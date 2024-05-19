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Алтеї кореня сироп сироп флакон полімерний 200 мл з мірною ложкою в пачці, №1 - Київ (175339) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 357 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
145,50
Економія: -31,11 грн
114,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
112,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
128,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
112,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
124,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
155,99
Економія: -41,60 грн
114,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
121,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
135,50
Економія: -21,11 грн
114,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
104,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
121,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
121,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
108,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
108,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
121,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
121,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
132,99
Економія: -18,60 грн
114,39 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
125,06 грн