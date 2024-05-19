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Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер в пачці, №20 - Київ (190221) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 529 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
86,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
97,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
85,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
95,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1), блістер (1)
79,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
72,20
Економія: -10,94 грн
61,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
105,13
Економія: -25,68 грн
79,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
93,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
93,50
Економія: -13,89 грн
79,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
108,77
Економія: -29,76 грн
79,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
80,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
92,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
109,82
Економія: -34,27 грн
75,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
72,20
Економія: -10,94 грн
61,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: таблетки для жування (10)
100,37
Економія: -39,19 грн
61,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
79,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
104,87
Економія: -22,98 грн
81,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
96,40
Економія: -34,25 грн
62,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
79,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (1)
82,98 грн