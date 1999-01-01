Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A A

Легеневі сурфактанти

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A AЛегеневі сурфактанти
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Куросурф®
Куросурф®
Суспензія для ендотрахеального введення 80 мг/мл флакон 1.5 мл №1
Кьєзі Фармасьютікалс
Немає в наявності
Сурфактант-МБ
Сурфактант-МБ
Суспензія для інтратрахеального введення 27 мг/мл флакон 5 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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