Київ
Дихальні аналептики
R07A B02
Нікетамід
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A B
Дихальні аналептики
R07A B02
Нікетамід
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Кордіамін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від
63,37
грн
в 364 аптеках
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Кордіамін®-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
42,95
грн
в 11 аптеках інших міст
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Виробник
Дарница
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