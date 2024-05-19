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Алтейка® таблетки для жування 0,12 г блістер, №20 - Київ (126009) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 324 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
58,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
57,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
82,50
Економія: -22,19 грн
60,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
52,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -14,19 грн
60,31 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
69,90
Економія: -2,10 грн
67,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
59,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
68,32
Економія: -14,09 грн
54,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
68,36 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1), блістер (1)
73,52
Економія: -2,21 грн
71,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -17,68 грн
60,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
69,61
Економія: -15,39 грн
54,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (2)
75,50
Економія: -15,19 грн
60,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (2)
70,78
Економія: -16,47 грн
54,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -22,19 грн
60,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
72,99
Економія: -12,68 грн
60,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
60,87 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
74,24
Економія: -19,88 грн
54,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
74,60
Економія: -17,62 грн
56,98 грн