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Аміак розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл, №1 - Київ (29453) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 344 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (31)
19,89
Економія: -0,80 грн
19,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (25)
18,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (49)
19,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (21)
15,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
19,91
Економія: -0,82 грн
19,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (33)
15,94 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (73)
22,14
Економія: -3,36 грн
18,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (3)
19,85
Економія: -0,76 грн
19,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (22)
15,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (20)
12,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (3)
20,03
Економія: -7,81 грн
12,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (6)
19,48
Економія: -2,95 грн
16,53 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (14)
19,48
Економія: -0,70 грн
18,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (31)
15,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (33)
15,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (11)
18,28
Економія: -2,42 грн
15,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (27)
22,29
Економія: -3,20 грн
19,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (28)
15,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (34)
15,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (5)
19,91
Економія: -0,82 грн
19,09 грн