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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл, №1 - Київ (17035) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 460 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
16,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (9)
18,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (27)
16,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (21)
22,61
Економія: -4,14 грн
18,47 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (12)
22,24
Економія: -3,38 грн
18,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (42)
16,81
Економія: -2,55 грн
14,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (18)
15,99 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (22)
18,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (19)
23,40
Економія: -8,88 грн
14,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (21)
22,36
Економія: -3,89 грн
18,47 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (20)
21,96
Економія: -0,66 грн
21,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (3)
16,81
Економія: -2,55 грн
14,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (18)
22,24
Економія: -3,38 грн
18,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
17,48
Економія: -3,80 грн
13,68 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
20,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (11)
22,56
Економія: -5,92 грн
16,64 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (5)
16,34
Економія: -2,48 грн
13,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (17)
18,47 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (6)
20,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (37)
18,09 грн