіос Фарм
В 100 аптеках
від 336,58 грн
Ціни в аптеках
Веноплюс капсули, № 60; Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Веноплюс Капсули, № 60 Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Немає в наявності
Венопрокт капсули, 250 мг, № 30; Аптека 283
Венопрокт Капсули, 250 мг, № 30 Аптека 283
В 26 аптеках
від 63,87 грн
Ціни в аптеках
ГІЛОБА ФОРТЕ 120 таблетки, 120 мг, № 30; Mega Lifesciences
ГІЛОБА ФОРТЕ 120 Таблетки, 120 мг, № 30 Mega Lifesciences
В 3 аптеках інших міст
від 260,80 грн
Ціни в інших містах
2 3 4 5