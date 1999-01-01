Київ
Дихальні аналептики
R07A B12**

Розчин аміаку

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A BДихальні аналептики
R07A B12**Розчин аміаку
Сортування: По популярності
Аміак
Аміак
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 29,18 грн
в 588 аптеках
Знайти в аптеках
Аміаку Розчин 10%
Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон полімерний 200 мл №1
від 41,10 грн
в 409 аптеках
Знайти в аптеках
Аміаку Розчин 10%
Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл №1
Віола
від 15,04 грн
в 378 аптеках
Знайти в аптеках
Аміаку Розчин 10%
Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл №1
Віола
від 26,76 грн
в 352 аптеках
Знайти в аптеках
Аміак
Аміак
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 9,06 грн
в 317 аптеках
Знайти в аптеках
Аміаку Розчин 10%
Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 200 мл №1
від 45,51 грн
в 171 аптеці
Знайти в аптеках
Аміаку Розчин 10%
Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл тм а+ №1
від 16,00 грн
в 8 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Аміаку Розчин 10%
Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл тм arbor vitae №1
від 37,00 грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Аміаку Розчин 10%
Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл тм arbor vitae №1
від 21,92 грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Аміаку розчин
Аміаку розчин
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 40 мл №1
Фітофарм
від 22,80 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Аміаку розчин
Аміаку розчин
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 100 мл №1
Фітофарм
від 42,50 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Аміаку розчин
Аміаку розчин
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 200 мл №1
Фітофарм
Немає в наявності
Аміаку Розчин 10%
Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл тм а+ №1
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране