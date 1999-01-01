Київ
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
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Гомеовокс®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
від
202,77
грн
в 837 аптеках
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Бронхо-мунал®
Капсули тверді 7 мг №30
Sandoz
від
1066,20
грн
в 757 аптеках
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Ісміжен
Таблетки сублінгвальні 50 мг №30
Lallemand Pharma
від
973,80
грн
в 654 аптеках
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Бронхо-мунал®
Капсули тверді 7 мг №10
Sandoz
від
378,65
грн
в 648 аптеках
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Аміак
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
29,18
грн
в 588 аптеках
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Бронхо-мунал® П
Капсули тверді 3,5 мг №30
Sandoz
від
989,40
грн
в 517 аптеках
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Бронхо-мунал® П
Капсули тверді 3,5 мг №10
Sandoz
від
364,80
грн
в 513 аптеках
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Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон полімерний 200 мл №1
від
41,10
грн
в 409 аптеках
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Тесалін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Amaxa LTD
від
470,82
грн
в 400 аптеках
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Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл №1
Віола
від
15,04
грн
в 378 аптеках
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Кордіамін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від
63,37
грн
в 364 аптеках
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Ісміжен
Таблетки сублінгвальні 50 мг №10
Lallemand Pharma
від
344,53
грн
в 358 аптеках
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Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл №1
Віола
від
26,76
грн
в 352 аптеках
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Бронхо-Ваксом діти
Капсули 3,5 мг №10
Дельта Медікел
від
365,86
грн
в 342 аптеках
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Аміак
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
9,06
грн
в 317 аптеках
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Гайморин
Гранули пенал полімерний 10 г №1
НГС
від
183,96
грн
в 307 аптеках
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Бронхо-Ваксом дорослі
Капсули 7 мг №10
Дельта Медікел
від
405,60
грн
в 274 аптеках
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Бронхо-Ваксом діти
Капсули 3,5 мг №30
Дельта Медікел
від
889,11
грн
в 242 аптеках
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Бронхо-Ваксом дорослі
Капсули 7 мг №30
Дельта Медікел
від
1014,00
грн
в 242 аптеках
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Аміаку Розчин 10%
Розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 200 мл №1
від
45,51
грн
в 171 аптеці
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1
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Форма випуску
гран.
гран. гомеопат.
капс.
капс. тверд.
р-н д/зовн. застос.
р-н д/ін.
сусп. д/ендотрахеал. введ.
сусп. д/інтратрахеал. введ.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. сублінгв.
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Дозування
3.5 мг
7 мг
10 %
27 мг/мл
50 мг
80 мг/мл
250 мг/мл
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Пакування
амп. 2 мл
блістер
пенал полімер. 10 г
фл. 1.5 мл
фл. 5 мл
фл. 20 г
фл. 40 мл
фл. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
фл. скляний 40 мл
фл. скляний 100 мл
фл. скляний 200 мл
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Кількість штук в упаковці
1
10
20
30
60
Виробник
Amaxa LTD
Boiron
Delta Medical Promotions AG
Lallemand Pharma
M. Biotech Ltd.
Sandoz
WALA Heilmittel
Віола
Дарница
Здоровье
Кьєзі Фармасьютікалс
НГС
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Фітофарм
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