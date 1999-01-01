Київ
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A C

Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03AАДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A CСелективні агоністи бета-2-адренорецепторів
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Сальбутамол
Сальбутамол
Аерозоль для інгаляцій дозований 100 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 89,01 грн
в 945 аптеках
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Вентолін Небули
Вентолін Небули
Розчин для інгаляцій 2,5 мг небули 2.5 мл №40
ГлаксоСмітКляйн
від 685,96 грн
в 823 аптеках
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Вентолін Евохалер
Вентолін Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 100 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 162,96 грн
в 737 аптеках
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Сальбутамол-Інтелі
Сальбутамол-Інтелі
Інгаляція під тиском, суспензія 100 мкг/доза балон алюмінієвий 10 мл 200 доз №1
Інтелі Генерикс Норд
від 70,85 грн
в 732 аптеках
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Беротек® H
Беротек® H
Аерозоль дозований 100 мкг/доза балончик 10 мл 200 доз №1
Берінгер Інгельхайм
від 380,52 грн
в 683 аптеках
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Небутамол®
Небутамол®
Розчин для інгаляцій 1 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №10
Юрія-Фарм
від 180,52 грн
в 659 аптеках
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Зафірон
Зафірон
Порошок для інгаляцій у капсулах 12 мкг блістер з інгалятором №60
Адамед Фарма
від 735,00 грн
в 537 аптеках
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Сальбутамол-Нео
Сальбутамол-Нео
Інгаляція під тиском 100 мкг/доза контейнер 200 доз №1
Мікрофарм
від 68,00 грн
в 471 аптеці
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Зафірон
Зафірон
Порошок для інгаляцій у капсулах 12 мкг блістер з інгалятором №120
Адамед Фарма
від 1542,37 грн
в 352 аптеках
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Небутамол®
Небутамол®
Розчин для інгаляцій 1 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №40
Юрія-Фарм
від 519,67 грн
в 295 аптеках
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Фортікс
Фортікс
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 12 мкг блістер у комплекті з інгалятором №60
Інтелі Генерикс Норд
від 231,12 грн
в 94 аптеках
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Формотерол Ізіхейлер
Формотерол Ізіхейлер
Порошок для інгаляцій 120 доз інгалятор №1
Оріон Корпорейшн
від 512,00 грн
в 10 аптеках
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Саламол-Еко
Саламол-Еко
Аерозоль для інгаляцій 100 мкг/доза балончик 200 доз №1
Teva
Немає в наявності
Сальбутамол
Сальбутамол
Інгаляція під тиском, суспензія 100 мкг/доза балон 200 доз №1
Мультіспрей
Немає в наявності
Онбрез Бризхайлер
Онбрез Бризхайлер
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 300 мкг блістер з інгалятором №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Серевент™ Евохалер™
Серевент™ Евохалер™
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Серевент™ Евохалер™
Серевент™ Евохалер™
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Серобід®
Серобід®
Інгаляція під тиском, суспензія 25 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Ципла
Немає в наявності
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