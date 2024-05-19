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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 200 мл, №1 - Київ (820447) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 250 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (13)
58,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (21)
45,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (15)
49,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (15)
50,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (15)
53,04
Економія: -4,53 грн
48,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (14)
49,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (6)
57,98
Економія: -10,67 грн
47,31 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (16)
55,54
Економія: -7,03 грн
48,51 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (14)
55,54
Економія: -7,03 грн
48,51 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
51,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
42,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (5)
43,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (4)
45,22 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (2)
49,51 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
51,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (4)
49,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (5)
49,51 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (5)
51,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (11)
54,00
Економія: -4,32 грн
49,68 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
55,54
Економія: -8,44 грн
47,10 грн