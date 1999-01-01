Київ
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A C
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03A
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A C
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C02
Сальбутамол
R03A C04
Фенотерол
R03A C12
Салметерол
R03A C13
Формотерол
R03A C18
Індакатерол
Сортування:
По популярності
Фільтр
Сальбутамол
Аерозоль для інгаляцій дозований 100 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
89,01
грн
в 945 аптеках
Знайти в аптеках
Вентолін Небули
Розчин для інгаляцій 2,5 мг небули 2.5 мл №40
ГлаксоСмітКляйн
від
685,96
грн
в 823 аптеках
Знайти в аптеках
Вентолін Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 100 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
162,96
грн
в 737 аптеках
Знайти в аптеках
Сальбутамол-Інтелі
Інгаляція під тиском, суспензія 100 мкг/доза балон алюмінієвий 10 мл 200 доз №1
Інтелі Генерикс Норд
від
70,85
грн
в 732 аптеках
Знайти в аптеках
Беротек® H
Аерозоль дозований 100 мкг/доза балончик 10 мл 200 доз №1
Берінгер Інгельхайм
від
380,52
грн
в 683 аптеках
Знайти в аптеках
Небутамол®
Розчин для інгаляцій 1 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №10
Юрія-Фарм
від
180,52
грн
в 659 аптеках
Знайти в аптеках
Зафірон
Порошок для інгаляцій у капсулах 12 мкг блістер з інгалятором №60
Адамед Фарма
від
735,00
грн
в 537 аптеках
Знайти в аптеках
Сальбутамол-Нео
Інгаляція під тиском 100 мкг/доза контейнер 200 доз №1
Мікрофарм
від
68,00
грн
в 471 аптеці
Знайти в аптеках
Зафірон
Порошок для інгаляцій у капсулах 12 мкг блістер з інгалятором №120
Адамед Фарма
від
1542,37
грн
в 352 аптеках
Знайти в аптеках
Небутамол®
Розчин для інгаляцій 1 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №40
Юрія-Фарм
від
519,67
грн
в 295 аптеках
Знайти в аптеках
Фортікс
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 12 мкг блістер у комплекті з інгалятором №60
Інтелі Генерикс Норд
від
231,12
грн
в 94 аптеках
Знайти в аптеках
Формотерол Ізіхейлер
Порошок для інгаляцій 120 доз інгалятор №1
Оріон Корпорейшн
від
512,00
грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
Саламол-Еко
Аерозоль для інгаляцій 100 мкг/доза балончик 200 доз №1
Teva
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Сальбутамол
Інгаляція під тиском, суспензія 100 мкг/доза балон 200 доз №1
Мультіспрей
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Онбрез Бризхайлер
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 300 мкг блістер з інгалятором №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Серевент™ Евохалер™
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Серевент™ Евохалер™
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Серобід®
Інгаляція під тиском, суспензія 25 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Ципла
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
аер. (сусп.) д/інг.
аер. д/інг.
аер. д/інг. дозов.
аер. дозов.
пор. д/інг.
пор. д/інг. у капс.
пор. д/інг., капс. тверд.
р-н д/ін.
р-н д/інг.
інгаляція під тиском
інгаляція під тиском, сусп.
Показати всі
Дозування
0.5 мг/мл
1 мг/мл
2.5 мг
12 мкг
12 мкг/доза
25 мкг/доза
100 мкг/доза
120 доз
150 мкг
300 мкг
Показати всі
Пакування
амп. 1 мл
балон
балон 10 мл
балон 120 доз
балон 200 доз
балон алюм. 10 мл
балончик 10 мл
балончик 200 доз
блістер
картридж у контейнері 60 доз
контейнер
контейнер 120 доз
контейнер алюм. 200 доз
контейнер однодоз. 2 мл
небули 2.5 мл
інгалятор
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
10
30
40
60
120
Показати всі
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Cipla
Exir Pharmaceutical
GlaxoSmithKline Export
MEDA Pharmaceuticals Switzerland
Norton Healthcare
Інтелі Генерикс Норд
Берінгер Інгельхайм
ВАЛАРТИН ФАРМА
ГлаксоСмітКляйн
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Мультіспрей
Новартіс Фарма
Оріон Корпорейшн
Ципла
Юніфарма
Юрія-Фарм
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню