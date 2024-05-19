Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИВідхаркувальні засобиКоріння алтеюАлтеї кореніЦіни в аптеках

Алтеї корені корені 60 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Київ (441669) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
52,62 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
50,57 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
52,61 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
69,70
Економія: -21,08 грн
48,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
71,48
Економія: -13,14 грн
58,34 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
70,78
Економія: -12,51 грн
58,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
69,57
Економія: -12,08 грн
57,49 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
87,10
Економія: -26,35 грн
60,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
65,05
Економія: -7,78 грн
57,27 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
35,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
64,86
Економія: -6,86 грн
58,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (2)
65,61
Економія: -8,14 грн
57,47 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (3)
69,80
Економія: -12,31 грн
57,49 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
70,99
Економія: -14,05 грн
56,94 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (2)
48,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (2)
86,10
Економія: -26,06 грн
60,04 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
89,50
Економія: -22,80 грн
66,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (1)
69,34
Економія: -11,85 грн
57,49 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
47,00 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
58,26
Економія: -7,34 грн
50,92 грн