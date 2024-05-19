Алтейка® таблетки для жування 0,12 г блістер, №20 - Київ (126009) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 324 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Хрещатик, 21
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Київ, вул. Басейна, 15
Біла ромашка
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Січових Стрільців, 21
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Спаська, 5
Біла ромашка
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Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Подорожник
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Київ, вул. Нижній Вал, 31
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Київ, вул. Саксаганського, 117
Подорожник
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
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Київ, вул. Костянтинівська, 25
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Київ, вул. Глибочицька, 44
Подорожник
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Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Мед-сервіс
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Київ, вул. Антоновича, 47-А
Аптекар
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Київ, вул. Жилянська, 69/71
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
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Київ, вул. Гусовського, 8/10