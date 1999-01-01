Київ
Дихальні аналептики
R07A B02

Нікетамід

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A BДихальні аналептики
R07A B02Нікетамід
Сортування: По популярності
Кордіамін-Здоров'я
Кордіамін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від 63,37 грн
в 364 аптеках
Знайти в аптеках
Кордіамін®-Дарниця
Кордіамін®-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 42,95 грн
в 11 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране