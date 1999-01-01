Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A B
Дихальні аналептики
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A B
Дихальні аналептики
R07A B02
Нікетамід
R07A B12**
Розчин аміаку
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Аміак
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
29,18
грн
в 588 аптеках
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Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон полімерний 200 мл №1
від
41,10
грн
в 409 аптеках
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Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл №1
Віола
від
15,04
грн
в 378 аптеках
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Кордіамін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від
63,37
грн
в 364 аптеках
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Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл №1
Віола
від
26,76
грн
в 352 аптеках
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Аміак
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
9,06
грн
в 317 аптеках
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Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 200 мл №1
від
45,51
грн
в 171 аптеці
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Кордіамін®-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
42,95
грн
в 11 аптеках інших міст
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Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл тм а+ №1
від
16,00
грн
в 8 аптеках інших міст
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Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл тм arbor vitae №1
від
37,00
грн
в 2 аптеках
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Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл тм arbor vitae №1
від
21,92
грн
в 2 аптеках
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Аміаку розчин
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 40 мл №1
Фітофарм
від
22,80
грн
в 2 аптеках інших міст
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Аміаку розчин
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 100 мл №1
Фітофарм
від
42,50
грн
в 1 аптеці
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Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл тм а+ №1
Немає в наявності
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Аміаку розчин
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 200 мл №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/зовн. застос.
р-н д/ін.
Дозування
10 %
250 мг/мл
Пакування
амп. 2 мл
фл. 40 мл
фл. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
фл. скляний 40 мл
фл. скляний 100 мл
фл. скляний 200 мл
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Виробник
Віола
Дарница
Здоровье
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Фітофарм
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