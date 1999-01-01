Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A

ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
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Гомеовокс®
Гомеовокс®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
від 202,77 грн
в 837 аптеках
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Бронхо-мунал®
Бронхо-мунал®
Капсули тверді 7 мг №30
Sandoz
від 1066,20 грн
в 757 аптеках
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Ісміжен
Ісміжен
Таблетки сублінгвальні 50 мг №30
Lallemand Pharma
від 973,80 грн
в 654 аптеках
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Бронхо-мунал®
Бронхо-мунал®
Капсули тверді 7 мг №10
Sandoz
від 378,65 грн
в 648 аптеках
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Аміак
Аміак
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 29,18 грн
в 588 аптеках
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Бронхо-мунал® П
Бронхо-мунал® П
Капсули тверді 3,5 мг №30
Sandoz
від 989,40 грн
в 517 аптеках
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Бронхо-мунал® П
Бронхо-мунал® П
Капсули тверді 3,5 мг №10
Sandoz
від 364,80 грн
в 513 аптеках
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Аміаку Розчин 10%
Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон полімерний 200 мл №1
від 41,10 грн
в 409 аптеках
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Тесалін
Тесалін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Amaxa LTD
від 470,82 грн
в 400 аптеках
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Аміаку Розчин 10%
Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл №1
Віола
від 15,04 грн
в 378 аптеках
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Кордіамін-Здоров'я
Кордіамін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від 63,37 грн
в 364 аптеках
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Ісміжен
Ісміжен
Таблетки сублінгвальні 50 мг №10
Lallemand Pharma
від 344,53 грн
в 358 аптеках
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Аміаку Розчин 10%
Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл №1
Віола
від 26,76 грн
в 352 аптеках
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Бронхо-Ваксом діти
Бронхо-Ваксом діти
Капсули 3,5 мг №10
Дельта Медікел
від 365,86 грн
в 342 аптеках
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Аміак
Аміак
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 9,06 грн
в 317 аптеках
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Гайморин
Гайморин
Гранули пенал полімерний 10 г №1
НГС
від 183,96 грн
в 307 аптеках
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Бронхо-Ваксом дорослі
Бронхо-Ваксом дорослі
Капсули 7 мг №10
Дельта Медікел
від 405,60 грн
в 274 аптеках
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Бронхо-Ваксом діти
Бронхо-Ваксом діти
Капсули 3,5 мг №30
Дельта Медікел
від 889,11 грн
в 242 аптеках
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Бронхо-Ваксом дорослі
Бронхо-Ваксом дорослі
Капсули 7 мг №30
Дельта Медікел
від 1014,00 грн
в 242 аптеках
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Аміаку Розчин 10%
Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 200 мл №1
від 45,51 грн
в 171 аптеці
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